Simon Jocher muss nach Sturz mehrere Wochen pausieren

Von: Patrick Hilmes

Kurz nach dem verheerenden Sturz: Simon Jocher wird von den Rettungssanitätern versorgt. © Imago Images

Mit zwei Plätzen in den Top-20 hatte Simon Jocher einen prächtigen Weltcup-Start hingelegt. Jetzt aber muss der Schongauer erst einmal eine Zwangspause einlegen.

Schongau – Bittere Nachricht für Simon Jocher: Der Schongauer Speedfahrer in Diensten des SC Garmisch ist beim ersten Abfahrtstraining vor den Weltcup-Rennen in Beaver Creek (USA) heftig gestürzt und wird wohl mehrere Wochen pausieren müssen.

Jocher bleibt zur Beobachtung eine Nacht in der Klinik in Vail

Nach seinem Sturz wurde der 26-Jährige durch die Ersthelfer von der Strecke gebracht, weiter ging es in die Steadman Clinic in Vail. In dem Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte nach einer ersten Untersuchung eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungen-und Rippenprellung. Jocher blieb die Nacht über zur Beobachtung in der Klinik und wird in den nächsten Tagen nach Deutschland zurückkehren, wo weitere medizinische Untersuchungen durchgeführt werden.

Plätze 17 und 14 in den ersten Weltcup-Speedrennen in Lake Louise

„Der verletzungsbedingte Ausfall von Simon ist für das gesamte Team bitter. Er hat bei den ersten Speedrennen sehr gute Leistungen gezeigt und wird der Mannschaft fehlen“, wird Christian Schwaiger, Bundestrainer Alpin Herren, in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbands zitiert. Jocher war stark in die Saison gestartet. Am vergangenen Wochenende hatte er sich in Lake Louise zunächst Platz 17 in der Abfahrt gesichert. Tags darauf verbuchte er im Super-G Rang 14 und hatte damit schon die halbe Norm für die Ski-Weltmeisterschaft im kommenden Februar in Courchevel (Frankreich) in der Tasche. „Wir alle wünschen Simon eine rasche Genesung und hoffen, dass er uns baldmöglichst wieder verstärken kann“, betonte Schwaiger.