Nach Problemen mit Anwohnern: Weiter Triathlon in Schongau, aber mit verändertem Kurs

Von: Roland Halmel

Solche Motive gibt es heuer nicht: Beim Wettkampf 2023 werden sowohl die Lauf- als auch die Radstrecke nicht mehr durch die Altstadt führen. © Roland Halmel

Am Sonntag, 23. Juli, steigt die elfte Auflage des „Schongau Triathlon“. Aufgrund von zunehmenden Protesten ist der Kurs aber ein anderer als in den Vorjahren.

Schongau – Der Saisonhöhepunkt für die einheimischen Triathleten rückt langsam näher. Nur noch gut einen Monat sind es bis zum Start des „Schongau Triathlon“ am Sonntag, 23. Juli. Allerdings stand die Austragung der elften Auflage dieses Wettbewerbs lange Zeit auf der Kippe.

Krisensitzung beim Organisationsteam

„Nach einer Umstrukturierung in der Organisation und einigen Krisensitzungen haben wir den Entschluss gefasst, es in Schongau noch einmal mit einem Dreikampf zu versuchen“, berichtet Judith Horner vom ausrichtenden Tri-Team, der Triathlon-Abteilung im TSV. Die Überlegungen beim Veranstalter, auf eine Austragung eventuell zu verzichten, entstanden durch die in den vergangenen Jahren zunehmenden Probleme mit Anwohnern und Passanten.

Aggressives Verhalten gegenüber Veranstalter und Streckenposten

„Erschreckenderweise ging besonders von einigen Einheimischen eine nicht hinzunehmende Aggression gegenüber dem Veranstalter und den eingesetzten, größtenteils ehrenamtlichen Helfern aus“, so Horner. Noch deutlicher wurde der langjährige Renn-Organisator. „Es wurden Streckenposten beleidigt, genötigt und sogar mit dem Auto angefahren und dadurch verletzt“, sagte Josef Zeller in seinem Rückblick auf vergangene Triathlon-Veranstaltungen in Schongau.

Dabei lief es in den ersten Jahren, nachdem die Veranstaltung vom Auerberg ins Schongauer Zentrum umgezogen war, noch gut. „Wir wollten inmitten historischer Gebäude eine besondere Atmosphäre schaffen, doch leider gab es rund um die Organisation und Durchführung dann immer mehr Schwierigkeiten“, berichtete Horner. Zeller, der Initiator, Antreiber und Organisator, warf deshalb nach dem Wettkampf im vergangenen Jahr das Handtuch. „Die zehn Jahre, vor allem nach der Corona-Krise, wollte ich noch vollmachen, aber der Aufwand wird immer größer. Dazu kam die fehlende Akzeptanz und Toleranz in der Bevölkerung für ein solches Event“, erklärte Zeller.

Veranstaltung ist für Nachwuchsarbeit wichtig

Sein Rücktritt und die Zukunft des „Schongau Triathlon“ führten zu einigen vereinsinternen Gesprächen. „Die Veranstaltung ist als finanzielle Grundlage unserer Nachwuchsarbeit unfassbar wichtig. Ohne sie kann der Trainingsbetrieb über kurz oder lang nicht aufrechterhalten werden“, erläuterte Tri-Team-Chef Wolfgang Ahrens bei der Jahresversammlung. Deshalb zeigte sich Ahrens erleichtert, dass ein neues Organisationsteam für das Heimrennen gefunden werden konnte. Mit Ramona und Rick Breunig sowie Judith und Martin Horner wird ein Quartett die Nachfolge von Zeller antreten. „Wir wollen den .Schongau Triathlon’ auf neue Beine stellen“, kündigte Judith Horner einige Änderungen an.

Die Problemzone in der Altstadt, in der bisher die Radler und Läufer unterwegs waren, bleibt beim Wettkampf 2023 komplett außen vor. Das bedeutet nur noch eine große Wechselzone am Volksfestplatz an der Lechuferstraße. Die neue Radstrecke führt von dort zum Schulzentrum Altenstadt und wieder retour. „Wir setzen auf eine möglichst kurze Radstrecke, um auch die Straßensperrungen und damit verbundenen Beschränkungen für die Bürger im Rahmen zu halten“, sagt Horner, die auf Verständnis der betroffenen Anwohner hofft. „Unser neues Konzept ist ein Entgegenkommen und ein Versuch, den Dreikampf im Pfaffenwinkel am Leben zu halten. So ganz ohne Einschränkungen ist eine Durchführung aber einfach nicht möglich“, betont Horner, die bereits positive Resonanz und Unterstützung für das neue Konzept des jungen Organisationsteam erhalten hat. „Auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen ist bislang gut verlaufen“, so Horner.

An den angebotenen Distanzen und Bewerben hat sich indessen nichts geändert. Neben dem Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) und dem Wettkampf über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) trägt auch die Triathlonliga Bayern in diesem Jahr wieder einen Wettkampf der Regional- und Bayernliga in Schongau aus.

Der Ligawettkampf findet wie schon in der Vergangenheit, vom Volkstriathlon getrennt, bereits um 9 Uhr früh statt. Weitere Informationen zu den Strecken sowie dem Ablauf der Veranstaltung sind unter schongau-triathlon.de zu finden. Für Bewohner und Anwohner entlang der Radstrecke kann es während des laufenden Wettkampfs zwischen 9 und 15 Uhr zu Einschränkungen kommen. „Wir bitten hier um Verständnis und versuchen, den Zeitraum möglichst gering zu halten“, sagt Horner, die mit ihrem Team den betroffenen Anwohnern etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung schriftliche Informationen zukommen lassen will.