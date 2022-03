Schongauer Nachwuchs gelingt der Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen

Von: Paul Hopp

Die Schongauer Athleten in der Werner-von-Linde-Halle: (von links) Nina Konrad, Kevin Gierth, Lina Hollerbach, Bastian Müller und Ayla Dazdarevic waren jeweils in Lauf-Disziplinen am Start. © TSV Schongau

Beim Nachwuchs-Meeting in München absolvierten einige Youngster des TSV Schongau nach langer Corona-Pause wieder einen Wettkampf. Und dabei waren sie erfolgreich.

Schongau – Die Corona-Pandemie und die entsprechenden Beschränkungen bremsten auch die Leichtathleten des TSV Schongau lange aus. Das Nachwuchs-Meeting in der Werner-von-Linde-Halle in München bot nun einigen jungen TSV-Sportlern die Gelegenheit, wieder in einem Wettkampf anzutreten. Fünf Jugendliche reisten, zusammen mit den Coaches Tanja Huber und Meho Dazdarevic, in den Olympiapark. Die Gruppe freute sich am Ende über gute Leistungen und vordere Platzierungen.

Bei den 15-jährigen Frauen gab es für den TSV Schongau im Wettbewerb über die 60 Meter Hürden gleich zwei Podestplätze. Ayla Dazdarevic belegte mit der Zeit von 10,32 Sekunden den zweiten Rang, Nina Konrad (10,43) wurde Dritte. Als Schnellste unter zehn Teilnehmerinnen tat sich Lina Mansfeld (9,90) vom TSV Ottobrunn hervor.

Zwei Podestplätze für den TSV Schongau in München

Hollerbach Lena (Jg. 2006) startete im 60-Meter-Sprint und kam dort auf eine Zeit von 9,11 Sekunden. Das bedeutete den zehnten Platz unter 13 Athletinnen der U18-Klasse.

Jeweils zwei Starts, einmal im Sprint und einmal auf der Mittelstrecke, absolvierten Bastian Müller und Kevin Gierth (beide U18). Im 60-Meter-Sprint lagen die beiden Schongauer in ihrem Zeitlauf vorn: Müller gewann mit 8,06 Sekunden, knapp hinter ihm überquerte Gierth (8,08) als Zweiter die Ziellinie. In der Gesamtwertung belegten die TSV-Athleten auf den Rängen fünf und sechs.

Ebenfalls im Mittelfeld landeten die beiden Burschen im 800-Meter-Rennen. Dort lief Gierth die vier Runden – in der Halle beträgt die Bahnlänge 200 Meter – in 2:23,82 Minuten, was ihm den vierten Rang bescherte. Müller wurde in 2:26,00 Minuten Fünfter. Das Podest war fest in Hand der LG Stadtwerke München: Es gewann der südbayerische Vize-Meister Alexander Kaempf (2:05,38) vor seinen Vereinskollegen Leopold Staab (2:09,25) und Finn Lenzen (2:11,75).