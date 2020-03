Marcel Schrötter vor der wichtigsten Saison seiner Karriere

Moto2

von Andreas Mayr schließen

An diesem Wochenende beginnt in Katar die Moto2-Weltmeisterschaft. Mit dabei ist Marcel Schrötter aus Vilgertshofen, der diese Saison viel vorhat.

Vilgertshofen – Es ist heiß in Katar. Aber nicht zu heiß. Manchmal an die 30 Grad. Tagsüber saß man gerne im Pool, um gegen die Hitze anzukommen. Als die Sonne verschwunden war, stiegen Marcel Schrötter und seine Kollegen auf ihre Rennmaschinen. Licht lieferten die großen Strahler. Alle fanden das gut. Ein „lässiges Rennen“ bei Nacht eignete sich perfekt zum Saisonauftakt. Das war ein bisschen wie erster Schultag: Mitschüler wieder sehen, die Neuen kennenlernen, die ersten Unterrichtsstunden. Aber nun, die Gründe erschließen sich keinem, hat der Veranstalter die Startzeiten vorverlegt. Kommenden Sonntag, 8. März, beginnt die WM-Saison wieder in Doha. Gefahren werden sollte am Nachmittag. In der Hitze. „Ein bissl nervig“, fand das Marcel Schrötter, der Vilgertshofener Pilot in der Moto2-Klasse, der zweiten Liga der Motorradfahrer. Doch er und seine Kollegen haben Glück. Das MotoGP-Rennen wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Moto2 übernimmt die Startzeit um 18 Uhr Ortszeit.

„In Katar ist es nicht wichtig, Erster zu sein“, betont Schrötter. In dieser Saison reichen frühe Erfolge alleine nicht mehr. Von ihm verlangt man anhaltende Exzellenz, wie das der Amerikaner so schön ausdrückt. Zu deutsch: konstante Erfolge über eine Saison hinweg. Wenn er denn in die Königsklasse, die MotoGP aufsteigen will, dann muss es in diesem Jahr passieren. Einige Verträge laufen aus. „Die Chance könnte sich ergeben“, sagt Schrötter. Mit 27 Jahren steht er vor der wichtigsten Saison seiner Karriere. Er muss nicht Weltmeister der Moto2 werden. Aber irgendwo in Podestnähe sollte er schon landen. „Die Klasse ist knallhart“, sagt er.

Marcel Schrötter ist der einzige deutsche Kalex-Pilot

Voriges Jahr hat er die Grausamkeiten des Geschäfts selbst spüren müssen. Nach den ersten Rennen mit zweiten und dritten Plätzen zog sein Rennstall – seit diesem Jahr mit neuem Namen Liqui Moly Intact GP – die neuen Reifen auf. Danach lief’s nicht mehr. Er brach sich später dann noch Fuß und Schlüsselbein – „da kam alles zusammen“ –, beendete das Jahr trotzdem als Achter. Heute sagt er: „Ich fühle mich echt gut.“ Vor allem an seinen Schwächen habe er gearbeitet.

Eine Woche in Jerez, Spanien, testete er zuletzt. Eine Woche reichte natürlich nicht, um alle Extras seiner neuen Maschine zu probieren. Die neuen Reifen, die neuen Teile. Aber darum geht es nicht. Eine Basis wollte er schaffen, von der aus sich Maschine und Mannschaft entwickeln. In Katar verändern sie nicht viel. „Am besten nur ein paar Klicks.“ Erst nach dem Start, der Eröffnung, beginnt das große Schachspiel. Die Züge bestimmt Schrötter. „Fahren und spüren“ müsse er, was unter ihm passiert. Seine Mechaniker setzen die Wünsche um. Was wirklich keine einfache Angelegenheit ist. „Es gibt tausende Möglichkeiten.“ Der erste Eindruck stimmt. Nur an die Reifen mit viel Grip hat er sich noch nicht gewöhnt. Das sind Kleinigkeiten vor Schrötters neunter Saison.

Marcel Schrötter: Viele Egoisten im Rennzirkus

Im Vergleich zu 2012 hat sich der Lebensraum in der Moto2 gewaltig gewandelt. Das Ökosystem beheimatete einmal 14 Hersteller, darunter einige Pfuscher, die kein Geld, keine Technik, kein Wissen oder gar nichts davon hatten. Heute gibt es drei Hersteller. Dafür hat die natürliche Selektion gesorgt. Nur die Besten überlebten. Kalex, die Top-Maschine, fahren 18 Piloten, Schrötter als einziger Deutscher – im ganzen Motorrad-Universum von der MotoGP bis zur Moto3 hinunter. Das ist kein Privileg, sondern eine traurige Geschichte, ein Missstand im deutschen Motorsport. Nachwuchs fehlt. Werbung und Geld auch. Vermarktung sei ein ganz heikles Thema. „Wer kennt die MotoGP, wer schaut sie?“, fragt der Vilgertshofener. Seit Jahren läuft die Rennserie im Pay-TV. Da schaltet keiner zufällig ein.

Philipp Öttl stieg im Winter aus. Jonas Folger, sein Spezl, saß vorige Saison nur bei fünf Rennen auf der Maschine. Folger hat es als bislang letzter Deutscher in die MotoGP geschafft. Er dient Schrötter als Vorbild, alleine weil sie sich kennen, seit sie zehn Jahre alt waren. Mit Folger verstehe er sich auch privat gut. Eine eher seltene Freundschaft in der Szene. „Mit manchen willst du nicht befreundet sein“, so Schrötter. Egoisten gebe es einige. Der 27-Jährige hat dennoch immer versucht, mit den Rivalen auszukommen, sich längst einen kleinen Kreis aufgebaut, zu dem unter anderem Tom Lüthi, der Teamkollege gehört. Wenn man schon 80 Prozent des Jahres im Rennzirkus verbringt, „ist es wichtig, dass man a Gaudi hat“ – auf der Rennstrecke und im Pool.