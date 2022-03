Ronja Hark braucht im Play-off-Halbfinale gute Nerven

Von: Paul Hopp

Ronja Hark aus Hohenfurch spielt derzeit mit Memmingen im Play-off-Halbfinale. © nordphoto GmbH / Hafner via Imago

Eishockeyspielerin Ronja Hark aus Hohenfurch kämpft mit dem Team der „Memmingen Indians“ um den Einzug ins Play-off-Finale der DFEL. Dabei geht es hochspannend zu.

Hohenfurch – Eishockeyspielerin Ronja Hark aus Hohenfurch kämpft derzeit mit dem Team der „Memmingen Indians“ um den Einzug ins Play-off-Finale der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga (DFEL). Gegner der Allgäuerinnen sind die „Mad Dogs Mannheim“. Nach zwei Partien steht es in der Serie 1:1. Es gilt der Modus „best of five“, das heißt, wer zuerst drei Siege auf dem Konto hat, zieht ins Finale ein. Die nächsten Partien steigen am Samstag, 5. März, 19.45 Uhr, und Sonntag, 6. März, 12.30 Uhr, jeweils in Mannheim.

Ronja Hark in beiden Halbfinals im Einsatz

Das erste Duell gewann Memmingen mit 3:2 nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Versuch verwandelte Daria Gleissner für die „Indians“. Vor rund 320 Zuschauern ging Mannheim zweimal in Führung – zum 1:0 (25./in Überzahl) und zum 2:1 (36.). Memmingen schaffte jeweils den Ausgleich (32., 39.). Nachdem die 20-minütige Overtime keine Entscheidung gebracht hatte, ging es ins Penaltyschießen. Tags darauf verlief die Partie erneut eng, am Ende gewann Mannheim mit 3:2 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor fiel in der 17. Minute der Overtime durch Luisa Welcke.

Die 18-jährige Ronja Hark hat in dieser Saison 19 Bundesliga-Partien absolviert. In der Hauptrunde, die Memmingen auf Platz zwei abschloss, kam die Verteidigerin auf acht Scorerpunkte (2 Tore/6 Assists).

