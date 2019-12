TSV Schongau wehrt Matchbälle ab - und schlägt dann zurück

Volleyball

Es läuft gut für die Volleyballerinnen des TSV Schongau: In den jüngsten Nachholspielen gelangen dem Team Siege. Doch gegen Inning standen sie schon vor einer Niederlage.

Schongau – Die Saison in der Bezirksklasse 2 läuft für die Volleyballerinnen des TSV Schongau „bisher extrem gut“, freut sich Pressewartin Karin Riedl. In den jüngsten beiden Nachholspielen gelang der Mannschaft jeweils ein Sieg – damit steht sie in der Tabelle mit 19 Punkten hinter dem MTV München (26) und der TSG Maisach (24) auf dem dritten Platz.

Im Auswärtsspiel gegen den SV Inning hatten die Schongauerinnen zunächst einige Probleme. Erst agierten sie „zu zaghaft“, berichtete Riedl, danach offenbarten sie Fehler in der Annahme und in der Abwehr. Inning gewann so die ersten beiden Sätze (25:23, 25:19). Da nutzten auch die guten Angaben von Ellen Frütel nichts. Im dritten Durchgang lieferten sich beide Teams einen wahren Krimi.

TSV Schongau: Krmi im dritten Satz gegen Inning

Schongau erspielte sich einige Punkte Vorsprung, doch Inning holte auf. Die Gäste hatten einige Matchbälle, die Schongauerinnen Satzbälle. „Jeder Punkt war hart umkämpft“, so eine Mitteilung. Trotz zweier verschlagener Angaben gelang dem TSV ein 31:29-Satzgewinn. Im vierten Durchgang bestimmten die Schongauerinnen das Geschehen. Fünf gute Angaben von Riedl verhalfen dem TSV zum Sieg in diesem Satz (25:17). Im fünften Durchgang war lange alles offen. Mit dem Punkt zum 9:9 gewann Schongau das Aufschlagsrecht zurück – mehrere starke Angaben von Patricia Gast ebneten den Weg zum 15:9 und zum Sieg.

Von Beginn an auf der Höhe präsentierten sich die Schongauerinnen beim 3:0 (25:15, 28:26, 25:18)-Auswärtserfolg gegen die in der Tabelle vor ihnen liegende TSG Maisach. Durchweg gute Angaben bescherten den Maisacherinnen vor allem im ersten Satz Probleme. Im zweiten Durchgang zeigten die Schongauerinnen ein variables Spiel und führten mit 18:12. Nach einem Spielerinnenwechsel gerieten die Gäste etwas außer Tritt. Ab dem Stand von 20:21 lief es dann wieder besser. Das Team wehrte in der Folge drei Satzbälle der Maisacherinnen ab und verwandelte den ersten eigenen Satzball. Im dritten Durchgang musste der TSV einen 8:12-Rückstand hinnehmen, drehte in der Folge aber – auch dank guter Angaben von Frütel – auf. Am Ende gelang ein deutlicher Satz- und auch Matchgewinn. Für den TSV waren im Einsatz: Ellen Frütel, Nicole Schilcher, Karin Riedl, Ramona Riedl, Patricia Gast, Julia Mühlegger, Laura Alvisini sowie Katharina und Johanna Braun.

Am Samstag, 21. Dezember, spielt der TSV Schongau in der Gymnasiums-Sporthalle gegen den SV Lohhof IV (7. Platz) und den PSV München III (8. Platz). Beginn ist um 14 Uhr.

