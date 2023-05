Daniela Höfler: Erst ein Kraftakt in Kroatien, dann ein Hubschrauber-Einsatz

Von: Paul Hopp

Fahren im Team: Das „4-Islands“-Rennen in Kroatien war für Zweier-Mannschaften ausgeschrieben. Daniela Höfler (vorn) fuhr zusammen mit Evelyn Sulzer (im Hintergrund). Zusammen belegten sie in der Konkurrenz der Lizenzfahrerinnen den vierten Platz. © Ivan Sardi/4-islands-race

Daniela Höfler aus Burggen ist begeisterte Mountainbike-Fahrerin. Die Saison läuft bislang gut, ihr großes Ziel ist heuer eine Welt-Premiere in Glasgow.

Burggen/Fläsch – So ein entspannter erster Arbeitstag wäre für Daniela Höfler keine schlechte Sache gewesen, denn immerhin hatte sie davor schon viel erlebt. Beim „4 Islands“-Etappenrennen in Kroatien war allerhand geboten für die 26-jährige Mountainbikerin und ihre Teamkollegin, Evelyn Sulzer (Österreich).

Aber mit „entspannt“ ist das eben so eine Sache, wenn jemand in einer Intensivstation für Kinder Dienst tut, so wie es Höfler im schweizerischen Chur macht. Am Abend war der Transport eines Kindes ins Zentralspital nach St. Gallen nötig. Weil es schnell gehen musste, fand das Ganze mit dem Helikopter statt; für Höfler eine Premiere. Statt gut 100 Kilometer auf der Straße ging es nun rund 65 Kilometer durch die Luft. Der Transport ging glatt – wie auch das „4 Islands“-Rennen, das im offiziellen Rennkalender des Rad-Weltverbands UCI steht.

Daniela Höfler bei „4 Islands“-Race auf Platz vier

Höfler und Sulzer beendeten den Wettbewerb für Zweier-Teams in der Klasse der Lizenzfahrerinnen (UCI Women) auf dem vierten Platz. Angesichts der Umstände „waren wir mega-zufrieden“, sagt die Burggenerin, die aus beruflichen Gründen vor einigen Jahren in die Schweiz gezogen ist. Sie selbst war körperlich sehr gut drauf. Teamkollegin Sulzer war aufgrund einer Corona-Infektion während der Vorbereitung nicht voll auf der Höhe. „Helfen und motivieren“, das sei in diesem Fall ihre Aufgabe gewesen, sagt Höfler. Etwaiges Lamentieren verbietet sich. „Wir fahren zusammen als Team – egal, wer von beiden gerade stärker ist“, betont die 26-Jährige.

Gern hätte das Duo vom in Schwäbisch Hall beheimateten „Rose Racing Circle“-Team in einer der Tageswertungen einen Podestplatz erreicht. „Aber das hat leider nicht geklappt“, sagt Höfler. In allen Etappen fuhren die beiden als Vierte in ihrer Klasse über die Ziellinie. Auf der zweiten Etappen waren Höfler/Sulzer nah dran am dritten Rang. Nach knapp vier Stunden Fahrzeit lagen sie nur 2:20 Minuten hinter den Drittplatzierten, der Penzbergerin Tanja Priller und der Litauerin Greta Karasiovaité.

Daniela Höfler kommt ohne Sturz und Defekt durch

Die Strecken beim „4 Islands“-Rennen hatten es in sich. „Die Veranstalter wollten uns offenbar ein bisserl knechten“, sagt Höfler mit einem Schmunzeln. Oftmals führten die Trails über losen Schotter. „Da war Durchrobben durch die Trails angesagt“, so die Burggenerin. Ein Erlebnis war’s allemal – zumal die insgesamt sechs Fahrer umfassende Truppe von „Rose Racing Circle“ (bei den Männern fuhren noch Tim Feinauer/Luis Neff sowie Jan-Ole Zilse/Noah Neff) ein besonderes Paket gebucht hatte: Ihre Übernachtungen fanden nicht in Hotels auf dem Land, sondern durchgehend auf dem Schiff statt, das die Teilnehmer von Insel zu Insel brachte. Den Trip in Kroatien – mit Prolog und vier Etappen – brachten Höfler und Sulzer ohne Stürze und Defekte hinter sich. Die Burggenerin hatte diesbezüglich heuer schon anderes erlebt.

