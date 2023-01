Holderried-Brüder hoffen auf viele Fans: Bundesliga-Einsatz nahe der Heimat

Von: Paul Hopp

Luftpistolenschütze Matthias Holderried im Wettkampf der 1. Bundesliga zwischen dem SV Waldkirch und dem SV Hubertus Hitzhofen Oberzell. © Michael Steiger/SV Hubertus Hitzhofen Oberzell

Matthias und Michael Holderried treten mit dem SV Waldkirch zum abschließenden Bundesliga-Wettkampf an. Für Fans aus der Region liegt der Austragungsort günstig.

Burggen – Ein Bundesliga-Schießen in der Lechrainhalle in Scheuring ist für Matthias Holderried kein „Heimwettkampf“ im klassischen Sinn, da der Tannenberger ja für den SV Waldkirch (Landkreis Günzburg) antritt. Und dennoch sind die Auftritte dort, bei der SG Edelweiß, für ihn und seinen Bruder Michael etwas Besonderes, weil der Austragungsort eben doch nah an der Heimat liegt und für Fans aus dem Schongauer Raum recht schnell zu erreichen ist.

Matthias und Michael Hoderried treten in Scheuring an

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, sind Matthias und Michael Holderried mit dem SV Waldkirch in Scheuring gefordert. Am letzten Wettkampfwochenende der 1. Bundesliga Süd treffen die Brüder mit ihrem Luftpistolenteam auf die gastgebende SG Edelweiß (Samstag, 18 Uhr) und auf KKS Hambrücken (Sonntag, 10 Uhr). Für die Waldkircher geht es dabei noch um einiges.

In der Tabelle der Süd-Staffel geht es sehr eng zu. Die Waldkircher – mit 14:4 Punkten derzeit Zweiter – könnten im ungünstigsten, zugleich sehr unwahrscheinlichen Fall sogar noch aus den Top-Vier herausfallen und so das Finale um den Bundesliga-Titel (3. bis 5. Februar in Neu-Ulm) verpassen. Für den Verein wäre das heuer besonders ärgerlich, denn immerhin ist er diesmal Mitausrichter des großen Final-Wochenendes in der „Ratiopharm-Arena“ mit den besten Luftpistole- und Luftgewehr-Teams aus den Süd- und Nordstaffeln.

Kampf um den Einzug ins Bundesliga-Finale

Neben dem Verpassen des Finales wollen die Waldkircher vor allem das (durchaus noch mögliche) Abrutschen auf Rang vier vermeiden. Denn das würde bedeuten, in Neu-Ulm in der ersten K.o.-Runde auf das dominierende Nord-Team, den SV Kriftel (18:0), zu treffen. „Dem sollten wir besser aus dem Weg gehen“, sagt Matthias Holderried.

Die Vorgabe für das Wochenende in Scheuring ist letztlich eindeutig: „Das Ziel sind zwei Siege“, betont Matthias Holderried. Allerdings „bekommen wir die sicher nicht geschenkt“. Bei der SG Scheuring (4:14) läuft es in dieser Saison nicht besonders gut, doch das Team habe „immer einen Joker, den es auspacken kann“, sagt Matthias Holderried. Er erinnert zudem an die vergangene Saison – damals gewann Scheuring das direkte Duell mit 4:1. Die Mannschaft von Hambrücken (12:6), ein direkter Konkurrent um einen Top-Platz, ist laut Holderried „ein bisserl unberechenbar“. Dem Team aus der Nähe von Karlsruhe gehören mehrere Nachwuchsschützen aus dem deutschen Nationalkader (Eduard Baumeister, Robin Walter, Celina Becker) an.

Bringen die Waldkircher allerdings ihre Leistung, dann sollte einem erfolgreichen Liga-Abschluss nichts im Wege stehen. Die Ausländerposition wird am Wochenende der Norweger Ole-Harald Aas einnehmen. Matthias Holderried wird an Position drei schießen. Ob Michael Holderried seinen dritten Saison-Einsatz bekommt, werden die Trainer kurzfristig entscheiden.

Die Saison läuft gut für Matthias Holderried

Für Matthias Holderried läuft die Mannschaftsrunde bislang „eigentlich sehr gut“. Er absolvierte jeden Wettkampf, nach neun Einsätzen steht ein Schnitt von 380,89 Ringen zu Buche. Dabei verhagelten ihm zwei schwächere Resultate (377, 374) sogar noch die Bilanz. Von neun Duellen gewann der 27-jährige Sportsoldat fünf. Einmal verlor er hauchdünn im Stechen.

Seit Dienstag befindet sich Matthias Holderried wieder voll im Training, das er hauptsächlich auf der Schießanlage in Hochbrück absolviert. Zwei bis drei Einheiten – jede dauert um die zweieinhalb Stunden – spult er ab. Um Weihnachten herum legte der Kaderschütze eine Pause ein. Die war seiner Leistung keineswegs abträglich – im Gegenteil. Die Auszeit „hat gut getan“.