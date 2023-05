Maria Legelli geht ein Risiko ein und wird mit Marathon-Titel belohnt

Von: Paul Hopp

Gut drauf vor dem Start: Maria Elisa Legelli mit „Mara“, einem der beiden Maskottchen des Regensburg-Marathons, dessen spitzer Kopf an den berühmten Dom erinnert. Das zweite Maskottchen hat den Namen „Thoni“. Persönliche Bestzeit nun bei 2:50:04 Dritter Marathon in diesem Jahr © Privat/Korb

Maria Legelli ist nicht zu bremsen: Nur drei Wochen nach dem Auftritt in Dresden absolvierte sie schon wieder einen Marathon — und gewann einen Landestitel.

Regensburg – Es war Maria Elisa Legelli bewusst, dass diese Aktion nicht nach dem Lehrbuch ist: Zwei Marathonläufe binnen drei Wochen zu bestreiten, „ist schon riskant“, sagt die aus Böbing stammende Athletin.

Doch weil sich die 31-Jährige nach ihrem Auftritt beim Oberelbmarathon sehr gut gefühlt hatte, „wollte ich es probieren“. So ging sie denn beim Regensburg-Marathon an den Start – und am Ende des Tages hatte sie den bayerischen Meistertitel in der Tasche.

Maria Legelli gewinnt Marathon in Regensburg

Legelli holte sich bei dem Wettbewerb, bei dem die bayerische Meisterschaft ausgetragen wurde, in überlegener Manier den Tagessieg bei den Frauen. Mit 2:50:04 Stunden verbesserte sie obendrein ihre persönliche Bestmarke, die sie erst in Dresden (2:51:45) aufgestellt hatte.

Der Vorsprung auf die Zweitplatzierte in der Meisterschaftswertung, die 53-jährige Stefanie Borris (MTV 1881 Ingolstadt/3:10:17), betrug über 20 Minuten. Bronze ging an Amanda Reiter (3:11:49), die für den PTSV Rosenheim startet und im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beheimatet ist. Als Zweitplatzierte in der Marathon-Ergebnisliste tauchte Mona Klein (3:06:13) vom SC Moosham auf, sie war jedoch nicht für die Titelkämpfe gemeldet.

Maria Legelli siegt mit persönlicher Bestzeit

Legelli, für die Laufarena Allgäu am Start, war mit ihrem Auftritt nicht nur des Ergebnisses wegen sehr zufrieden: „Es hat alles wunderbar geklappt, trotz der sehr warmen Witterung.“ Ihr Tagessieg „stand zu keinem Zeitpunkt außer Frage“, heißt es auf der Homepage des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes.

Schnell unterwegs: Maria Legelli (rotes Laufshirt) auf der Strecke beim Marathon in Regensburg. © Privat/Korb

Die Zehn-Kilometer-Marke passierte Legelli nach 39:17 Minuten, die erste Hälfte der 42,195 Kilometer hatte sie nach 1:23:28 Stunden hinter sich gebracht. Lokalmatadorin und Olympia-Teilnehmerin Corinna Harrer (LG Telis Finanz Regensburg) musste verletzungsbedingt in der zweiten Runde das Rennen beenden. Harrer hatte 2021, damals in München, sowohl den deutschen als auch den bayerischen Titel gewonnen – ihre Siegerzeit betrug damals 2:43:11 Stunden.

Für Legelli war der Auftritt in Regensburg schon der dritte Langdistanz-Wettbewerb in diesem Jahr. Los ging es im Januar mit der Teilnahme am Marrakesch-Marathon in Marokko. Dort lief die IT-Managerin die klassische Distanz erstmals unter drei Stunden (2:54:19). Es folgte der Auftritt in Dresden und nun der Lauf in Regensburg. Vor dem Oberelbmarathon absolvierte Legelli in Forstenried einen Halbmarathon, bei dem sie mit 1:22:59 Stunden die Frauen-Wertung gewann.

Maria Legelli holt bayerischen Marathon-Titel

Bei den Männern holte sich Andreas Doppelhammer (36) aus Gunzenhausen den bayerischen Titel. Nach 2:47:39 Stunden lief er über die Ziellinie. Bei Kilometer 39 setzte er sich an die Spitze, indem er den Vorjahreszweiten Marco Bscheidl (LG Bayerwald) überholte. In der Gesamtwertung wurde Doppelhammer Vierter. Als Tagessieger durfte sich der Italiener Helmuth Mair (2:40:42) von der SG Eisacktal feiern lassen. Nur sechs Männer waren letztlich schneller als Frauensiegerin Legelli.

Siegerehrung: Maria Legelli gewann den bayerischen Meistertitel im Marathon. © Privat/Korb

Eine ähnliche Aktion – einen Lauf-Wettbewerb kurz nach einem Marathon zu bestreiten – hat die in Füssen lebende Athletin schon im vergangenen Juni durchgezogen. Damals trat sie nur zwei Wochen nach einem 42,2 Kilometer langen Traillauf an. Die zweite Distanz maß damals, beim Seenlauf im Tannheimer Tal, jedoch nur zehn Kilometer (samt 120 Höhenmeter). Legelli gewann das Rennen der Frauen in 38:33 Minuten.

Der Regensburg-Marathon fand heuer zum insgesamt 31. Mal statt. Im Jahr 2016 gewann die Iffeldorferin Mikki Heiß (LG Telis Finanz Regensburg) mit 2:47:37 Stunden. Bei den Männern siegte seinerzeit Thomas Mittag (2:37:25) vom TSV Jetzendorf.