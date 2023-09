Doppelpack in Sachen „Slalom“: In Steingaden geht‘s um Medaillen, in Altenstadt um Punkte

Von: Paul Hopp

Start frei für den Nachwuchs: Beim MSC Steingaden findet die bayerische Meisterschaft des BMV im Jugend-Kartslalom statt. Rund 170 Kinder und Jugendliche aus dem Freistaat haben sich dafür qualifiziert. © Straub/MSC Steingaden

Für Motorsportfans ist am Wochenende einiges geboten im Altlandkreis Schongau. Zwei Meisterschaftswettbewerbe stehen in der Disziplin „Slalom“ an.

Steingaden/Altenstadt – Für Motorsport-Fans ist am kommenden Wochenende im Altlandkreis einiges geboten: In Steingaden geht es für den Nachwuchs zwei Tage lang im Kart-Slalom um bayerische Meistertitel. In Altenstadt steht am Sonntag ein Auto-Slalom auf dem Programm, bei dem Erwachsene um die schnellsten Zeiten konkurrieren.

Steingaden

Große Veranstaltungen haben sie im Motorsportclub Steingaden schon einige über die Bühne gebracht – man denke nur an die internationalen Eisspeedway-Rennen. Und dennoch ist dieser Wettbewerb, der da am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, auf dem Jugendtrainingsgelände an der Riesener Straße stattfindet, „schon etwas Besonderes“, wie Jugendleiter Florian Wieland sagt.

Denn zum ersten Mal richten die Steingadener Motorsportfreunde eine bayerische Meisterschaft in der Disziplin „Kartslalom“ aus. Die Verantwortlichen haben das 50-jährige Bestehen des Vereins (gefeiert wurde 2022) zum Anlass genommen, als Gastgeber für die Titelkämpfe des bayerischen Motorsportverbandes (BMV) zu fungieren. Damit findet das erste Mal seit 2016 die Landesmeisterschaft wieder in Oberbayern statt.

Mit dem Aufbau sind die MSC-Mitglieder und ihre Helfer schon seit der vergangenen Woche beschäftigt. Was den Kartslalom betrifft, so bilden die Steingadener alljährlich in der Zugspitzpokal-Serie eine Station – heuer war es im Mai der Fall. Der Wettbewerb an sich ist also keine allzu große Herausforderung für den Klub. Mit dem ganzen Drumherum ist diesmal aber schon „alles ein bisserl größer“, sagt Wieland schmunzelnd. Gehen beim Zugspitzpokal um die 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an den Start, so sind es bei der bayerischen Meisterschaft rund 170 junge Piloten.

Rund 40 Helfer sind im Einsatz, damit alles reibungslos abläuft. Zuschauer sind freilich willkommen, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. In fünf Klassen (mit Fahrern zwischen sieben und 18 Jahren) werden Sieger ermittelt. Der Startschuss am Samstag erfolgt um 8.30 Uhr, am Sonntag um 8 Uhr. Gefahren wird jeweils bis zum späteren Nachmittag. An jedem Tag absolviert jeder Teilnehmer zweimal möglichst schnell und fehlerlos einen Pylonenkurs. Fürs Streckenlayout ist ein übergeordnetes Schiedsgericht zuständig; somit wird verhindert, dass die Teilnehmer des Ausrichters einen etwaigen Vorteil hat.

Drei Fahrer vom MSC Steingaden am Start

Für Lokalkolorit im Fahrerfeld sorgen drei Youngster vom MSC Steingaden. Sixtus Britzger (Klasse 3) sowie Ben Weber und Eileen Walther (beide Klasse 5) haben sich mit vorderen Platzierungen bei der Bezirksmeisterschaft für die nächsthöhere Ebene qualifiziert. „Das ist schon gut“, sagt Wieland, der beim MSC auch als Trainer engagiert ist. Sixtus holte bei der Bezirksmeisterschaft Bronze, Weber gar Silber. Vom benachbarten MSC Lechbruck sind zwei Piloten mit dabei: Paul Natzeder (Klasse 3) aus Bernbeuren und Lena Grieser (Klasse 2) aus Lechbruck.

Start frei für die Erwachsenen: Beim ADAC-Autoslalom in Altenstadt (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) fahren die Teilnehmer auf einer rund 1000 Meter langen Strecke. © Roland Halmel

Die Saison lief für die Steingadener Kartslalom-Fahrer bis dato erfolgreich. In der Gesamtwertung des Zugspitzpokals landete der MSC mit seinen rund 15 Kindern und Jugendlichen in der Mannschaftswertung nach elf Veranstaltungen hinter dem MSC Ohlstadt auf dem zweiten Platz. In den Einzelwertungen kamen zwei Podestplätze – durch Weber (2.) und Britzger (3.) – sowie drei weitere Top-Fünf-Ränge hinzu. Das Resultat ähnelt den Ergebnissen aus den Vorjahren. „Wir können zufrieden sein“, sagt Wieland.

Die Hürden, sich am Wochenende für die deutsche Meisterschaft zu (14./15. Oktober in Wülfrath) zu qualifizieren, sind recht hoch. Von den etwa 35 Piloten in jeder Klasse schaffen zwischen zwei und fünf (die genaue Zahl hängt von Quotenplätzen ab) den Sprung zur DM.

Autoslalom am Sonntag in Altenstadt

Im vergangenen Jahr herrschte ordentlich Betrieb beim Autoslalom-Wettbewerb, für den der MSC Altenstadt verantwortlich zeichnet. 76 Frauen und Männern gingen an den Start. Mit einer ähnlichen Zahl wären die Veranstalter sicher auch diesmal zufrieden. Diesbezüglich sieht es gut aus, wie die bisherigen Anmeldungen zeigen.

Dort tauchen auch zahlreiche Piloten aus der Region wie Marco Steiner und Katharina Schwab aus Peiting auf, die im vergangenen Jahr Podestplätze belegten. In der Startliste steht ebenfalls Lokalmatador Michael Völk aus Altenstadt.

Gefahren wird am Sonntag, 10. September. Schauplatz ist einmal mehr das Gelände rund ums TSV-Sportheim an der Jahnstraße. Der Pylonenkurs wird auf der Triebstraße aufgestellt. Es handelt sich um eine Doppelveranstaltung, dabei geht’s um Punkte zur südbayerischen ADAC-Slalom-Meisterschaft und zur Münchner-Autoslalom-Meisterschaft. Die Autos sind in vier Gruppen (G, F, H, FS) eingeteilt. Die Rennen starten laut Ausschreibung um 8.30 Uhr, gefahren wird bis zum Nachmittag. Der Eintritt ist frei, fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen gehen als Spende nach Bad Bayersoien zugunsten der Geschädigten des jüngsten Unwetters.