67. Gauschießen: Sommerwetter sorgt für rege Beteiligung

Viel Betrieb an den Schießständen: Fast 600 Schützen haben sich bislang am Gauschießen beteiligt. Die Veranstalter sind zuversichtlich, die 1000-Teilnehmer-Marke zu knacken. © Dietmar Friebel

Das derzeit schöne Wetter spielt den Organisatoren in die Karten: Die Veranstalter des 67. Gauschießens, ausgetragen in Kinsau, ziehen eine positive Zwischenbilanz.

Kinsau – Das herrliche Wetter spielt dem Schützenverein Kinsau, der momentan das 67. Gauschießen ausrichtet, in die Karten. Bis zum vergangenen Dienstag zählte der Ausrichter bereits 599 Schützen, die an den ersten sechs Tagen in den Stand getreten waren (378 im Luftgewehr-Wettbewerb, 221 mit der Luftpistole). Letztgenannte Disziplin gewinnt offensichtlich immer mehr Freunde.

Auch Top-Luftpistolenschütze Matthias Holderried weilte schon im Festzelt, allerdings in anderer Mission. Er fungierte als Aufsicht im Auftrag des Schützengaues. „Ich werde es am Donnerstag versuchen“, kündigte der Tannenberger an, nachdem es bei seinem ersten Kurzeinsatz bei der Meisterserie nur zu 95 Ringen und Platz fünf gereicht hatte.

Rund 600 Schützen traten an die Stände

Vergangenes Wochenende weilte er zu Regionalvergleichen in München. Die Reihenfolge wird sich noch ändern, nicht nur in der Disziplin „Luftpistole“, bei der sein Bruder Michael Holderried mit 281 Ringen vor dem Bernbeurer Michael Bayer (281) und Schwabsoiens Alexander Seiband (279) führt. In der Luftgewehr-Konkurrenz liegt Alexander Seiband mit 282 Ringen vorn, es folgen Stefan Krätz aus Bad Bayersoien und der Wildsteiger Johannes Mylius mit jeweils 281 Ringen.

Beim Schießen auf die Glücksscheibe, in diesem Bewerb werden auch die Gau-Schützenkönige ausgeschossen, sorgen in der Disziplin „Luftgewehr“ Klaus Waldmann (7,2-Teiler) und Bettina Stolle (10,1) für eine Schwabniederhofener Doppelführung. Platz drei nimmt Tannenbergs Gerlinde Bissle (12,5) ein. Mit der Luftpistole liegt Jürgen Lechner aus Apfeldorf vorn (20,6-Teiler), gefolgt vom Premer Michael Schmid (36,2) und dem Schwabsoiener Michael Feneberg (44,4).

Großes Finalschießen am Montag, 5. Juni

Bei der Festscheibe hätten nach momentanem Stand in der Luftgewehrklasse die Tannenbergerin Gerlinde Bissle (7,2-Teiler), der Kinsauer Hermann Helmschrott (8,9) und der Schwabniederhofener Christian Stolle (13,4) den ersten Zugriff auf die lukrativen Preise. In der Klasse „Luftpistole“ liegen Marcel Fuhrmann aus Hohenfurch (43,0), Klaus Schweiger aus Böbing (47,0) und Alexander Seiband aus Schwabsoien (48,9) vorn.

Die 34 elektronischen Stände sind stets gut belegt, es gab sogar schon Wartezeiten. Wenn sich der Wettbewerb weiterhin so gut entwickelt, sollte die 1000-Teilnehmer-Marke locker geschafft werden. Zumal der Wetterbericht weiter Sonnenschein verkündet und die Erfahrung lehrt, dass der Andrang zum Ende hin zunimmt.

Bis Sonntag, 4. Juni, wird noch geschossen, am Freitag von 16 bis 23 Uhr. Das Finalschießen der Besten bei der Meisterserie beginnt am Montag, 5. Juni, um 16 Uhr mit der Altersklasse „Schüler“. Es folgen die Jugendlichen sowie in den Disziplinen „Luftpistole“ und „Luftgewehr“ die Junioren/Erwachsenen. Die Preisverteilung ist am Mittwoch, 7. Juni. In den nächsten Tagen folgen das Oldtimertreffen (8. Juni), der Musikabend mit den Allgäupowers (9. Juni), der Musikersternmarsch 10. Juni sowie am 11. Juni der Abschluss mit Kirchenzug, Festzug und Ausklang im Festzelt. Text: Dietmar Friebel