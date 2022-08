DM im Sportschießen: Kerstin Fahl freut sich über Team-Gold

Von: Paul Hopp

Kerstin Fahl (links) gewinnt Teamgold mit dem Luftgewehr-Team der FSG Der Bund Allach bei der DM im Sportschießen 2022. © Bayerischer Sport-Schützenbund

Bei der DM im Sportschießen hat Kerstin Fahl einen tollen Erfolg erzielt. Die Luftgewehrschützin aus Prem gewann Team-Gold. Auch andere Schützen aus der Region jubelten.

Prem/München – Die deutschen Meisterschaften im Sportschießen haben begonnen. Und traditionell sind die Luftgewehrschützen als erste an der Reihe. Beim Auftakt auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück hatten zwei Athleten aus dem Landkreis Grund zur Freude.

So gewann Kerstin Fahl mit der FSG „Der Bund“ Allach in der Teamwertung der Damen-I-Klasse die Goldmedaille. Mit 1877,4 Ringen lag das Münchner Trio recht deutlich vor dem SSV St. Hubertus Elsen (1874,5) aus Westfalen und dem KKSV Heitersheim (1874,0) aus Baden. Fahl steuerte 622,8 Ringe zum Mannschaftssieg bei. In der Einzelwertung bedeutete das den 31. Platz unter 146 Teilnehmerinnen.

Kerstin Fahl mit „Der Bund“ auf dem Siegespodest

Für die FSG schossen zudem Hanna Bühlmeyer (626,3) und Denise Erber (628,3). Letztere qualifizierte sich mit ihrem Resultat fürs Finalschießen der besten acht. Dort landete Erber letztlich auf dem fünften Platz. Das Ausscheidungsschießen gewann Anna Janßen (SSGem Kevelaaer 2005) mit 2,1 Ringen Vorsprung auf Anita Mangold (KKSV Heiterheim).



Maximilian Ulbrich (Mi.) von der SG Wilzhofen gewinnt Gold im Luftgewehr-Einzel bei der DM im Sportschießen 2022. © BSSB/Bayerischer Sportschützen-Bund

In der Klasse der Herren I holte sich Maximilian Ulbrich von der SG Wilzhofen den DM-Titel im Einzel. Die Ausscheidung gewann er mit einem Zehntel Vorsprung auf David Koenders (Der Bund Allach), dem Sechsten nach der Qualifikation. Ulbrich hatte die Qualifikation mit 628,0 Ringen gewonnen.

Maximilian Ulbrich holt seinen ersten DM-Titel bei den Männern

Für ihn war es der erste Titel bei den Männern in einer olympischen Entscheidung. „Mir bedeutet der Erfolg relativ viel. Ich habe das ganze Jahr über viel Druck verspürt, zuletzt habe ich gute Leistungen abgerufen. Aber dieser Titel ist natürlich die Krönung, besser kann es nicht gehen“, wird der Wilzhofener auf der DSB-Homepage zitiert.



Monika Karsch (links) gewinnt Silber mit der Sportpistole bei der DM 2022 im Sportschießen in München-Hochbrück. © BSSB/Bayerischer Sportschützen-Bund

Monika Karsch aus Rott holte mit der Sportpistole (25 Meter) im Einzel die Silbermedaille. Die Olympia-Zweite von 2016 in dieser Disziplin zeigte wie alle anderen Finalistinnen hohes Niveau. Am Ende war Doreen Vennekamp (SV Kriftel/Hessen), die WM-Dritte von 2018, mit 37 Treffern knapp besser als Karsch, die auf 35 Treffer kam.

Silber für Monika Karsch mit der Sportpistole

Für die letzte Serie hatte sich Karsch in einem Stechen gegen Svenja Berge (SV Kriftel) qualifiziert. Sieben der acht Finalistinnen gehören dem derzeitigen Nationalkader an. Karsch (für die HSG Regensburg schießend) hatte die Qualifikation als Vierte unter 44 Starterinnen beendet. In den sechs Serien kam sie auf 580 Ringe.

