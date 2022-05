Christian Scholz und sein heißer EM-Auftritt in Italien

Von: Paul Hopp

Team-Silber: Christian Scholz (rechts) gemeinsam bei der Siegerehrung nach dem 5-Kilometer-Rennen mit Matthias Wilshusen. © privat

Christian Scholz hat erneut bei einer großen Meisterschaft eine Medaille gewonnen. Bei der Master-EM in Italien spielte die Hitze für alle Beteiligten eine große Rolle.

Grosseto – Ein Sonnenkäppi ist bei internationalen Laufwettbewerben für gewöhnlich ein verpöntes Accessoire. Bei der Masters-Europameisterschaft im italienischen Grosseto waren doch zahlreichen Athleten mit einem extra Sonnenschutz unterwegs. Christian Scholz verzichtete zwar drauf, doch auch er musste nach den Wettkämpfen im Straßenlauf feststellen: „Es war unglaublich heiß.“ Der Peitinger war mit seiner Lebensgefährtin Sabine Nagel nach Italien gereist – ihre Auftritte verliefen durchaus erfolgreich.

Christian Scholz startet binnen 30 Stunden bei zwei Wettbewerben

Christian Scholz hatte sich ein strenges Programm auferlegt: Binnen 30 Stunden spulte er gleich zwei Wettkämpfe ab. besonders hart waren die Bedingungen, als er über die zehn Kilometer antrat. „Da waren keine guten Zeiten möglich“, berichtete er. Die Athleten waren auf einem Rundkurs im Sandro-Pertini-Park unterwegs. Scholz überquerte nach 36:27 Minuten die Ziellinie. In der M50-Klasse belegte er den 13. Platz und war damit bester Deutscher. M50-Europameister wurde Davide Figueiredo aus Portugal in 32:50 Minuten.

Die Zeiten der drei besten Athleten jeder Nation flossen in die Teamwertung ein. Das deutsche Trio mit Scholz, Matthias Wilshusen (37:41) und Norbert Schneider (38:29) verpasste als Vierter eine Medaille. Der Abstand auf die drittplatzierten Rumänen betrug 18 Sekunden.

Tags darauf stand das Fünf-Kilometer-Rennen auf dem Programm. Dort lieferte Scholz eine exzellente Leistung ab. Auf der Strecke, die tatsächlich 5160 Meter lang war, kam er im Schnitt auf eine Zeit von 3:24 Minuten pro Kilometer – was Scholz ungemein freute. „Der alte Sack wird immer schneller“, kommentierte er selbstironisch den starken Auftritt. Mit persönlicher Bestzeit von 17:37 Minuten beendete der Peitinger das Rennen. Als Elfter war er erneut bester Deutscher.

Scholz hatte letztlich großen Anteil daran, dass die deutsche M50-Equipe Edelmetall holte. Im Verbund mit Wilshusen (17:58/14. Platz) und Schneider (18:21/15. Platz) sprang hinter Italien Silber heraus. Was den Einzeltitel betrifft, so war erneut der Portugiese Figueiredo (16:05) der Schnellste.

Sabine Nagel überzeugt über 5 Kilometer

Einen feinen Auftritt bot auch Sabine Nagel. Die 36-Jährige absolvierte die fünf Kilometer in persönlicher Bestzeit von 19:22 Minuten, womit sie den elften Platz belegte. Da Nagel die einzige deutsche Teilnehmerin in der W35-Klasse war, hatte sie keine Chance, in die Teamwertung zu gelangen.

Schnellste Einzelläuferin in dieser Altersgruppe war die Portugiesin Andreia Santos, die für die Strecke exakt 17:00 Minuten benötigte. Das Top-Team stellte Italien mit den besten Athletinnen auf den Rängen zwei bis vier.