Neues Konzept beim „Schongau Triathlon“ ein Glücksfall

Von: Roland Halmel

Das gibt’s ab sofort nicht mehr: Die Wechselzone an der Stadtpfarrkirche, wie hier beim Wettkampf im vergangenen Jahr, wurde aus der Altstadt an den Lech verlegt. © Roland Halmel

Proteste der Anwohner haben dazu geführt, dass der „Schongau Triathlon“ aus der Altstadt verbannt wurde. Ein Glücksfall, wie sich jetzt zeigt.

Schongau – Viel Sonne, Temperaturen im Bereich von 21 bis 24 Grad und keinerlei Niederschläge. Der Wetterbericht verspricht für den „Schongau Triathlon“ am Sonntag (23. Juli) ideale Bedingungen. „Gutes Wetter war in der Vergangenheit eher eine Seltenheit“, freut sich Judith Horner über die Vorhersage, nachdem sie schon Hitze- wie auch Regenschlachten bei diesem Wettkampf am Lech erlebt hatte. Horner gehört zum vierköpfigen Organisationsteam des ausrichtenden Tri-Teams Schongau. Sie hat bei der zwölften Auflage dieses Wettkampfes in Schongau die Nachfolge von Cheforganisator Josi Zeller angetreten, der seit der Premiere im Jahr 2000, damals am Auerberg, in maßgeblicher Funktion an der Ausrichtung beteiligt war. Zu dem Quartett gehören auch noch Martin Horner sowie Ramona und Rick Breunig.

Die Altstadt ist beim „Schongau Triathlon“ in diesem Jahr außen vor

Diese vier sorgten für eine Neuausrichtung des „Schongau Triathlon“, dessen Markenzeichen bislang vor allem die Rad- und Laufstrecke durch die Altstadt war. Die bleibt in diesem Jahr jedoch komplett außen vor, da es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit den Anwohnern gegeben hatte. Zudem hatte ein enorm hoher Aufwand betrieben werden müssen, nicht zuletzt, weil es neben der Wechselzone am Lechufer eine zweite bei der Stadtpfarrkirche gab. Letztere fällt im neuen Konzept, bei dem sich praktisch alles in unmittelbarer Nähe des Lechs abspielt, weg.

Viele positive Rückmeldungen von den Schongauer Bürgern

„Wir haben dazu viele positive Rückmeldungen von den Startern und auch von den Schongauer Bürgern bekommen“, berichtet Horner. Die Wechsel vom Schwimmen aufs Rad und anschließend von der Rad- auf die Laufstrecke erfolgen ab sofort an einer einzigen Stelle an der Lechuferstraße. Die positive Resonanz spiegelt sich auch in den Anmeldezahlen wider. „Wir haben ein Rekordfeld von über 400 Teilnehmern“, berichtet Horner. Auf der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen) sind 119 Frauen und Männer, darunter auch einige Lokalmatadore, gemeldet. Gleiches gilt für den Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) mit 136 Teilnehmern. Beim Staffel-Wettbewerb vermelden die Veranstalter mit zwölf Teams ebenfalls eine Rekordbeteiligung.

Schongauer Team will in Regionalliga noch einige Plätze nach oben

Hinzu kommen auch wieder die Frauen- und Männer-Mannschaften aus der Bayern- und Regionalliga, die in Schongau ihre Abschlussrennen auf der olympischen Distanz bestreiten. Im Fokus für die Gastgeber steht dabei der Regionalliga-Wettkampf der Männer, bei dem auch eine Schongauer Mannschaft mitmischt. Das Quintett mit Tom Landes, Simon Langwieser, Lucas Jetzt, Florian Bußmann und Teamkapitän Jens Boas möchte beim Heimrennen eine gute Leistung zeigen und in der Gesamtwertung – aktuell belegen sie im Feld von 13 Teams Rang elf – noch den einen oder anderen Platz gutmachen. Die Liga-Bewerbe starten um 9 Uhr traditionell am Lech direkt unter der Lechbrücke. Ab 11 Uhr werden die Volksathleten und kurz danach die Teilnehmer der olympischen Distanz auf die Strecke geschickt. Die besten Plätze für die Zuschauer sind neben der Lechbrücke vor allem der Volksfestplatz mit der Wechselzone, der Laufstrecke und dem Zieleinlauf. Weitere Informationen zu den Strecken sowie dem Ablauf der Veranstaltung sind unter schongau-triathlon.de zu finden.

Zeitplan am Sonntag, 23. Juli

9 Uhr: Start Regionalliga Herren

9.05 Uhr: Start Bayernliga Herren

10 Uhr: Start Regionalliga Damen

10.05 Uhr: Start Bayernliga Damen

11 Uhr: Start Volkstriathlon (Sprint-Distanz sowie Staffel)

11.10 Uhr: Start Schongau-Triathlon (Olympische Distanz)

ab 12.30 Uhr: Siegerehrung Regional- und Bayernliga

ab 14.30 Uhr: Siegerehrung Volkstriathlon