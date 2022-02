Alpine Kombination: Jochers Aufholjagd endet mit einer Enttäuschung

Von: Paul Hopp

Skirennläufer Simon Jocher bei der Kombinationsabfahrt bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. © DIMITAR DILKOFF

Er war der einzige DSV-Starter, eine Überraschung blieb ihm aber verwehrt: Die alpine Kombination in Peking endete für Simon Jocher leider mit einer Enttäuschung.

Yangqin - Bei der alpinen Ski-WM in Cortina hat Simon Jocher in der Kombination im vergangenen Jahr für eine Riesenüberraschung gesorgt. Der WM-Debütant aus Schongau belegte am Ende den sensationellen fünften Rang. Bei Olympia in Peking konnte Jocher so ein Husarenstück leider nicht wiederholen.

Etwaige Chancen auf ein absolutes Top-Ergebnis büßte Jocher bereits in der Abfahrt ein. Im abschließenden Slalom wollte der Schongauer noch Plätze gut machen und fuhr entsprechend aggressiv. Kurz nach der zweiten Zwischenzeit schied er dann jedoch nach einem Fahrfehler aus. Jocher war der einzige DSV-Starter in dieser Disziplin.

Simon Jocher scheidet im Slalom aus

Die Goldmedaille gewann der Österreicher Johannes Strolz (2:31,43). Dessen Vater Hubert hatte 1988 in Calgary Gold in der alpinen-Kombination gewonnen. Silber holte - etwas überraschend - der Norweger Alexander Aamodt Kilde mit 0,59 Sekunden Rückstand, Bronze ging an den Kanadier James Crawford (0,68 Sekunden zurück).

Schon die Abfahrt lief überhaupt nicht nach Wunsch für Jocher. Mit der Zeit von 1:45,80 Minuten belegte er lediglich den 16. Platz unter 27 Fahrern. Der Abstand auf die Topzeit, aufgestellt von Alexander Aamodt Kilde, betrug satte 2,68 Sekunden. Überraschend: Vor Jocher lagen unter anderem der Monegasse Alessandria Arnaud und der Israeli Barnabas Szollos. Letzterer glänzte im Slalom im Übrigen mit der zweitbesten Fahrzeit (48,14). Schnellster Slalomfahrer war der Österreicher Strolz (47,56).

„Ich wollte einen Vorsprung haben“, sagte Jocher nach der Abfahrt. „Leider ist es mir gar nicht gelungen.“ Im Vorfeld hatte er schon bekundet, dass er mit den besonderen Schneeverhältnissen im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo nicht so zurecht komme und Schwierigkeiten habe, sich darauf einzustellen, hieß es im ZDF.

Im Slalom schieden insgesamt sieben Fahrer aus, darunter auch der Mitfavorit Alexis Pinturault (Frankreich) sowie die Schweizer Loic Meillard und Luca Aerni (2017 in der Kombination Weltmeister).