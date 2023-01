Matthias Holderried schießt gut, doch diese Meisterschaft bleibt noch ein Traum

Von: Christian Heinrich

Die EM bleibt ein Wunschtraum: Matthias Holderried (Mitte, hier beim Bundesliga-Wettkampf mit Waldkirch in Scheuring vor zwei Wochen) verpasste die Teilnahme an den europäischen Titelkämpfen knapp. © Paul Hopp

Matthias Holderried zeigte bei der Ausscheidung in Wiesbaden gute Form. Die Konkurrenz ließ aber nicht zu, dass der Tannenberger demnächst in Tallinn starten darf.

Tannenberg – Matthias Holderried war mit sich und mit der Welt zufrieden. „Ich hatte drei konstant gute Wettkämpfe gehabt“, lautete das Fazit des Luftpistolenschützen aus Tannenberg zu seiner Vorstellung bei der Qualifikation zur Europameisterschaft. Aber wie das manchmal im Leben so ist, reicht die eigene Klasse nicht immer ganz aus, wenn die Konkurrenz ins Spiel kommt.

Insgesamt sieben Kandidaten kämpften in Wiesbaden um eines der drei Tickets für die kontinentalen Meisterschaften in Talinn. Nach drei Programmen zu je 60 Schuss befand sich Holderried nicht unter den glücklichen Gewinnern. Mit 1724 Ringen landete der Sportsoldat an sechster Stelle. Das waren nur sechs Zähler zu wenig, um die Fahrt nach Estland antreten zu dürfen.

„Leider waren die Ringe nicht ganz ausreichend“, bedauerte Holderried den Ausgang des Schießens. Zu seinem Pech zielten Robin Walter (1749), Michael Schwald (1736) und Paul Fröhlich (1730) noch etwas besser. Nur im dritten Programm gelang es ihm, mit Fröhlich auf 574 Ringe gleichzuziehen. Ansonsten räumte der Trio in den drei Wettkämpfen mindestens einen Ring mehr ab als Holderried. Walter knackte dabei sogar zweimal die Marke von 580 Zählern.

Nach der ersten Serie im ersten Programm sah es noch so aus, als würde Holderried im Frühjahr ins Baltikum fliegen. Als einziger der sieben Rivalen startete er mit einer 98 in die Qualifikation. Danach verlor er seinen Schwung ein wenig, doch mit zweimal 96 blieb er weiterhin in der Verlosung. Allerdings wollte ihm die vierte Serie überhaupt nicht gelingen (91).

Es blieb sein einziger Ausrutscher, da er mit 96 und 98 Zählern sofort wieder an seine Auftaktleistungen anknüpfte. Mit 575 Ringen mischte er kräftig mit, obwohl Fröhlich (577), vor allem aber Schwald (582) und Walter (586), schon etwas auf Distanz zu ihm gingen.

Sechs Ringe fehlen zur EM-Teilnahme

Der zweite Wettkampf wirbelte das Spitzentrio dann ziemlich durcheinander. Walter (576) und Schwald (577) konnten ihr Niveau nicht halten, nur Fröhlich sattelte leicht auf (579). Die Möglichkeit, um aufzuholen, war also da, die der eine oder andere Kontrahent auch nutzte. Holderried konnte aus den leichten Durchhängern seiner größten Rivalen jedoch kein Kapital schlagen. Mit erneut 575 Ringen lieferte er eine starke Vorstellung ab. Zweimal 94 im dritten und sechsten Durchgang verhinderten ein höheres Resultat, für das er in den anderen Serien (97/96/97/97) eigentlich das Fundament gelegt hatte.

Es war also noch alles drin für Matthias Holderried vor dem abschließenden dritten Programm. Nach den ersten zehn Schüssen sah es so aus, als könnte die Aufholjagd noch glücken. Mit 97 Ringen machte er einen Zähler auf Fröhlich gut. Im zweiten Durchgang waren es bei 96 Ringen schon zwei. Drei Zähler in vier Serien herauszuwirtschaften, war durchaus realistisch.

Allerdings leistete sich Holderried zweimal eine 94, während Fröhlich mit 95 und 96 den Rückstand egalisierte. In den letzten beiden Serien fand Holderried wieder zu seinem Niveau zurück (96/97), aber es war vergebens, weil sich auch Fröhlich (97/96) keine Blöße mehr gab. „Es ist eine gute Substanz, um darauf aufzubauen“, wertete Holderried seinen Auftritt in der hessischen Landeshauptstadt als persönlichen Erfolg. Zur EM fahren dieses Mal jedoch andere.