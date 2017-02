Schongau gehen die Schiedsrichter aus

Fußball

Die Schiedsrichter in der Region Schongau schlagen Alarm. Weil Nachwuchs fehlt, drohen nach der Winterpause wieder vermehrt unbesetzte Spiele. In Interview spricht Schiedsrichter-Obmann Michael Kögel über die Nachlässigkeiten der Vereine, mögliche Anreize und den Traum von der Bundesliga.

-Michael Kögel, in Ihrer Email schreiben Sie von einem Hilferuf. Wie schlimm ist die aktuelle Schiedsrichter-Situation in der Region?

Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr alle Spiele besetzen können. Es hören mehr Aktive auf als das neue dazukommen. Für unseren anstehenden Schiedsrichter-Kurs haben sich nur vier Personen angemeldet. Sobald die Nachwuchs- und Seniorenmannschaften wieder parallel im Spielbetrieb sind, werden wir Partien nicht mehr besetzen können. Das betrifft dann meistens die Junioren-Spiele, kann aber auch in der C- oder B-Klasse der Erwachsenen passieren.

-In der Satzung des Bayerischen Fußball-Verbandes steht geschrieben, dass jeder Verein pro gemeldeter Mannschaft einen Schiedsrichter haben muss. Theoretisch müssten also genug Unparteiische zur Verfügung stehen.

In der Theorie klingt das wunderbar. Leider sieht die Realität anders aus. Es gibt kaum Vereine, die sich daran halten. Wer die Quote nicht erfüllt, muss zwar mit einer Geldstrafe rechnen. Allerdings ist die so gering, dass die Vereine sie in Kauf nehmen. Mir würde es ja schon reichen, wenn die halbe Quote erfüllt werden würde. Dann hätten wir deutlich weniger Probleme.

-In anderen Sportarten, z.B. im Eishockey, gab es zuletzt den Trend, dass viele Ex-Profis sich für eine Laufbahn als Schiedsrichter entschieden haben. Wieso funktioniert das im Fußball nicht?

Gute Frage. Wenn sich Ex-Spieler für eine Schiedsrichter-Karriere entscheiden, ist das natürlich der Optimalfall. Sie brauchen nur wenig Schulung, sind quasi sofort einsetzbar. Leider gibt es diese Entwicklung im Fußball nicht.

-Warum nicht?

Der Hauptgrund ist, dass die Vereine ihre ehemaligen Aktiven selbst brauchen, sie als Jugendtrainer einbauen. Ich kann das auf der einen Seite verstehen. Schließlich brauchen die Vereine auch Leute. Und jeder ist sich selbst der nächste. Aber: Auf lange Sicht ist es eine Fehlkalkulation. Schließlich hilft man dem Verein auch, wenn man als Schiedsrichter arbeitet.

-Schiedsrichter zu sein, ist nicht unbedingt der glamouröseste Job im Fußball. Warum sollte man sich trotzdem dafür entscheiden?

Es gibt viele Dinge, die dafür sprechen. Man kann Sport treiben, aktiv sein, sich einbringen. Außerdem hilft es einem bei der Persönlichkeitsentwicklung. Man steht auf dem Platz, muss 22 Spieler, die Trainer und die Zuschauer im Griff haben. Das hilft einem auch im Berufsleben weiter. Dazu kommt die gute Kameradschaft, die wir untereinander haben. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass man mit seinem Schiedsrichterausweis freien Eintritt zu jedem Spiel hat. Das gilt zum Beispiel auch für Partien des FC Bayern.

-Für Nachwuchsspieler ist die Bundesliga das große Ziel. Kann man das auch als Schiedsrichter erreichen?

Wenn man genug Talent mitbringt, ist das möglich. Es ist aber ähnlich wie bei den Spielern: Nur ein ganz geringer Prozentsatz schafft es nach ganz oben. Aber es ist absolut möglich. Wir suchen aber auch Schiedsrichter, die gerne auf Kreisebene aktiv sind, sich in den unteren Klassen heimisch fühlen.

Schiedsrichter-Kurs

Die Ausbildung findet einmal jährlich im Tagungslokal Gasthof Janser in Schwabniederhofen statt. Die Termine: Freitag, 3. März (15 bis 19 Uhr), Samstag, 4. März (9 bis 17 Uhr), Sonntag, 5. März (9 bis 12 Uhr). Prüfung ist am Montag, 13. März, um 18 Uhr. Die Ausbildung kostet 55 Euro und wird in der Regel vom Verein bezahlt. In der Gebühr enthalten sind: Die erste SR-Kleidung von adidas, ein Regelbuch sowie Verbandsabgaben und Gebühren. Anmeldungen sind bei Michael Kögel Tel.: 08868/187077 oder 0151/19397225 sowie per Email: obmann@srg-schongau.de, möglich.