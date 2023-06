„Unglaublich“: Max Nagl und Valentin Kees von Atmosphäre beim DM-Lauf in Aichwald begeistert

Von: Paul Hopp

Das Tempo der Besten konnte Valentin Kees in beiden Wertungsläufen der Junioren mitgehen. Einmal bremste ihn jedoch ein defekter Schalthebel aus. © Dieter Lichtblau/KTM Kosak Racing

Stark besetzt waren die DM-Läufe beim MSC Aichwald. Max Nagl und Valentin Kees mischten auch mit und waren nicht zuletzt von der Atmosphäre begeistert.

Aichwald – Die Tageswertung hatte ein anderer gewonnen, aber Max Nagl war dennoch begeistert: „Die Fans und die Stimmung waren unglaublich“, teilte der Motocross-Profi aus Weilheim nach seinem Auftritt beim Rennwochenende des MSC Aichwald mit.

Auf der Naturstrecke „In den Horben“ nahe Stuttgart ist aufgrund behördlicher Auflagen nur einmal im Jahr richtig Betrieb. Diesmal ging es um Punkte für die deutsche Meisterschaft in verschiedenen Klassen. Zahlreiche Topfahrer waren, weil der Termin günstig lag, zur 61. Auflage des Aichwald-Motocross gekommen. Zu ihnen gehörte eben auch Nagl, der beim dortigen MSC zudem ein Klubfahrer ist.

Max Nagl fährt beim MSC Aichwald auf Rang drei

In der DM-Open-Klasse belegte der KMP-Honda-Pilot in der Tageswertung mit 39 Punkten den dritten Platz. Im ersten Wertungslauf musste sich Nagl mit dem siebten Rang zufrieden geben. Nagl war nicht optimal vom Startgatter weggekommen, ab der dritten Runde musste er ohne Hinterradbremse auskommen. So gesehen stellt sein Resultat eine beachtliche Leistung dar.

Im zweiten Wertungslauf blieb der Oberbayer von technischen Problemen verschont und konnte zeigen, dass er es immer noch drauf hat. Als Zweiter kam Nagl aus der ersten Runde, passierte dann sogleich den Führenden Nico Koch (GasGas). In der Folge verteidigte der Honda-Fahrer souverän seine Spitzenposition.

KTM-Fahrer Tom Koch (nicht verwandt mit Nico Koch) zeigte eine beeindruckende Aufholjagd: Von Rang 14 stürmte er noch auf Position zwei nach vorn, am Ende betrug der Abstand zwischen ihm und Nagl fünf Sekunden. Koch, der Sieger von Lauf eins, gewann mit 47 Punkten die Tageswertung vor dem Franzosen Boris Maillard (Suzuki), der auf 42 Punkte kam.

Valentin Kees geht das Tempo der Besten mit

In den Läufen zur „Junioren-Meisterschaft 250 ccm“ erlebte Valentin Kees Licht und Schatten. Im ersten Wertungslauf hatte der Schwabniederhofener „einen Bombenstart“, wie es seitens des „KTM Kosak Racing“-Teams hieß. Kees lag schnell auf dem zweiten Platz und jagte dem Führenden, Constantin Piller (Yamaha), hinterher. Dabei ging Kees einmal zu Boden, wobei an der Maschine der Schalthebel kaputt ging. Der Schwabniederhofener musste danach aufgeben.

Im zweiten Lauf gelang dem KTM-Fahrer erneut ein exzellenter Start. Bis zur siebten Runde fuhr er an der zweiten Stelle, ehe er von Teamkollege Maximilian Spies überholt wurde. Im weiteren Verlauf musste Kees das Tempo etwas rausnehmen, da er von einer Fingerverletzung gehandicapt wurde, die er sich bei seinem heftigen Crash beim ADAC-MX-Masters in Bielstein zugezogen hat. Als guter Fünfter sah Kees die Zielflagge, sammelte so 16 Punkte, was ihm in der Tageswertung den zehnten Rang bescherte.

Tagessieger wurde Spies (50 Punkte) vor den beiden Husqvarna-Fahrern Paul Haberland (44) und Jakub Teresak (35). Der Schwabniederhofener war „mega-happy mit meinem Speed“. Und er setzte hinzu: „Meine Starts werden auch immer besser.“ Was die Atmosphäre betraf, so empfand es Kees ähnlich wie Nagl: „Die Stimmung war das ganze Wochenende der Wahnsinn.“

In den Gesamtwertungen liegen sowohl Nagl als auch Kees deutlich hinter den Top-Plätzen. das liegt daran, dass die DM-Serie für sie keine absolute Priorität besitzen. In der Open-Klasse führt der Braunschweiger Nico Koch (231 Punkte), bei den Junioren liegt Peter König (126) aus Eberswalde vorn.