Punktlandung am letzten Spieltag: Historischer Erfolg für Schongauer Volleyballerinnen

Von: Paul Hopp

Spielszene der Schongauer Volleyballerinnen beim Heimspieltag in der Bezirksklasse 2 im März. © TSV Schongau

Ersatzgeschwächt mussten die Schongauer Volleyballerinnen zum letzten Spieltag antreten. Davon ließ sich das Team nicht beirren - am Ende gab‘s ein historisches Ergebnis.

Weil/Schongau – Da hatten sich die Volleyballerinnen des TSV Schongau in so eine gute Ausgangsposition gebracht – und dann das: Ausgerechnet am letzten Spieltag der Bezirksklasse 2, als es um den Meistertitel ging, musste die Mannschaft auf mehrere Akteurinnen aus der Stammbesetzung verzichten. Verletzung, Krankheit, anderweitige Termine – laut Teamsprecherin Karin Riedl waren die Gründe für die Ausfälle vielfältig.

Obendrein war das Team noch ordentlich gefordert: Vier Punkte aus den Spielen gegen die Lechrain Volleys II und den TSV Eintracht Karlsfeld waren Pflicht, um im Fernduell die spielfreie TSG Maisach zu überholen. Die Schongauerinnen überwanden letztlich alle Hürden. Mit einem 3:0 über Lechrain und einem 3:2 gegen Karlsfeld machten sie den Titel perfekt.

TSV Schongau holt fünf Punkte - und macht Titel perfekt

Für die TSV-Sparte stellt dies einen besonderen Erfolg dar: Denn die Meisterschaft und damit zugleich das Recht zum direkten Aufstieg in die Bezirksliga West „wurde bisher in der Geschichte der Schongauer Volleyballabteilung noch nicht erreicht“, so Riedl. Verdient hatten sich die TSV-Frauen den Titel allemal, lediglich zwei Spiele gingen während der Saison verloren.

Meisterjubel in fremder Halle: In Weil holten die Schongauerinnen die noch fehlenden Punkte. © Privat

Die Spielzeit wurde durch die Corona-Pandemie doch arg beeinflusst. Von den ursprünglich zwölf Mannschaften zogen (zum Teil noch während der weit fortgeschrittenen Saison) sechs Teams zurück; dazu gehörte auch der TSV Steingaden. Die nicht ausgetragenen Partien wurden jeweils zugunsten der verbliebenen Mannschaften mit 3:0 gewertet. So kamen letztlich alle Teilnehmer auf 22 Spiele.

Die Partie gegen die gastgebenden Lechrain Volleys II gewannen die Schongauerinnen recht deutlich mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:16). Im ersten Durchgang war der TSV sofort im Spiel – effektive Angriffe und starke Blocks sorgten für ein deutliches Ergebnis. Im zweiten Satz leisteten sich die Schongauerinnen einige Angabefehler. Das machten sie aber durch eine sichere Annahme und gute Angriffe wieder wett. Im dritten Durchgang ließen sich die Gäste den Sieg auch nicht mehr nehmen.

Nach den ersten zwei Sätzen war der Titel perfekt

Deutlich spannender verlief die Partie gegen die Karlsfelderinnen. Beim 3:2 (26:24, 25:14, 17:25, 17:25, 15:11) machten die Schongauerinnen dennoch vorzeitig in Sachen „Meisterschaft“ alles klar. Nach den zwei gewonnen Sätzen zum Auftakt war der so wichtige vierte Zähler an diesem Spieltag schon unter Dach und Fach. Zu diesem Zeitpunkt lagen Schongau und Maisach nach Punkten gleichauf, das Satzverhältnis sprach zugunsten des TSV.

Zu Beginn des ersten Durchgangs hatten die Schongauerinnen so ihre Probleme. Mit der Spielweise der Karlsfelderinnen, gegen die sie in der Hinrunde mit 1:3 verloren hatten, kam der Titelaspirant nicht zurecht. „Unstimmigkeiten und Eigenfehler waren die Folge“, berichtete Riedl. Erst allmählich stellte sich der TSV auf den Gegner ein, die Folge war eine Aufholjagd, die dank einer gewissen Nervenstärke bei den entscheidenden Ballwechseln erfolgreich endete. Im zweiten Satz zogen die Schongauerinnen davon. Zum Schluss hatten sie etwas Schwierigkeiten, die beiden fehlenden Punkte zu verwandeln, aufgrund der deutlichen Führung kam aber keine Spannung auf.

Die Meisterschaft war perfekt gemacht – dies führte offenbar zu einem Spannungsabfall. Im dritten Durchgang agierte Schongau „plötzlich unsicher und unkonzentriert“, so Riedl. Der Satz ging an Karlsfeld. Auch im vierten Durchgang agierten die Schongauerinnen wenig effektiv, die Eintracht erzwang somit den Tie-Break. Dort waren die Schongauerinnen wieder voll da und erspielten sich gleich einen Vorsprung. Mit nunmehr wieder klaren Aktionen entschieden sie die Partie für sich.

Kader TSV Schongau: Am letzten Spieltag waren für Schongau im Einsatz: Catherina Hack, Daniela Hübl, Nicole Schmidt, Ellen Frütel, Karin Riedl, Johanna Braun, Katharina Schmid und Patricia Gast. Während der Saison spielten darüber hinaus Verena Mettig, Katharina Braun, Angela Konstantin, Giovanna Di Garbo, Rosa Kraus und Julia Krötz.