Daniela Höfler, Mountainbikerin. fkn © Privat

Höfler absolvierte davor in Spanien schon zwei Etappenrennen mit dem Mountainbike. Beim „Mediterranean Epic“ (zwischen Barcelona und Valencia) musste Höfler nach einem Sturz auf der dritten Etappe aufgeben. Zuvor war sie zweimal im Mittelfeld der Elite-Frauen platziert gewesen. Das „Vlcat“-Rennen in Igualada (nordwestlich von Barcelona) beendete Höfler auf dem 18. Platz ihrer Klasse. Ein Platten, und daraus resultierend ein großer Zeitverlust, auf der zweiten Etappe verhinderte eine bessere Platzierung. Hinzu kamen während des gesamten Rennens noch einige „Bodenproben“, wie Höfler es auf „Instagram“ formulierte. Ein Foto mit aufgeschürften Ellenbogen dokumentierte das.

Daniela Höfler sammelt Punkte für die WM-Quali

Immerhin: Mit ihrem Resultat bei diesem „Stage Class 1“-Rennen der UCI sammelte sie wichtige Punkte für die Weltrangliste. Dort liegt die Burggenerin in der Disziplin „Marathon“ derzeit auf dem 42. Platz. Die besten 80 sind für die WM qualifiziert; die Titelkämpfe finden heuer im August in Glasgow statt. Es ist eine Mega-Veranstaltung, bei der in 13 Rad-Disziplinen (Straße, Bahn BMX, Mountainbike etc.) Titel vergeben werden. Höfler möchte unbedingt dabei sein – es wäre nach 2021 (auf Elba) und 2022 (in Dänemark) ihre dritte Teilnahme bei einer WM auf der Marathon-Strecke. Und diesmal möchte die Burggenerin auch weiter vorn landen als bisher. Auf Elba musste sie aufgeben, in Dänemark belegte sie, nach einigen technischen Problemen, den 42. Platz.

Die Belastungen beim „4 Islands“-Rennen spürte sie in den Tagen danach. „Ich fühle mich ein bisserl müde“, sagte sie. In der vergangenen Woche dosierte sie daher das Training. Das Bike-Festival am Gardasee ließ Höfler aus, das hatte auch mit einem privaten Termin in der Heimat zu tun: Die 26-Jährige wohnte in Burggen der Hochzeit einer guten Freundin bei. In regelmäßigen Abständen weilt Höfler im Auerbergland.

Der Lebensmittelpunkt ist aber in der Schweiz, in Fläsch (Region Landquart/Kanton Graubünden). Dort findet sie gute Trainingsbedingungen vor. Der Arbeitgeber, das Kantonsspital, kommt ihr entgegen, wofür sie dankbar ist. Höfler nimmt bisweilen unbezahlten Urlaub, um an den Rennen teilnehmen zu können. Ein weiteres Hobby neben dem Radsport ist das Klettern. „Seit ich 15 bin, mache ich das nebenbei“, sagt sie. Seit einiger Zeit betreibt Höfler ihre alpinen Unternehmungen wieder intensiver. Das liegt auch daran, dass ihr derzeitiger Freund eine Bergführer-Ausbildung macht. Im Fels klettert sie den Schwierigkeitsgrad 6a. Das sei für sie, bezogen auf den die Zeit, die sie ins Klettern investiert, die Grenze.

In Sachen „Rad-Training“ arbeitet Höfler mit Coach und Sportwissenschaftler Björn Kafka zusammen, der auch den Lenggrieser Andreas Seewald (Marathon-Weltmeister 2021) betreut. Erste Früchte sind zu sehen: „Ich bin in deutlich besserer Form als letztes Jahr“, sagt Höfler. Vor allem ihre Performance in Kroatien habe gezeigt, dass sie „nochmals einen Zacken zugelegt“ habe. Coach Kafka jedenfalls sei „zufrieden“.

In knapp zwei Wochen will Höfler wieder bei einem internationalen Rennen am Start stehen. In Nove Mesto (Tschechien) findet im Rahmen eines Weltcup-Wochenendes auch ein Marathon statt. Mit einer Fahrt unter die Top-20 könnte sich Höfler vorzeitig das WM-Ticket sichern.