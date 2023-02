Maria Legelli und ihr regelrechtes „Hindernisrennen“ zur Marathon-Bestzeit

Von: Paul Hopp

Kurzer Gruß zum Fotografen: Maria Elisa Legelli (im roten Trikot) auf der Marathon-Strecke. Der Startschuss erfolgte um 8.30 Uhr bei fünf Grad Celsius Lufttemperatur. © Korb/Privat

Maria Legelli hat beim Marathon in Marrakesch eine magische Marke unterboten. Im Wettkampf selber gab es für die Böbingerin einige Hindernisse zu umkurven.

Marrakesch – Wie gut, dass Maria Elisa Legelli es im Ziel nochmals ganz genau wissen wollte. Die aus Böbing stammende Läuferin ließ überprüfen, ob ihre Startnummer und ihr Name korrekt miteinander verbunden worden waren. Und siehe da: Es war nicht der Fall. Legelli ließ es flugs beheben.

Es wäre auch wirklich schade gewesen, wäre die 31-Jährige nicht in der offiziellen Ergebnisliste des Marrakesch-Marathons aufgetaucht. Denn Legelli hatte mit 2:54:19 Stunden eine bärenstarke Zeit hingelegt und obendrein eines ihrer Saisonziele in Sachen „Marathon“ schon mit dem ersten Wettkampf des Jahres erreicht.

Lergelli läuft in Marrakesch persönliche Bestzeit

Angetreten war die Füssenerin mit dem Vorsatz, die 42,195-Kilometer-Distanz in unter drei Stunden zu bewältigen. Die magische Marke wollte sie schon im vergangenen Herbst, beim Drei-Länder-Marathon in Lindau/Bregenz unterbieten. Doch damals verhinderte eine Erkrankung im Vorfeld einen Start auf der langen Strecke. Legelli lief damals die 10,9-Kilometer-Strecke, auf der sie Gesamtzweite wurde.

Insgesamt hat die Athletin der „Laufarena Allgäu“ den Fokus klar auf die langen Strecken gelegt. „Mindestens drei weitere Marathon-Wettkämpfe sind noch geplant dieses Jahr“, teilt sie mit. Ihr Debüt über die 42,195 Kilometer (genau diese Distanz wurde bei Olympia 1908 in London erstmals gelaufen) gab Legelli im Oktober 2021; damals lief sie im schottischen Inverness eine Zeit von 3:17:05 Stunden.

Legelli läuft in Marrakesch auf Rang neun

Ihr jetzt in Marrakesch erzielter persönlicher Rekord ist für hiesige Athletinnen schon eine beachtliche Zeit. Steffi Volke (46/Huglfing), 2011 und 2014 deutsche Marathon-Meisterin, hat eine Bestzeit von 2:41:47 Stunden zu Buche stehen. Der Rekord von Mikki Heiß (48/Iffeldorf), mehrfache Medaillengewinnerin bei einer Marathon-DM, liegt bei 2:44:39 Stunden.

In Marrakesch fand sich Legelli beim Start überraschend im Block der Eliteläufer wieder. Eine Absperrung war plötzlich geöffnet worden. Überhaupt habe der Marrakesch-Marathon – obgleich er zur offiziellen Serie „Label Road Races“ des Leichtathletik-Weltverbandes gehört – „den Ruf, ein bisschen chaotisch zu sein“, so Legelli. Auch Toiletten im Startbereich sind rar gesät. Legelli hatte ihre Übernachtungsmöglichkeit allerdings geschickt gewählt: Vom Hotel bis zur Startlinie waren es nur fünf Minuten.

Zufrieden im Ziel: Maria Elisa Legelli mit der Finishermedaille. © Korb/Privat

Doch nicht nur die Umstände waren speziell, auch die eigene Laufuhr funktionierte nicht wie gewohnt und bot so ein Hindernis. Das GPS-Tracking setzte aus, immer wieder „fehlten Meter“, so die Athletin. „Daher hatte ich nie eine richtige Kilometer-Pace.“ Legelli orientierte sich kurzerhand an der Zeit auf der Uhr in Verbindung mit den alle fünf Kilometer aufgestellten Markierungen. Da sie ihr gewünschtes Wettkampf-Tempo im Vorfeld „viel trainiert hatte, hat das auch so gut geklappt“, berichtete sie. Weder lief sie zu schnell – mit der Gefahr, zu überziehen –, noch zu langsam.

Am Ende überquerte Legelli als neuntschnellste Frau die Ziellinie. Hinter der Französin Murielle Pires (2:52:30/8. Platz) war die Füssenerin zweitbeste Europäerin. Den Tagessieg holte sich die Marokkanerin Kaltoum Bouaasayriya (2:27:22) – Olympia-Teilnehmer 2012 – knapp vor der Äthiopierin Tejinesh Gebisa Tulu (2:27:46). 95 Frauen kamen in die Wertung.

Bei den Männern siegte der Kenianer Gilbert Kibet (2:09:48) mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Marokkaner Abd Tagharaft (2:09:50). Bester Nicht-Afrikaner war der Deutsche Taher Belkorchi (2:27:27) auf dem 27. Platz unter 736 Finishern. Der 30-jährige Athlet, früher bei Bayer 04 Leverkusen und unter anderem deutscher Crosslaufmeister, hat eine Marathon-Bestzeit von 2:18:58 Stunden zu Buche stehen.

Angeboten war auch ein Halbmarathon, an dem zusammen 6100 Frauen und Männer teilnahmen. Der Startschuss für den Marathon fiel um 8.30 Uhr – zu dieser Zeit war es mit fünf Grad Celsius „eher frisch“, wie Legelli sagte. Die Temperaturen stiegen im Lauf des Tages auf 15 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Als Verpflegung gab’s neben Wasser, Bananen und Mandarinen auch Datteln.

