Starke Mehrkämpfer: TSV Peiting holt mehrere Podestplätze

Von: Paul Hopp

Erfolgreiche Riege: die Peitinger Nachwuchsleichtathleten mit ihren Trainerinnen beim Wettkampf im Germeringer Stadion. © TSV Peiting

Der Leichtathletik-Nachwuchs des TSV Peiting zeigte bei Mehrkampf in Germering gute Leistungen. Besonders gut lief es für Xaver Mettig im Weitsprung.

Germering – Das „Sportstadion am Hallenbad“ in Germering zieht alljährlich eine Vielzahl der besten bayerischen Leichtathleten an. Das „Bayern top“-Meeting, meist im Mai ausgetragen, hat seinen festen Platz im Wettkampfkalender. Doch auch den Nachwuchs hat die Germeringer Leichtathletik-Sparte im Blick.

Jüngst ging im Sportstadion ein Wettkampftag für Kinder über die Bühne – dabei präsentierten sich mehrere Youngster vom TSV Peiting in beachtlicher Form. Die beiden Trainerinnen, Monika Saal-Häuserer und Rosa Reßler, waren laut einer Mitteilung „sehr zufrieden“ mit den Leistungen.

In der Teamwertung der U10-Klasse belegten die Peitinger (Linja Augst, Ida Reis und Marlene Fuchs) im Verbund mit dem TSV Ottobrunn den zweiten Platz unter neun Mannschaften. In der U8 sprang für das TSV-Duo Franz Mettig und Nele Augst im Verbund mit der LG Stadtwerke München ebenfalls der zweite Rang heraus.

TSV Peiting holt in Germering drei Podestplätze

Die zehn- und elfjährigen Mädchen und Buben (insgesamt waren 107 Kinder gekommen) absolvierten einen Vierkampf mit den Disziplinen 50-Meter-Sprint, Zonen-Weitsprung, Schlagball und Hochsprung. Xaver Mettig vom TSV Peiting belegte bei den Buben der Klasse M11 mit 1345 Punkten hinter zwei Athleten der LG Stadtwerke München den dritten Platz unter 21 Startern. Die 50 Meter lief er in 7,89 Sekunden. Im Weitsprung gelang ihm mit 4,16 Metern das zweitbeste Resultat. Hinzu kamen 28,50 Meter beim Ballwurf und 1,24 Meter im Hochsprung (überquert im ersten Versuch).

Mathilda Fuchs überzeugte in der W10 mit dem vierten Platz unter 29 Teilnehmerinnen. Nur 18 Zähler fehlten ihr auf den Bronzeplatz. Die 50 Meter lief Fuchs in 8,44 Sekunden. Darüber hinaus standen für sie 3,55 Meter im Weitsprung, 18 Meter im Ballwurf und 1,12 Meter im Hochsprung zu Buche. Vereinskollege Veit Mettig beendete seinen Vierkampf in der M10 auf dem 23. Platz. Den Sprint absolvierte er in 9,79 Sekunden, den Ball warf er 15 Meter weit. Im Weitsprung erreichte er 2,80 Meter, im Hochsprung überquerte er 1,00 Meter.