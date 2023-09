Eine echte „Teamspielerin“: Kerstin Fahl und ihre außergewöhnliche DM-Bilanz

Von: Paul Hopp

Siegerlächeln bei strahlendem Sonnenschein: Kerstin Fahl (links) zusammen mit Isabella Straub (Mi.) und Lisa Haensch nach dem DM-Teamsieg im Wettbewerb „Kleinkaliber 3 Positions“. © Privat

Überaus erfolgreich sind die deutschen Meisterschaften im Sportschießen für Kerstin Fahl verlaufen: Fünf Medaillen holte die Premerin — und wagte sich auf neues Terrain.

München – Kerstin Fahl hätte durchaus Grund gehabt, auf Hanna Bühlmeyer sauer zu sein. Aber die Premerin freute sich vielmehr mit der Konkurrentin. „Ich gönne es ihr total“, sagt Fahl mit Blick auf das Ergebnis, dass Bühlmeyer da in der Disziplin „Kleinkaliber 100 Meter“ hingezaubert hatte: 300 Ringe bedeuteten die Einstellung des deutschen Rekords.

Kerstin Fahl holt Team-Medaillen in rauen Mengen

Für Fahl bedeutete das jedoch auch, dass sie – im letzten Durchgang der deutschen Meisterschaft – trotz einer persönlichen Bestleistung noch von einem Podestplatz in der Einzelwertung verdrängt wurde. Mit 297 Ringen (98/100/97) landete die 23-jährige Kaderschützin aus Prem auf dem vierten Platz. Das lange Warten auf das Ende des Wettkampfs – Fahl war im ersten Durchgang an der Reihe gewesen – „hat sich aber doch rentiert“, sagt sie mit einem Lächeln. Denn in der Teamwertung (mit den Forstschützen Ebersberg) holte sie Silber. Es war eine von fünf DM-Plaketten mit der Mannschaft.

Was die Anzahl an Medaillen angeht, „war es auf jeden Fall meine erfolgreichste deutsche Meisterschaft“, betont Fahl, die vornehmlich für die „FSG Der Bund Allach“ schießt. Auch die Ergebnisse stimmten sie zufrieden. Bei all ihren acht Starts landete sie jeweils im vorderen Drittel des Teilnehmerfeldes. In den zurückliegenden Jahren gab es bei ihren DM-Auftritten „meist einen Ausfall“, wie Fahl sagt. Diesmal bewegte sie sich kontant auf beachtlichem Niveau.

Kerstin Fahl ist gespannt auf die Bundesliga-Saison

Zum Start in die Wettkämpfe auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück stand die Disziplin „Kleinkaliber 3 Positions“ auf dem Programm. Mit ihren 579 Ringen (knieend: 190/liegend: 199/stehend 190) war die Premerin „nicht direkt unzufrieden“. Ein Ergebnis jenseits der 580er-Marke hätte sich aber schon gewünscht. „Es gibt manchmal Tage, da wollen die Zehner nicht so fallen“, sagt sie. Im Stehend-Anschlag war das bei ihr der Fall. Gleichwohl stand Fahl am Ende ganz oben auf dem Podest: Mit Lisa Haensch (576) und der neuen deutschen Meisterin Isabella Straub (591) gewann „Der Bund“ überlegen, mit 14 Ringen Vorsprung, die Goldmedaille. Als „positive Überraschung“ bezeichnet Fahl den Teamerfolg.

Medaillensammlerin: Erfolgreich wie noch nie präsentierte sich Kerstin Fahl bei der DM. © privat

Tags darauf, im Luftgewehr-Wettkampf, war schon „eine kleine Erwartungshaltung“ da. Immerhin hatte „Der Bund“ mit Fahl im Jahr davor den DM-Team-Titel geholt. „Umso schöner“ findet es die Premerin, dass tatsächlich die Titelverteidigung gelang. Mit ihren 622,5 Ringen (15. Platz) war Fahl, die im Oktober ihr Master-Studium in BWL beginnt, durchaus zufrieden.

Denn bezogen auf die Zehntelwertungen „hatte ich eine durchwachsene Saison“. Zum Siegerteam gehörten noch Hanna Bühlmeyer (626,6/sie holte im Finale noch Einzel-Silber) und Denise Rudingsdorfer (623,6). Mit beiden schießt Fahl auch im Bundesliga-Team der Münchner.

