TSV Schongau hat Spaß und Erfolg auf dem Landesturnfest

Von: Paul Hopp

Teilen

Die Turnerinnen des TSV Schongau beim Bayerischen Landesturnfest in Regensburg 2023. © Privat/TSV Schongau

Die Turnabteilung des TSV Schongau war mit einem Team auf dem Landesturnfest in Regensburg. Die Truppe hatte viel Spaß — und in den „Mischwettkämpfen“ viel Erfolg.

Regensburg - Shows, Konzerte, Feiern und natürlich Wettkämpfe: Beim 33. Bayerischen Landesturnfest in Regensburg war viel geboten. Von der Turnabteilung des TSV Schongau hatte sich ein Aufgebot von 15 Athletinnen und zwei Trainerinnen in die Oberpfalz aufgemacht. Das Fazit nach vier Tagen lautete: „Es war eine wunderschöne Zeit“, so eine Mitteilung.

TSV Schongau hat Spaß auf dem Bayerischen Landesturnfest

Die Schongauerinnen nahmen an diversen sportlichen Aktivitäten teil. Da waren die „Mischwettkämpfe“, bei denen neben Turnen noch weitere Disziplinen (Leichtathletik, Schwimmen) auf dem Programm standen. Für die beste Einzelplatzierung sorgte Maja Zidek, die bei den 14- und 15-Jährigen den zweiten Platz unter 104 Teilnehmerinnen belegte. Die TSV-Athletin turnte an den Geräten „Sprung“ und „Boden“ und absolvierte zwei Schwimmstrecken (je 50 Meter Brust und Freistil).



Weit vorn landete auch Anna Schleich, die in der Altersklasse 18/19 als Sechste überzeugte. Sie turnte an Stufenbarren, Balken und Boden und nahm im Stadion am Weitsprung teil. In die Top-20 schaffte es zudem Lisa Lercher (Ak 16/17), die ihren Mehrkampf (Sprung, Boden, 100-Meter-Sprint, Weitsprung) auf dem 15. Rang beendete.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Großen Spaß bereitete den Schongauerinnen die Teilnahme an der „Team Challenge“. Dabei wurde über den Guggenberger See gepaddelt, danach stand ein Lauf zurück zum Ausgangspunkt an. Bei den rein weiblichen Mannschaften sprangen für die beiden TSV-Teams die Ränge sieben und acht unter zwölf Teilnehmern heraus.

Darüber hinaus testeten die Schongauerinnen ihre Fertigkeiten beim „Handstand- TÜV“, einer „Ninja Warrior“-Station und der „Airtrack Factory“. Mit dabei in Regensburg waren die Turnerinnen Emilia Erkens, Maja Zidek, Maja Lercher, Nele Tandari, Julia Hollerbach, Emilia Graf, Milena Sailer, Laura Spöttel, Lisa Lercher, Alena Geisenberger, Johanna Manz, Teresa Manz, Magdalena Hentschke, Anna Schleich, Julia Hentschke sowie die Trainerinnen Bettina Erkens und Karin Müller und Annika Erkens als „Maskottchen“, wie der TSV mitteilte.