Bastian Müller schwingt sich zu neuen Höhen auf

Von: Paul Hopp

Überlegener Sieg: Bastian Müller vom TSV Schongau gewann den Hochsprung der U18 mit persönlicher Bestleistung von 1,74 Metern. © Stuffer

Bei den Volksfestwettkämpfen in Dachau holten mehrere Leichtathleten aus der Region vordere Plätze. Für Bastian Müller vom TSV Schongau ging es besonders hoch hinaus.

Dachau – Es war ein Jubiläum: Zum 50. Mal fanden die „landesoffenen Volksfestwettkämpfe“ in Dachau statt. Bei dem Leichtathletik-Event glänzten mehrere Frauen und Männer aus dem Schongauer Raum mit vorderen Platzierungen.

Mit zwei Siegen im Gepäck kehrte Katharina Vogl aus Dachau zurück. Die Hohenpeißenbergerin war im 100-Meter-Sprint der Frauen die Schnellste. Mit der Zeit von 12,87 Sekunden verwies sie Miriam Kauer (12,90) vom TSV 1860 Rosenheim und Melanie Slotosch (13,05) von der LG Stadtwerke München auf die weiteren Plätze.

Katharina Vogl siegt im Sprint und im Weitsprung

Mit beiden Konkurrentinnen hatte Vogl, die für die LG Augsburg antritt, auch ihren Zeitlauf bestritten. Dieser fand bei 2,6 Metern pro Sekunde Gegenwind statt. Vogls 100-Meter-Rekord liegt bei 12,08 Sekunden. Über die 200 Meter überzeugte die 23-Jährige als Gesamtzweite unter elf Athletinnen hinter Siegerin Kauer (25,10). Die Zeit von 25,96 Sekunden für die halbe Stadionrunde bedeutete – gemäß der Ladv-Statistik – eine persönliche Bestleistung.

Katharina Vogl trat auch noch im Weitsprung an und siegte mit 5,70 Metern souverän. Sie bewegte sich damit im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung, die bei 5,72 Metern liegt. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Sofie Gröninger (LG Sempt), betrug 39 Zentimeter. Ihre Top-Weite an diesem Tag schaffte Vogl im dritten Versuch. Im zweiten Durchgang war sie bereits 5,65 Meter weit gesprungen.

Im Bereich ihrer Bestmarke: Katharina Vogl sprang in ihrem besten Versuch 5,70 Meter weit. © Stuffer

Über mehrere Erfolge freute sich die Leichtathletik-Abteilung des TSV Schongau. So gewann Bastian Müller den U18-Wettkampf im Hochsprung. Mit persönlicher Bestleistung von 1,74 Metern holte der 16-Jährige in überlegener Manier den Sieg. Rang zwei ging an Jakob Hörmann (1,68) vom TSV Trudering.

Müllers Leistung hätte heuer bei der oberbayerischen Meisterschaft zu Bronze gereicht. Die 1,74 Meter übersprang er im dritten Versuch. Davor hatte er sechs Höhen – ausgehend von 1,50 Metern – jeweils im ersten Versuch überwunden. Müller startete auch noch über die 100 Meter (12,49/8. Platz), über die 200 Meter (25,51/6.) und im Weitsprung (5,21/7.).

Bastian Müller gewinnt im Hochsprung

Auf vier Starts kam auch Vereinskollege Philipp Lesselberg (17), der nach vier Jahren Pause wieder antrat. Im Hochsprung (1,60), im 200-Meter-Sprint (25,19) sowie im Weitsprung (5,80) wurde er jeweils Fünfter. In letzterer Disziplin fehlten dem TSV-Athleten 18 Zentimeter auf Rang drei. Den Sieg holte sich Kilian Niedermeyr vom SC Bad Kohlgrub mit 6,19 Metern. Im 100-Meter-Sprint war Lesselberg als Sechster (12,20) bester Schongauer.

Jeweils zwei sechste Plätze in der U18-Klasse verbuchte Kevin Gierth: Er überwand im Hochsprung 1,55 Meter (im zweiten Versuch) und sprang 5,25 Meter weit. Im Sprint wurde er über 100 Meter Neunter (12,86) und über 200 Meter Siebter (26,37). In der weiblichen U18 belegte Lena Hollerbach im 100-Meter-Sprint den neunten Platz (15,03). Im Hochsprung beendete sie ihren Wettkampf mit übersprungenen 1,20 Metern als Vierte.

Mareike Ressing übertzeugt als Zweite über 1500 Meter

Zu den ältesten Teilnehmerinnen in Dachau zählte Mareike Ressing. Die 52-Jährige vom TSV Penzberg startete über die 1500 Meter. Mit der beachtlichen Zeit von 5:07,45 Minuten holte sie den zweiten Platz unter fünf Frauen. Ressing war im Schnitt mit 17,6 km/h unterwegs.

Es gewann Katrin Geiger (Jg. 1993) vom SV Steinheim in 4:46,50 Minuten. Frauen und Männer absolvierten die knapp vier Stadionrunden gemeinsam. Ressing ließ dabei unter anderem zwei männliche Athleten hinter sich. Die Tagesbestzeit lief der Franzose Grégorie Varillon (4:22,80).