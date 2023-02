Premiere für 100-Schuss-Turnier im Gau Schongau

Bald herrscht Hochbetrieb in Schwabniederhofen: Der Schützenverein lädt ab Mitte März erstmals zum „100-Schuss-Turnier“. Der Wettkampf dauert zehn Tage. © Dietmar Friebel

Sowas gab‘s im Gau Schongau noch nie: ein 100-Schuss-Turnier. Vom 17. bis 26. März steht in Schwabniederhofen nun die Premiere auf dem Programm.

Schwabniederhofen – Es wird eine Premiere für den Schützengau Schongau: Der Schützenverein Schwabniederhofen lädt für die Zeit vom 17. bis 26. März zum „1. Niederhofer 100-Schuss-Turnier“ ein.

Ein Wettbewerb, bei dem den Teilnehmern, vorrangig aus dem Schongauer Gau, aber auch von den umliegenden Vereinen, acht elektronische Stände zur Verfügung stehen. „In Weilheim, Huglfing und im Dachauer Raum gibt es den Wettkampf schon länger“, berichtet Schwabniederhofens Schützenmeister Markus Demmler.

Erstmals 100-Schuss-Turnier im Gau Schongau

Er selbst war schon dabei bei solchen Wettbewerben, beispielsweise in Huglfing und in Traunstein. „Die Veranstaltungen waren sehr interessant und sind nicht einmal aufwändig“, so Demmler. Er trug sein Anliegen, einen derartigen Wettkampf auch einmal in Schwabniederhofen auszutragen, bei der diesjährigen Jahresversammlung vor. „Da reisen Schützen teils aus dem gesamten bayerischen Raum an, die sich übers Internet angemeldet und ihre Einsatzzeit reserviert haben.“ Allerdings ist auch nötig, zu stornieren, wenn jemand gemeldet und dann verhindert ist.

Über die Homepage des Schützenvereins Schwabniederhofen können sich die Teilnehmer einloggen und ihre Schießzeit festlegen. „Bei uns sind 130 Teilnehmer möglich“, so Demmler. Vom 17. bis 26. März – jeden Tag im Zwei-Stunden-Rhythmus um 16, 18 und 20 Uhr – können die Schützen die Scheiben anvisieren. „Wir könnten die Teilnehmerzahl aber auch ausweiten, wenn größeres Interesse besteht“, verspricht Schwabniederhofens Schützenmeister. Vor allem für Gruppen sind auf Anfrage weitere Zeiten möglich. Bis jetzt sind bereits über mehrere Dutzend Meldungen sowie Reservierungen eingegangen, vorrangig aus dem Einzugsgebiet des Schützengaus Schongau. Die Schwabniederhofener selbst halten sich noch etwas zurück.

Der Ablauf ist denkbar einfach. Die Teilnehmer erscheinen zu ihrem reservierten Termin, geben ihre 100 Schuss in den Disziplinen „Luftgewehr“, „Luftpistole“ und „Luftgewehr Auflage“ ab. Für den Probeschuss und den Wettkampf haben die Schützen 110 Minuten Zeit. Die Startgebühr für Ring- und Blattl-Wertung beträgt 15 Euro. Startberechtigt ist jeder mit einem gültigen Schützenausweis, pro Disziplin ist nur ein einziger Start erlaubt.

Die Siegerehrung steigt am letzten Schießtag (Sonntag, 26. März) um 20 Uhr im Gasthof „Janser“. „Mindestens zwei Drittel der Einnahmen geben wir für die Preisgelder aus“, verspricht Markus Demmler, der allerdings davon ausgeht, dass zumindest die weiter entfernten Teilnehmer nicht extra zur Preisverteilung nach Schwabniederhofen kommen werden. „In dem Fall werden die Preisgelder überwiesen“, so der Schützenmeister.

Übrigens: Die Idee für das 100-Schuss-Turnier war in Schwabniederhofen schon während des Gauschießens 2019 geboren worden. Doch dann kam Corona und machte alle Pläne in dieser Richtung vorerst zunichte. „Aber heuer packen wir es“, sagt Demmler forsch und ist überzeugt, dass diese Veranstaltungsreihe neben Gauschießen, Meisterschaften und vereinsinternen Wettkämpfen das Interesse für Schießsport steigert. Text: Dietmar Friebel