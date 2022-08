SV Schwabniederhofen freut sich auf eine ganz besondere Saison

Von: Paul Hopp

Aufsteiger SV Schwabniederhofen: (von links) Christian Stolle, Birgit Waldmann, Lea Demmler und Michael Vosta wollen in der Süd-West-Staffel der Luftgewehr-Bezirksliga eine gute Rolle spielen. © Privat

Die neue Schieß-Saison steht im Bezirk und Gau an. Der SV Schwabniederhofen feierte eine Premiere und das Luftpistolenteam des SV Kinsau hat sehr viel vor.

Schongau – Die neue Saison bei den Schützen wirft ihre Schatten voraus. In den Disziplinen „Luftpistole“ und „Luftgewehr“ gibt es aus dem Schongauer Raum zwei Aufsteiger in die jeweilige Bezirksliga. Im Gau werden in zwölf Ligen Meister ermittelt.

Luftpistole: SV Kinsau nach acht Jahren wieder Bezirksligist

Lange musste der SV Kinsau warten, ehe die Rückkehr in die Bezirksliga gelang. In der Saison 2013/2014 schoss das Luftpistolenteam letztmals auf Oberbayern-Ebene. Nun ist es wieder so weit. Und die Kinsauer haben viel vor: Ziel ist der Aufstieg in die Oberbayernliga, weiß der Rundenwettkampfleiter im Gau Schongau, Georg Oswald. Die Ambitionen kommen nicht von ungefähr, denn der Aufsteiger hat seine Mannschaft verstärkt. Hermann Helmschrott (schoss früher schon für den SVK) und Michael Redl wechselten vom Zweitliga-Absteiger SV Peiting nach Kinsau. Innerhalb der Mannschaft gibt es eine besondere Konstellation: Mannschaftsführer Thomas Haseitl hat seinerzeit schon mit dem Vater seines jetzigen Teamkollegen Lukas Grimm zusammen geschossen.

Klar ist: Die Kinsauer können sich in der Süd-West-Staffel auf zahlreiche Derbys freuen. Denn in der Liga schießen auch die SG Apfeldorf, der SV Bernbeuren und der SV Schwabbruck. Das Feld komplettieren Aufsteiger SG Hechenwang und SG Riederau (beide Gau Ammersee).

Aufsteiger SV Kinsau: (von links) Alexander Haseitl, Lukas Grimm, Thomas Haseitl und Christian Schilcher gehören zum Luftpistolen-Team, mit dem der SVK in der Bezirksliga Süd-West antritt. © Privat

Der SV Peiting meldete für heuer kein Luftpistolen-Team an. „Leider“, wie Oswald betont. So kommt es in der Bayernliga Süd-West auch zu keinem Derby mit dem SV Böbing. Die Schnalz-Schützen sind damit die höchstklassige Mannschaft aus dem Schongauer Raum. Sie starten am 9. Oktober in die Saison. Zweimal sind die Böbinger Gastgeber einer Wettkampfrunde, und zwar am 23. Oktober (Gegner sind Untergermaringen und Scheuring II) sowie am 6. November (gegen Bund München und Putzbrunn). In der vergangenen Saison haben die Schnalz-Schützen den fünften Platz unter acht Teams belegt.

Erneut in der Oberbayernliga Süd-West tritt die SG Rottenbuch an. Sie trifft unter anderem auf Aufsteiger FSG Weilheim (Meister mit 18:2 Punkten und einem Schnitt von 1439,6 Ringen) und die SG Hubertus Rott.

Luftgewehr: SV Schwabniederhofen vor historischer Saison

Für den Schützenverein Schwabniederhofen ist die kommende Saison eine besondere: Erstmals überhaupt schießt die Luftgewehr-Mannschaft in der Bezirksliga. Gerüstet sollten die Schützen sein, immerhin mischten sie in den vergangenen Jahren in der 1. Gauliga stets vorn mit. In der Süd-West-Staffel bekommen es die Schwabniederhofener unter anderem mit den Landkreis-Rivalen SG Eglfing und SG Wilzhofen zu tun.

Ein weiterer Aufsteiger in dieser Gruppe sind die „Aubachschützen Hochstadt“ aus Weßling. Sie schafften den Sprung nach oben mit einem Schnitt von 1519,4 Ringen. Die Schwabniederhofener haben ihren Titel in der 1. Gauliga mit einem Schnitt von 1511,0 Ringen geholt. SVS-Schützin Lea Demmler gewann mit 384,80 Ringen die Einzelwertung. Zusätzlich belegten die zweite Garnitur (A-Klasse) und die dritte Mannschaft (E-Klasse) in ihren Ligen jeweils den ersten Platz.

In der Bezirksoberliga Süd-West tummeln sich gleich vier Vereine aus dem Schongauer Raum: der SV Hubertus Wildsteig, der SV Peiting, der SV Prem und die Schönach-Schützen Schwabsoien. Die Schwabsoiener sind als Vize-Meister aus der Bezirksliga aufgestiegen. Punktgleich mit dem Meister, Königsschützen Penzing (13:7), hatten sie einen Schnitt von 1516,6 Ringen aufzuweisen. Das Luftgewehr-Team der SG Rottenbuch kehrt in den Gau-Bereich zurück. Mehr als der sechste Platz (4:16 Punkte/1507,9 Ringe im Schnitt) war in der vergangenen Saison für die Equipe nicht drin.

Gau Schongau: Spannung in den zwölf Ligen

Dem Gau Schongau gehören 30 Vereine mit 4315 Mitgliedern an, die über drei Landkreise (Weilheim-Schongau, Landsberg, Garmisch-Partenkirchen) verteilt sind. Im Rundenwettkampf werden heuer im Erwachsenenbereich wieder in zwölf Ligen Meister ermittelt. 65 Mannschaften sind am Start. Die Saison beginnt in der Disziplin „Luftpistole“ am 4. Oktober. Für die Luftgewehr-Teams geht es am 6./7. Oktober los.

So gut wie alle Mannschaften aus der Vor-Corona-Zeit haben wieder gemeldet. „Erfreulich“ bezeichnet das Rundenwettkampf-Leiter Georg Oswald. Zwei Luftpistolen-Formationen (Schwabbruck II, Hohenpeißenberg) und drei Luftgewehr-Teams (Urspring II, Apfeldorf II, Reichling III) treten heuer nicht an. „Wir würden uns freuen, wenn in naher Zukunft diese Mannschaften wieder anmelden können“, so Oswald.

Klare Favoriten sind in den Klassen vorab nicht auszumachen. „Es wird eine spannende Saison“, so Oswald. Die Meister und gegebenenfalls auch die Zweitplatzierten haben die Chance zum Aufstieg. Das Thema „Corona“ beschäftigt die Schützen weiterhin, daher appelliert Oswald an die Sportler: „Nur gesund an die Stände treten.“ Fernwettkämpfe, wie in den vergangenen Jahren, „sollten hoffentlich nicht mehr notwendig sein“. Für die Rundenwettkämpfe im Gau ist noch Oswald zuständig, ab der Saison 2023/2024 wird diesen Posten Christian Mayr (Wildsteig) übernehmen.