Premiere mit Premieren-Sieg

Rallye Oberland

Ein Crash, ein Lokalmatador auf dem Podest und ein Überraschungssieger: Die Rallye Oberland war wieder einmal ein Höhepunkt im Rennsportjahr. Nur die geringe Teilnehmerzahl macht Sorgen.

Von Dietmar Friebel

Altenstadt – Das Team hatte kaum einer auf dem Zettel: Michael Bäder/Achim Hausch aus Mössingen/Ofterdingen fuhren bei der ADAC Rallye Oberland die schnellsten Zeiten. In ihrem 343 PS starken BMW E46 Compact M3 setzten sie sich mit 19:15,4 Minuten Gesamtzeit für die fünf Wertungsprüfungen (WP) durch. Vor Rudolf Reindl/Michael Ehrle aus Lohkirchen/Schmalkalden im Mitsubishi EVO und Audi TT-Team Robert Schilcher/Stephan Schwerdt aus Wildsteig/Neuburg-Donau. Eine WP wurde neutralisiert.

Enttäuscht, dass es wie im Vorjahr wieder „nur“ ein dritter Platz geworden ist, war Robert Schilcher keineswegs. „Ich habe nicht mehr erwartet“, sagte ihm ein Blick auf die Konkurrenz. Dass ausgerechnet Bäder/Hausch bei ihrem erstmaligen Oberland-Einsatz gewinnen würden, damit hatte der Wildsteiger allerdings nicht gerechnet.

Wenngleich der BMW-Pilot mit seinem Mehr an PS unter der Haube bestens aufgestellt war. Bei drei der fünf Wertungsprüfungen, zweimal in Altenstadt (WP 3 und 6) und einmal in Wildsteig (4), fuhr er BMW-Pilot allen davon; zwei Bestzeiten, die WP 1 in Wildsteig und 5 in Lechbruck, gingen an Reindl. Lokalmatador Schilcher blieben vordere Platzierungen. Rang drei zweimal in Wildsteig und einmal in Altenstadt sowie die Plätze vier in Lechbruck und fünf zum Abschluss in Altenstadt.

Für die weiteren heimischen Fahrzeugteams lief es nicht ganz so gut. Gerhard Altstetter/Silvia Häringer wurden im Mitsubishi EVO 9 aber immerhin noch Achte und gewannen ihre Klasse G21. Manfred Becherer/Johannes Raab vom MC Dießen behaupteten im Renault Clio Williams auf Gesamtrang 15 in der Klasse CTC Platz zwei, und Karl Maier/Georg Maier wurden im Ford Fiesta 36. Und in der Klasse G Neunte.

Fünf der 41 gestarteten Fahrzeugteams kamen meist wegen technischen Schäden nicht im Ziel an. Darunter Julian Nörpel/Philipp Reich aus Dießen/Schongau im Renault Clio.

Schrecksekunde, von einem Crash blieb die 22. Auflage der Rallye Oberland nicht verschont. Franz Auer/Lena Öttl aus Freilassing/Alnring setzten ihren Mitsubishi EVO II bei der zweiten Wertungsprüfung in Lechbruck an einen Baum. Unverletzt entstiegen beide dem Fahrzeug, das anschließend allerdings im vorderen Bereich Feuer fing und nur noch Schrottwert hat. Die bereitstehende Feuerwehr musste ausrücken und nach den Löscharbeiten die Strecke wieder für die fünfte WP befahrbar machen. Die WP 2 wurde allerdings neutralisiert.

Dadurch verzögerte sich der Start bei der folgenden Besucherprüfung in Altenstadt, wo sich die Motorsportanhänger einige Zeit in Geduld üben mussten. So blieben in Altenstadt ein „kleiner brauner Hund“, der offensichtlich kurz ausgebüchst war und die paar Minuten Wartezeit bis zur Fortsetzung der Fahrten bei der WP 3 einzige Aufreger einer insgesamt bestens abgelaufenen 22. ADAC Rallye Oberland.

„Die Organisation war wieder vorbildlich, und mit ihren 200 Helfern haben die Vereine ganze Arbeit geleistet“, sprach Altenstadts Bürgermeister Albert Hadersbeck bei der abendlichen Siegerehrung in der Gaststätte der Schongauer Möbel-Centrale auch für Teilnehmer und Besucher. „Da sieht man nicht, was alles dahinter steckt, um eine solch umfangreiche Motorsport-Veranstaltung durchzuführen“, schwärmte der Rathaus-Chef vom Einsatz der Funktionäre.

Mit Fahrer-Verbindungsfrau Isolde Holderied führte Organisationsleiter Oliver Ahl die Siegerehrung durch, überreichte die vielen Pokale. Wobei Manfred Spöttel schon wieder die Zukunft der Rallye Oberland ansprach. „Wir müssen jetzt sehen, wie es weitergeht.“ Die 41 teilnehmenden Fahrzeugteams waren ihm nämlich zu wenig. „Der Einbruch gegenüber dem Vorjahr mit seinen mehr als 70 Fahrzeugen tut schon etwas weh“, bemerkte er.

Ebenso ausbaufähig: Die Information via Lautsprecher bei den Besucherprüfungen in Altenstadt. Wenngleich für Interessierte die Möglichkeit bestand, die Zwischenstände live per Mobiltelefon abzurufen.