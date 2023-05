Frühlingsschießen im Gau Schongau nach Corona-Pause ein echter Renner

Von: Paul Hopp

Siegerehrung: Das Foto zeigt die Einzel-Siegerinnen der verschiedenen Klassen mit der Gaudamenleitung, Melanie Schmölz (links) und Michelle Hörkner (rechts). Beim Frühlingsschießen traten die Schützinnen in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole an. © Privat

Das Frühlingsschießen im Schützengau Schongau ist beliebt. Das zeigte die Neuauflage, heuer in Rottenbuch, nach einer langen Corona-Pause.

Rottenbuch – Die dreijährige Zwangspause wegen Corona hat der Beliebtheit des Frühlingsschießens im Gau Schongau nicht geschadet. Zur jüngsten Auflage kamen 120 Schützinnen und damit sogar noch einige mehr als im Jahr 2019.

An drei Schießabenden hintereinander hatten die Frauen die Möglichkeit, bei der gastgebenden SG Rottenbuch ein möglichst hohes Ergebnis zu erzielen. Gut besucht war insbesondere der Auftaktabend. Da gab es trotz der 20 Schießstände Wartezeiten. Die Organisatoren, Gaudamenleiterin Melanie Schmölz, ihre Stellvertreterin Michell Hörkner und das Team der SG Rottenbuch, „hatten also stets zu tun“, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Neuerung gab es in diesem Jahr eine Mannschaftswertung.

120 Schützinnen beim Frühlingsschießen

Den ersten Platz beim Schießen auf die Festscheibe sicherte sich Claudia Bolten (Apfeldorf). Die Plätze direkt hinter ihr belegten Anna Stanka (Peiting) und Bettina Stolle (Schwabniederhofen). In der Team-Wertung gewann die SG Apfeldorf (Claudia Bolten, Alissa Fischer, Hanna Fernsemmer, Marianne Baab und Claudia Strommer) mit 1398 Ringen vor Schwabniederhofen und Böbing.

Die Einzel-Siegerinnen in den einzelnen Klassen waren: Luftgewehr Schüler: Alissa Fischer (285 Ringe/Apfeldorf). LG Jugend: Leni Echtler (280/ Bayersoien). LG Junioren: Magdalena Lang (277/ Schwabniederhofen). LG Damen I: Melanie Schmölz (297/Peiting). LG Damen II: Melanie Duschl (274/Schwabniederhofen). LG Damen III: Anita Vosta (271/Schwabniederhofen). LG Damen IV: Emma Koller (264/Hohenpeißenberg). LG Auflage: Claudia Bolten (298/Apfeldorf). LG Schlinge: Rosi Schmorell (275/Hohenfurch).

Luftpistole Junioren: Pia Demmler (237/ Schwabniederhofen). LP Damen I: Melanie Schmölz (270/ Peiting). LP Damen II: Susanne Schweitzer (273/Böbing). LP Damen III: Sabine Erhard (268/Böbing). LP Damen IV: Monika Kölbl (257/Rottenbuch). LP Auflage: Brigitte Demmel (253/Rottenbuch). Den Meistpreis sicherte sich am Ende die SG Rottenbuch (23 Schützinnen) vor der SG Apfeldorf (11) und Freischütz Urspring (10).

Zur Preisverteilung kamen rund 80 Schützinnen. Als Ehrengäste kamen der 1. Gauschützenmeister, Klaus Strauß, sowie der 2. Gauschützenmeister, John Teifel. Der 1. Schützenmeister der SG Rottenbuch, Stefan Strauß, war verhindert, ließ aber an die Versammlung Grüße ausrichten. Die Festtafel mit den Sachpreisen war reich bestückt, unter anderem gab es einen Nektarinenbaum. Ausgezeichnet wurden auch die jüngste Teilnehmerin (Marlene Heißerer/11) und die älteste Schützin (Veronica Linder/79). Beide waren „mit Ehrgeiz dabei“.