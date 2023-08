Furioser DM-Auftakt: Kerstin Fahl, Monika Karsch und Hubertus Rott dürfen jubeln

Gold im Team: Kerstin Fahl (li.) aus Prem gewann mit „Der Bund Allach“ im Kleinkaliber „3 Positions“-Wettkampf. © Deutscher Sportschützenbund

Das ging ja gut los: Bei der deutschen Meisterschaft im Sportschießen haben zwei Schützinnen aus der Region bestens gezielt und Medaillen geholt.

München – Auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück haben die deutschen Meisterschaften begonnen. Zwei Schützinnen aus der hiesigen Region hatten zum Auftakt ordentlich Grund zur Freude.

Kerstin Fahl holt zweimal Team-Gold

So gewann Kerstin Fahl gleich zwei Goldmedaillen im Team. Mit „Der Bund“ Allach war die 23-Jährige aus Prem zunächst in der Disziplin Kleinkaliber „3 Positions“ erfolgreich. Fahl kam auf 579 Ringe (192/197/191), was ihr im Einzel der Damen-I-Klasse den 15. Platz bescherte.

An der Seite von Lisa Haensch (576) und Einzelsiegerin Isabella Straub (591) gewann die Premerin Team-Gold. Mit 1746 Ringen distanzierten das Münchner Trio den Zweitplatzierten, die SSG Dynamit Fürth (1732), klar. Mit dem Luftgewehr wiederholte Fahl den Titelgewinn von 2022. Diesmal kamen die Münchnerinnen im Team auf 1872,7 Ringe. Kerstin Fahl steuerte 622,5 Ringe (17. Platz) bei, darüber hinaus schossen Hanna Bühlmeyer (626,6/3.) und Denise Rudingsdorfer (623,6/11.). Bühlmeyer zog ins Finale der besten acht ein und holte dort Einzel-Silber.

Fleißig Medaillen sammelte auch Monika Karsch. Die Olympia-Teilnehmerin aus Rott gewann Einzel-Silber mit der Luftpistole. Im Finale legte sie eine beeindruckende Aufholjagd hin, beim 23. Schuss verbaute sie sich allerdings mit einer 7,8 den möglichen Sieg. So verteidigte Andrea Heckner (SV Hitzhofen), nach der Qualifikation nur Achte, ihren Titel von 2022.

Monika Karsch mit der 25-Meter-Pistole erfolgreich

Die Resultate aus der Qualifikation zählten fürs Teamergebnis: Dort holte die SG Hubertus Rott Gold. Neben Karsch (565) traten Tokio-Starterin Carina Wimmer (568) und Susanne Neisinger (564) für den Verein an. Zusammen schafften sie mit ihren 1697 Ringen gar einen deutschen Rekord. Karsch, die die Norm für die WM in Baku verpasst hat, triumphierte tags darauf noch in der Disziplin „Pistole 25 Meter“. Im Finale schaffte sie 33 Treffer und damit sieben mehr als die Zweitplatzierte, Sandra Reitz, die wie Karsch dem Nationalteam angehört.

Ein Finaleinzug blieb Matthias Holderried mit der Luftpistole verwehrt. Der Tannenberger landete mit 569 Ringen in der Qualifikation der Herren I auf dem 15. Platz. DM-Gold holte Philipp Grimm (Ludwigsburg), der schon in der Quali mit 580 Ringen das Top-Ergebnis erzielt hatte.