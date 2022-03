Nadine Kapfer freut sich aufs Europacup-Finale

Teilen

Noch einmal mit vollem Tempo ins Ziel: Nadine Kapfer (das Foto zeigt sie beim Weltcup-Super-G in Garmisch-Partenkirchen) startet beim Europacup-Finale in Andorra. © Imago Images/Wolfgang Grebien

Skirennläuferin Nadine Kapfer aus Peiting darf beim Europacup-Finale in Andorra ran. Die 22-Jährige startet in Abfahrt und Super-G und freut sich richtig drauf.

Peiting – Die rennfreien Zeiten von Nadine Kapfer waren auch in diesem Winter relativ groß, die Anzahl der Speed-Wettbewerbe überschaubar. Trotzdem erzielte die 22-jährige Peitingerin starke Resultate. So schaffte sie als Zehnte in Crans Montana (Schweiz) ihr bis dato bestes Europacup-Ergebnis. Damit qualifizierte sich die Skirennläuferin vom SC Garmisch für das Europacup-Finale in El Tarter (Andorra). Dort lernt sie aktuell wieder eine neue Speedstrecke für ihr Repertoire kennen und will nochmals überzeugen.

„Es ist cool beim Finale dabei zu sein, vor allem, da wir heuer in einer ganz neuen Umgebung und auf einer neuen Strecke fahren“, sagt Kapfer, die bisher noch nie in Andorra Rennen gefahren ist. Die Qualifikation fürs Finale, bei dem die Top-45 des Europacuprankings je Disziplin an den Start gehen dürfen, hat die 22-Jährige dabei sowohl in der Abfahrt (18. Platz) als auch im Super-G (38. Platz) recht locker geschafft.

Nadine Kapfer erstmals in Andorra am Start

In der Abfahrt lief es für Nadine Kapfer, die bislang auf insgesamt 31 Europacup-Starts kommt, in dieser Saison generell recht ordentlich. Im Dezember und Januar fuhr sie fünfmal unter die besten 20 – dreimal war sie Achtzehnte, zweimal Fünfzehnte. Die ohnehin gute Ausbeute krönte sie im Februar in Crans Montana mit einem zehnten Platz, ihrem bisher besten Europacupergebnis. „Das war wirklich gut, obwohl der Schnee am Renntag ganz anders war als im Training“, berichtet die Peitingerin.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Auf dem etwas schmierigen Frühlingsschnee war die SCG-Athletin dann aber sehr schnell und sicherte sich das Topergebnis. Mit diesem in der Tasche wäre sie gern noch zum anschließenden Weltcup in der Schweiz geblieben. Die Trainer hatten aber andere Pläne. „Wir haben stattdessen einen Block Techniktraining eingeschoben, was natürlich auch wichtig ist“, sagt Nadine Kapfer. Die Technikeinheiten waren wichtig, da das Kurvenfahren in den Rennen in diesem Winter etwas kurz kam. „Ja, mit Super-Gs sah es heuer etwas mau aus“, sagt die Sportsoldatin. Vor allem im Europacup fielen einige derartige Rennen witterungsbedingt aus und wurden nicht nachgeholt. „Das ist schade, denn gerade im Super-G braucht man Routine, weil die erste Fahrt sitzen muss.“

Kapfer siegt bei Fis-Super-G in Slowenien

Bei den beiden Europacup-Super-G-Rennen im Sarntal (Italien), die einzigen, die Kapfer in diesem Winter bestritt, stand als bestes Ergebnis ein 17. Rang zu Buche. Beim Heimweltcup auf der Kandahar landete sie im Super-G auf dem 33. Rang. Nur knapp verfehlte sie Weltcup-Punkte. „Das war beides okay, aber es wäre mehr drin gewesen“, sagt sie selbstkritisch.

Lesen Sie auch Europameisterschaft in Boi Taüll: Im Sprint-Finale war Paller am Limit Die Lenggrieser Skibergsteigerin Tatjana Paller ist bei der Europameisterschaft in Katalonien „mega happy“ mit Platz vier im Sprint. Europameisterschaft in Boi Taüll: Im Sprint-Finale war Paller am Limit Kira Weidle fährt in der Mondlandschaft auf Platz 15 Die große Überraschung blieb zwar aus, aber Kira Weidle bewegte sich in ihrem ersten Rennen bei den Olympischen Winterspielen in Peking innerhalb der Erwartungen. Im Super-G belegte die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg am Freitag den 15. Platz. Kira Weidle fährt in der Mondlandschaft auf Platz 15

Darum war die 22-Jährige froh, dass sich kurz vor der Abreise zum Europacupfinale noch zwei Chancen bei Fis-Rennen in Krvavec (Slowenien) aufgetan haben. Eine davon konnte sie mit einem Sieg vor ihrer Teamkollegin Katrin Hirtl-Stangassinger optimal nutzen. „Ja, das hat gutgetan“, gibt Kapfer zu und startet nun von den erfolgreichen Extrakurven motiviert in den finalen Europacup-Super-G am Donnerstag. Die Abfahrt steht am morgigen Mittwoch an. Text: Kathrin Ebenhoch