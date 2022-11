Holderried bleibt bei Waldkirchs Sieg cool

Von: Katrin Kleinschmidt

Mit seinem Schnitt von 380,14 Ringen ist der Tannenberger Matthias Holderried, hier beim Wettkamof gegen den SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell, nicht ganz zufrieden. © Michael Steiger/FKN

Wenn‘s drauf ankommt, ist Matthias Holderried eine coole Socke. Das bewies er einmal mehr im jüngsten Bundesliga-Wettkampf seines Teams.

Tannenberg – Um ein erfolgreicher Schütze zu sein, dafür braucht es nicht nur eine ruhige Hand, ein gutes Auge und Kondition – dafür braucht’s auch gute Nerven. Matthias Holderried hat sie. Das hat der Tannenberger (Gemeinde Burggen) schon oft bewiesen. Auch am vergangenen Wochenende hat er sie wieder benötigt. Da traf der 27-Jährige mit dem SV Waldkirch in der 1. Bundesliga Süd der Luftpistolenschützen auf den SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell. Waldkirch gewann 5:0 (1881:1858 Ringe) – ein wichtiger Erfolg, in der Tabelle geht’s eng zu.

Holderried will beim Bundesliga-Finale mit Waldkirch dabeisein

Nach sieben Wettkämpfen steht Waldkirch auf Rang drei im Zwölfer-Feld – punktgleich mit dem Vierten SV Kelheim-Gmünd und dem Fünften, der Sgi Waldenburg (alle 10:4). Ziel ist ein Platz unter den ersten Vier, damit Waldkirch beim Bundesliga-Finale dabei ist. „Wir sind da halber Ausrichter“, sagt Holderried – der Saison-Höhepunkt wird gemeinsam mit den Luftgewehr-Schützen veranstaltet, für diese ist der SV Pfeil Vöhringen als Organisator mit im Boot. Steigen wird das Finale vom 3. bis 5. Februar 2023 in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm.

Trotz 5:0-Sieges war Duell gegen Hitzhofen-Oberzell sehr spannend

Holderried möchte unbedingt dabei sein. Der Erfolg gegen Hitzhofen-Oberzell tat da richtig gut. Denn sind Teams in der Tabelle punktgleich, entscheiden die Einzelpunkte. Da kam das 5:0 grad recht, wenn das Duell auch gar nicht so einseitig war, wie das Ergebnis vermuten lässt. „5:0 klingt schon sehr nach Klatsche“, sagt der Tannenberger (Gemeinde Burggen). „Aber es war ein spannendes Duell, es hätte auch 3:2 ausgehen können.“

Holderried lässt sich Trotz Trubels in der Halle nicht aus der Ruhe bringen

Holderried selbst traf bei dem Wettkampf in Rettenbach an Position zwei auf Nils Strubel, der bereits für die Junioren der Deutschen Nationalmannschaft antrat. „Er ist ein spezieller Schütze, macht sehr zügig schnelle Schüsse und danach eine Pause“, sagt Holderried. Das könne den Gegner unter Zugzwang bringen. Doch der Tannenberger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen – auch nicht von den Fans in der Halle, die mit Glocken, Trommeln und Gesang für ordentlich Stimmung sorgten. „Man muss da cool bleiben können.“ Dass Strubel in der ersten Serie mit 91 Ringen startete und Holderried bereits 96 erzielte, brachte den Schützen des SV Waldkirch ohnehin in die bessere Ausgangslage. Holderried legte danach 96, 94 und 95 Ringe nach, setzte sich letztlich mit 381:377 durch. „Ich bin zufrieden“, sagt er über den Wettkampf.

Mit seinem Ringschnitt ist Holderried nicht ganz zufrieden

Überhaupt läuft die Saison für den Luftpistolen-Schützen „bisher gut“, wie er sagt. Mit seinem Durchschnitt von 380,14 Ringen pro Wettkampf ist er aber nicht ganz glücklich. „Ich habe ein Ergebnis, dass mich ziemlich runtergerissen hat.“ Gegen den ESV Weil am Rhein musste sich Holderried mit 374 Ringen begnügen. „Da war meine Tagesform einfach schlecht“, gibt er zu. Nun brauche es einige starke Ergebnisse, um den Durchschnitt wieder anzuheben – wie beispielsweise die 386 Ringe, die ihm gegen die HSG München gelungen sind.

Der Durchschnittswert ist wichtig, weil er die Position festlegt, auf der ein Schütze antritt. Zuletzt war Holderried auf zwei gesetzt, in die Saison gestartet war er als Top-Schütze des SV Waldkirch. In sieben Wettkämpfen hat er vier Punkte für sein Team geholt. „Kein richtig guter Wert“, sagt er. „Aber wenn man vorn mitschießt, ist es schwieriger, einen Punkt zu machen.“

Auch Holderrieds Bruder Michael gehört dem Bundesliga-Team der Waldkircher an. Bei seinen zwei Einsätzen in dieser Saison schoss er jeweils 368 Ringe. Er wechsle sich auf den Positionen vier und fünf mit Lea Kleesattel und Susanne Neisinger ab. „Die drei sind gleich gut.“

Anfang Dezember geht‘s für Holderried gegen punktgleiches Team aus Waldenburg

Die nächsten Duelle warten nun Anfang Dezember auf den SV Waldkirch. Am Samstag, 3. Dezember, wird es richtig spannend: Da geht es gegen die punktgleiche Sgi Waldenburg, die an diesem Tag auch Ausrichter ist. Am Sonntag dann wartet der Tabellenletzte SV Hubertus Rettenbach auf Holderried und seine Teamkameraden. Da ist wieder Konzentration gefragt – denn im Blick haben die Waldkircher Schützen eben nicht nur die Scheibe, sondern auch das eigene Finale.