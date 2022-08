Gelungenes Turnier-Comeback: Viel Arbeit und viel Erfolg für Alexandra Maier

Von: Paul Hopp

Da passte alles: Alexandra Maier (RTG Neuhof-Epfach) lieferte mit „Majestix W“ in der Amateur-Dressurprüfung der Klasse S* eine feine Leistung ab, die mit 69,127 Prozent und dem Sieg belohnt wurde. Die Prüfung war zugleich eine Qualifikation zum „Amateur-Championat Deutschland FAB“. © Paul Hopp

Nach langer Coronapause gab es wieder Dressur auf hohem Niveau in Epfach zu bestaunen: Alexandra Maier schaffte es dabei mit einer Doppelbelastung zurecht zu kommen.

Epfach – Mit „Majestix W“ war Alexandra Maier erst ein paar Schritte aus dem Viereck heraus, da war schon eine Analyse gefordert. „Lief sehr schön, oder?“, wurde sie von einer ihr augenscheinlich Bekannten gefragt. Als erfahrene Turnierreiterin kann Maier einen Auftritt schnell einschätzen – sie braucht dafür nicht mal Worte. Mit einem Nicken und dazugehörigem Mienenspiel signalisierte sie Zufriedenheit, gepaart mit der Hoffnung auf eine hohe Punktzahl. Die Einschätzung passte haargenau.

Mit 69,127 Prozent erzielten Maier und „Majestix W“ im vorletzten Wettbewerb, der Amateur-Dressurprüfung der Klasse S*, das mit Abstand beste Ergebnis aller 18 Paare. Satte 27 Punkte Vorsprung hatten die beiden auf das nächstplatzierte Paar, Tamara Scheid (TSG Hofgut Allerer) mit „Connery“. Recht viel besser hätte das Dressurgartenfestival auf der heimischen „Reitsportanlage Maier“ in Neuhof-Epfach für die Lokalmatadorin gar nicht enden können.

Alexandra Maier holt drei Schleifen in S-Prüfungen

Es war zugleich eine Belohnung für die ganze Arbeit, welche die 30-Jährige im Vorfeld geleistet hatte, damit das Turnier nach einer langen Corona-Pause und Absagen in den Jahren 2020 und 2021 wieder stattfinden konnte. „Die Alexandra hat alles gemanagt. Sie hatte wirklich Stress“, lobte Mutter Manuela Maier, die krankheitsbedingt nicht so mittun konnte wie sonst. In einigen Einstellern fanden die Maiers zudem fleißige Helfer.

So ein dreitägiges Turnier auf die Beine zu stellen und dann auch durchzuziehen, ist eine aufwendige Sache. Noch dazu, wenn es sich um eines dieser Güte handelt. Fünf der neun Prüfungen fanden in der schweren Klasse statt. Schon seit Längerem hat Manuela Maier eine Grand-Prix-Prüfung im Auge, heuer passten dafür die Umstände einfach nicht. Das Niveau war auch so beachtlich. In einzelnen Prüfungen waren die Starterzahlen doch geringer als in den Zeiten vor der Pandemie. „Das trifft nicht nur uns, sondern irgendwie alle Turnierveranstalter“, sagt Manuela Maier. So, wie alles letztlich gelaufen ist, „sind wir sehr zufrieden“.

Am ersten Tag war das Wetter ein limitierender Faktor. „Da war es zu heiß“, sagte Manuela Maier. Zum Prix St. Georges kamen letztlich neun Paare – 22 hatten gemeldet. In den beiden Tagen danach war es bei bewölktem Himmel deutlich kühler, was sich positiv auf die Starterzahlen auswirkte.

Reiterin Corinna Rauch (LRFV Burggen) mit Eminenza in der S-Prüfung beim Dressurturnier 2022 in Epfach. © Paul Hopp

Eine Reiterin, die das Angebot in Epfach weidlich ausnutzte, war Corinna Rauch aus Burggen. Die 21-jährige Lehramtsstudentin absolvierte mit drei Pferden insgesamt sechs Starts. „Es hätte einen Tick besser laufen können, aber ich bin ganz zufrieden“, sagte Rauch. Mehrmals schrammte sie nur ganz knapp an einer Platzierung vorbei. Besonders eng ging’s in der Auftaktprüfung, dem Prix St. Georges, zu: Dort fehlten ihr und der Stute „Eminenza“ nur 1,5 Punkte. Eine Schleife gab es dann aber doch. Die holte Rauch tags darauf im Sattel von „Eminenza“ als Siebte der Prix-St.-Georges-Kür. Diese Art Prüfung „macht immer sehr viel Spaß“, so Rauch.

Corinna Rauch mit drei Pferden am Start

Mit „Eminenza“ erlebte die Burggenerin im Winter einen kapitalen Sturz im Schnee: Bei dem Unfall blieb das Pferd zum Glück unverletzt, Rauch hingegen zog sich schwere Verletzungen an der Schulter und am Bein zu. Die Nachwirkungen spürt die Reiterin noch, „der Fuß ist noch nicht so belastbar“. Vom Reiten hält sie das freilich nicht ab.

In Epfach war Rauch auch mit zwei jüngeren Pferden in Aktion. Mit dem siebenjährigen „Fairytale Dream“ landete sie in der M**-Dressur als Achte in der „Reserve“ für eine Platzierung. Gleiches galt für den Ritt mit der vierjährigen „Granada du Jane“ in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Dort war es der zehnte Platz (Note 6,9) unter 17 Paaren. Das junge Pferd trat erstmals in einer Prüfung an, in der es ganz allein im Viereck agieren musste. Dafür „war sie ganz artig“, sagte Rauch über die Stute. In der Dressur gibt es Prüfungen, in denen mehrere Paare gemeinsam ins Viereck gehen (Abteilungsreiten) – es dient in mehrfacher Hinsicht der Schulung.

Christina Boos gewinnt Inter-I-Prüfung

Deutlich mehr Erfahrung haben naturgemäß die Pferde, die in der Inter-I-Prüfung antreten, dem höchsten Wettbewerb des Turniers. Dort sicherte sich die mehrfache bayerische Meisterin Christina Boos (PSV Gut Piesing) im Sattel von „Sonntagsglück“ den Sieg. Mit 72,544 Prozent gewann sie recht klar vor Frank Freund (TRSC Königsbrunn) und „Django“ (70,570). Tags zuvor hatten Boos und „Sonntagsglück“ im St.-Georg-Special die Silberschleife geholt.

Eine satte Ausbeute an vorderen Plätzen hatte auch Gastgeberin Alexandra Maier vorzuweisen. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen schaffte sie es an allen drei Tagen ins Viereck. Neben dem Sieg am Sonntag gab es für sie und „Majestix W“ zweite Plätze im Prix St. Georges (68,816) und in der Kür (3,573).