Die Saison in der höchsten deutschen Klasse beginnt am 7./8. Oktober. „Der Bund“ geht mit annähernd demselben Kader wie 2022 ins Rennen, einziger Neuzugang ist der Tscheche Ales Entrichel. Die Münchner gehören einmal mehr zu den Aspiranten auf einen vorderen Platz in der Süd-Staffel.

Kerstin Fahl schießt weiter für „Der Bund“ München

Für Fahl ist es die dritte Saison, in der sie fest zum Kader der ersten Garnitur gehört. In Sachen „Ringschnitt“ machte sie in der vorigen Runde einen gewaltigen Sprung auf 395,45 Ringe. An Nummer drei oder vier wird die Premerin wieder antreten. Zuletzt war sie eine fleißige Punktesammlerin: Von neun Duell gewann sie sieben, die zwei Niederlagen kamen jeweils im Stechen zustande. „Ich hoffe, es geht so gut weiter.“

Erneut wollen die Münchner ins Liga-Finale der besten acht Teams (aus den Staffeln Nord und Süd) einziehen. Und diesmal „wollen wir zumindest mal eine Runde weiterkommen“, so Fahl sagt. Denn zuletzt war zweimal im Viertelfinale, also in der ersten K.o.-Runde, Endstation.

Die Auftritte bei der DM sind für Fahl gewiss eine Motivationshilfe. So überzeugte die Premerin auch im „Kleinkaliber 3 x 40“, die aufgrund des Umfangs an Schüssen als Königsklasse gilt. Mit 1158 Ringen belegte Fahl im Einzel den elften Rang, im Team – Frauen und Männer wurden da gemeinsam gewertet – gab’s (erneut mit Haensch und Straub) die Goldmedaille.

Titelverteidigung geglückt: Zusammen mit Denis Rudingsdoprfer (l.) und Hanna Bühlmeyer (Mi.) holte Kerstin Fahl Team-Gold mit dem Luftgewehr. © BSSB

Einen gewissen Stellenwert genießt auch der ehemals olympische „Kleinkaliber-Liegendkampf“. Fahls Resultat von 615,6 Ringen bedeuteten den elften Platz. Vereinskollegin Straub gelang mit 626,5 Ringen ein deutscher Rekord, der ihr Gold bescherte. Im Verbund mit Susanne Hilger (613,5) sicherte sich „Der Bund“ auch hier den Mannschaftstitel. Der Vorsprung fiel etwas geringer als in den anderen Wettkämpfen – er betrug 4,2 Ringe auf die zweitplatzierte SG Hehn aus dem Rheinland.

Kerstin Fahl schießt nun auch Armbrust

Eine Top-Ten-Platzierung erreichte Fahl im „Kleinkaliber 30 Schuss“: Dort ging sie, für den SV Isental Lengdorf antretend, mit 287 Ringen als Achte aus dem Stand. Ein Ring mehr, und die Bronzemedaille wäre ein Thema gewesen. Für den Lengdorfer Schützenverein absolvierte Fahl auch den Mixed-Team-Wettkampf mit dem Luftgewehr. An der Seite ihres Freundes, Stefan Obermaier, sprang mit 822,1 Ringen der 15. Platz unter 38 Zweier-Teams heraus.

Fahl absolvierte heuer auch eine eher exotische Disziplin: das Armbrustschießen. Im Wettbewerb über 10 Meter schaffte sie auf Anhieb die DM-Qualifikation und belegte in Hochbrück mit 371 Ringen den 20. Platz unter 47 Starterinnen. „Zur Gaudi“ habe sie das bei der FSG im vorigen Herbst mal ausprobiert, berichtet Fahl. Der DM-Auftritt „war lustig und eine coole Erfahrung“. Allerdings läuft das Armbrustschießen für sie „nebenher“. Priorität genießen Kleinkaliber und Luftgewehr.

Derzeit ist ein wenig Pause vom Schießen angesagt, wie üblich nach der DM. Schon bald beginnt die Vorbereitung auf die Bundesliga. Und die Ziele für die nächste DM stehen auch schon fest. In den Wettbewerben (wie eben Luftgewehr), in denen es Finals gibt, ein solches zu erreichen. „Das wäre ganz cool.“ Und dann natürlich auch mal eine Einzel-Medaille. Die, sagt Fahl mit einem Schmunzeln, „ist auf jeden Fall für nächstes Jahr angepeilt“.