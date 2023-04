Beim Burggener Straßenpreis war nicht nur die Strecke eine Herausforderung

Nasse Fahrbahn, lausige Kälte: Die Teilnehmer am Burggener Straßenpreis fanden schwierige Bedingungen vor.

Radsport

Beim Burggener Straßenpreis hatten die Fahrer nicht zuletzt mit widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Die Leistungen waren einmal mehr beeindruckend.

Burggen – Bei der Premiere der „Tour de Allgäu“ im vergangenen Jahr hatte es Petrus mit den Radsportlern nicht gut gemeint. Es herrschten Regen, Wind und Kälte, die die Fahrer vor große Herausforderungen stellten. Bei der zweiten Auflage dieses dreitätigen Etappenrennens war das Wetter erneut nicht ideal.

Nur war die wettertechnische Abfolge eine andere. Vergangenes Jahr herrschten bei der Schlussetappe in Burggen noch die im Vergleich zu den beiden Rennen davor in Schweinlang etwas besseren Bedingungen.

Burggener Straßenpreis bei Kälte und Regen

Bei der 35. Auflage des Hans-Schwarzenbrunner-Gedächtnisrennens mussten die Radsportler nach zunächst halbwegs trockener Witterung beim Rennen in Burggen mit heftigem Regen und Temperaturen knapp über der Null-Grad-Marke zurechtkommen. „Diesmal hatten wir leider kein Wetterglück“, bekannte Konrad Sanktjohanser, Chef vom ausrichtenden Verein Concordia Burggen. Obendrein ließen sich nur wenige Zuschauer an der Strecke blicken. „Schade, aber das ist halt Freiluftsport“, ergänzte Sanktjohanser, der insgesamt 60 Helfer aufgeboten hatte, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Einige Stürze, aber keine schlimmen Verletzungen

Nichts auszusetzen hatte er dagegen am Teilnehmerfeld, auch wenn von den gemeldeten 360 Radsportlern letztlich nur 214 an den Start gingen. Ein erheblicher Teil von ihnen musste den schwierigen Bedingungen Tribut zollen. Beim Hauptrennen der Profis und der Elite-Amateure über 120 Kilometer stiegen bereits nach drei Runden die ersten vom Rad.

Dafür verantwortlich waren aber nicht ausschließlich die widrigen Bedingungen. „Mir fuhr Einer vors Rad“, sagte ein Teilnehmer zerknirscht, der sein Gefährt nach einem Sturz mit verbogenem Lenker und demoliertem Sattel in den Start-Ziel-Bereich schob. Unfreiwilliger Bodenkontakt führte auch zu einigen Schürfwunden, die von den Sanitätern versorgt werden mussten. Schwerere Verletzungen gab es aber nicht.

Die nasse Strecke verhinderte zudem Spitzenzeiten wie in der Vergangenheit, als die Schnellsten eine acht Kilometer lange Runde inklusive Anstieg nach Tannenberg in gut zehn Minuten absolvierten. Immerhin blieben die Teilnehmer von Schnee verschont. Am höchsten Streckenpunkt bei etwa 800 Höhenmetern gab es, im Gegensatz zum benachbarten Auerberg, keine weiße Pracht. Ungeachtet der Bedingungen gaben die Fahrer auf den 15 Runden ordentlich Gas.

Fahrerfeld zerfällt schnell in mehrere Teile

Schon nach dem dritten Umlauf trennte sich die Spreu vom Weizen. Das Feld zerfiel in drei Teile. Zur Rennhälfte setzte sich dann eine Gruppe von sieben Fahrern entscheidend ab. Über die größten Reserven verfügte schließlich Moritz Augenstein. Der 26-jährige Kemptener sicherte sich überraschend in 2:58,03 Stunden den ersten Platz mit einem Vorsprung von 13 Sekunden auf die beiden Profis Matias Malmberg (Maloja Pushbikers), der im dritten Umlauf mit 11:01 Minuten die schnellste Runde fuhr, und Jakob Geßner (Erfurt, Team Lotto Kern Haus).

Letzterer durfte sich neben seinem dritten Rang vor allem über den Gesamtsieg der „Tour de Allgäu“ freuen, womit er sich an seinem 26. Geburtstag selbst das schönste Geschenk machte. Der Erfurter sicherte sich zudem das Sprint- und Bergtrikot der Tour.

Eine starke Leistung zeigte auch Christoph Franiak bei den Senioren 4, die über 40 Kilometer unterwegs waren. Der Lokalmatador von Concordia Burggen wurde mit 44 Sekunden Rückstand hinter dem Vorjahressieger und deutschen Meister Heiko Gericke vom RSC Kempten (1:10:54 Stunden) wie schon 2022 Zweiter. Sein Teamkollege Walter Marquardt wurde Fünfter (1:21:42).

„Christoph war bis zum letzten Anstieg nach Tannenberg dran“, berichtete Sanktjohanser. Ebenfalls Rang zwei belegte Daniela Höfler von Concordia Burggen in der Damenkonkurrenz beim Jedermann-Rennen über 40 Kilometer (1:07:22 Stunden. Sie hatte im Zielsprint gegen Pia Kummer (RSC Kempten) nur hauchdünn das Nachsehen. Bei den Herren landete Philipp Brandstetter auf Rang zwölf. Bei den „Masters 2/3“ (40 Kilometer) erreichten die beiden Burggener Starter Marc Walter (1:06:59 Stunden) und Stephan Pindl (1:07:02) die Plätze elf und zwölf.