Matthias Holderried will nächste Saison die Nummer eins sein

Führt er sein Team bald an? Matthias Holderried (hinten links, hier nach dem 3:2-Sieg im Heimkampf gegen Hambrücken) will zur neuen Saison beim SV Waldkirch an Nummer eins in den Stand treten. © Paul Hopp

Vergangene Saison schoss Matthias Waldkirch im Bundesliga-Team des SV Waldkirch meist an Position drei. Damit will er sich aber nicht zufrieden geben.

Tannenberg – Eins, zwei oder drei? Matthias Holderried hat klare Vorstellungen, auf welcher Position er in der kommenden Saison für den SV Waldkirch in der Bundesliga schießen will. „Das Ziel sollte es schon sein, nach vorn zu rücken“, bringt der Luftpistolenschütze aus Tannenberg seine Ambitionen auf dem Punkt. In der abgelaufenen Runde hatte der 27-Jährige die beiden ersten Wettkämpfe auf Eins absolviert und ging dabei einmal als Verlierer und einmal als Gewinner aus dem Stand. Drei Duelle bestritt er an zweiter Stelle, von denen er zwei für sich entscheiden konnte. Die meisten seiner Einsätze verzeichnete er auf Position drei. Erstaunlicherweise fiel genau in der Mitte der fünfköpfigen Mannschaft seine Bilanz negativ aus. Zwei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber.

Bereits für die nahe Zukunft peilt Holderried eine Wachablösung an

„So viel Unterschied war nicht“, so Holderried. Der Hauptgefreite bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr konstatierte ein ausgeglichenes Niveau auf den ersten drei Positionen. Nicht nur als Top-Gesetzter bekam er starke Gegner präsentiert. Gegen Waldenburg etwa musste er es an Nummer drei mit der Polin Julita Borek aufnehmen. Es war eine Auseinandersetzung mit dem Anspruch eines Top-Duells. Holderried erzielte 384 Ringe und verlor trotzdem, weil seine Widersacherin einen Zähler mehr einheimste. Holderried könnte diese Highlights genießen und es damit bewenden lassen. Da ein Sportler aber mit seinen Ansprüchen wächst, fasst er eine persönliche Veränderung bereits für die nahe Zukunft ins Auge. „Es könnte sein, dass wir nächstes Jahr wieder auf Eins schießen“, kündigt er selbstbewusst an.

Ich Vergleich zur Saison davor hat sich Holderried gesteigert

Der Sprung an die Spitze ist gar nicht so weit. Holderried kam in der abgelaufenen Saison auf einen Schnitt von 380,55 Ringen. Seine höchste Ausbeute waren 386 Ringe, das niedrigste Ergebnis waren 374 Zähler. Entscheidend ist jedoch, was zwischen den Polen liegt. Sechsmal führ er Resultate zwischen 380 und 383 Ringen ein. Das ist wieder eine Steigerung zum Vorjahr. „Ich bin sehr zufrieden“, stellt er klar.

Bei Holderried geht‘s nicht in großen Schritten, aber stetig voran

Es sind keine großen Sprünge, die der Tannenberger hinlegt, eher kleine Schritte, aber die sitzen dann auch genau. Von seinen Teamgefährten zielte nur Alexander Kindig genauer. Mit 381,09 Ringen war der Routinier nur eine Nuance stärker als Holderried. Bleiben noch die beiden Kontingentschützen Dimitrije Grgic (384,25) und Ole-Harald Aas (380,33). Beim „H&N Cup“ in München hat der Oberbayer schon bewiesen, dass er das Zeug besitzt, sowohl den Serben als auch den Norweger hinter sich zu lassen.

Holderried ist überzeugt, einmal das Niveau der Eliteschützen zu erreichen

Der interne Konkurrenzkampf um die Pole Position der Mannschaft ist die Voraussetzung dafür, dass Holderried seinem Ziel näher kommt, sich dauerhaft an Nummer eins zu etablieren. Zwar ist die Luft an der Spitze dünn, doch der Nationalkaderschütze bekommt dort die Gegner serviert, die ihn mit ihren Leistungen dazu zwingen, ständig aufzusatteln. „Wenn es immer bergauf geht, passt es ja.“ Er ist davon überzeugt, irgendwann dasselbe Niveau wie die absolute Elite zu erreichen.

Übungsleiter in Waldkirch sorgen für stete Entwicklung bei Holderried

Für diese stete Entwicklung sorgen auch seine Übungsleiter. Die haben in der vergangenen Saison ihrem Schützling immer wieder neue Impulse gegeben. „Ich habe einige neue Sachen ausprobiert“, berichtet der Tannenberger. Neue Anregungen und die ständige Wiederholung der Grundmuster sind die entscheidenden Faktoren, dass es mit ihm weiter aufwärts geht. Die Frage, ob es Position eins, zwei oder drei wird, kennt deshalb nur eine Antwort. Offen bleibt nur, wann die Wachablösung in Waldkirch vollzogen wird.