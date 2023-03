Auf vielen Flüssen herrschen Befahrungsregeln

Im Plantsch die Paddelstütze lernen — Warum das Hallenbad für Kanuten wichtig ist

Von: Paul Hopp

Die Technik muss sitzen: Mithilfe der Beine, der Hüfte und des Paddels wird das Kajak im Wildwasser kontrolliert und gesteuert. Das Foto zeigt eine Szene vom Trainingsabend im Schongauer Plantsch. © Paul Hopp

Die Kanuten im TSV Schongau sind bei ihren Wildwassertouren auf vielen Flüssen unterwegs. Doch auch das Hallenbad Plantsch spielt im Jahreskalender eine zentrale Rolle.

Schongau – Das Wasser im Nichtschwimmerbecken des Plantsch brodelt regelrecht. Dafür sorgen Frauen und Männer, in bunten Booten sitzend, mit ihren Paddeln. In der Beckenmitte übt ein Mann, sein Kajak mittels der „Paddelstütze“ zu kontrollieren. Ein Helfer am Bug sorgt dafür, dass das Boot ordentlich schlingert. Links und rechts von den beiden versuchen sich – mit Unterstützung – einige an der berühmten „Eskimorolle“.

Schongauer Kanuten trainieren regelmäßig im Plantsch

Auch beim letzten Hallentraining der Kanuabteilung des TSV Schongau in diesem Winter war viel los. Im Schnitt kamen zu den Trainingsabenden laut Abteilungsleiter Karl Zwerger zwischen 16 und 24 Kanuten und solche, die es werden wollen. Zwölf vereinseigene Kajaks samt der dazu gehörenden Paddel und Spritzdecken stehen zur Verfügung. Die Anfänger werden bei ihren Übungen von erfahrenen Vereinsmitgliedern unterstützt und angeleitet.

Auf dem Programm stehen das Ein- und Aussteigen (in dem kippligen Ding gar nicht so leicht), die verschiedenen Paddeltechniken und auch ein Sicherheitstraining, also die Bergung von Schwimmern und Booten sowie das Hantieren mit den „Wurfsäcken“. Das darin befindliche Seil kann ein Schwimmer greifen und sich so aus dem Wasser ziehen.

Trainiert werden Paddeltechniken und Eskimorolle

Am letzten Trainingsgabend der Saison waren acht Helfer im Plantsch. Besonderen Spaß haben gerade die jungen Burschen, wenn Spartenchef Karl Zwerger sie in ihren Booten vom Drei-Meter-Turm schubst. Mit einem dumpfen Platsch tauchen sie ins Wasser ein und müssen dann gedankenschnell das Kajak, das im Innern durch Schwimmkörper Auftrieb erhält, stabilisieren – eine Simulation fürs Befahren einer Stufe oder gar eines Wasserfalls im Freien.

Bei der „Eskimorolle" richtet der Kanute das gekenterte Boot selbst wieder auf. Das Paddel dient als Hebel auf dem Wasser, zusätzlich kommen Hüfte und Beine zum Einsatz. Das Foto entstand beim Trainingsabend im Plantsch. © Paul Hopp

Die TSV-Sparte ist dankbar dafür, dass sie das Hallenbad Plantsch von Dezember bis März einmal wöchentlich dienstags für zwei Stunden nutzen darf. So sei man „bestens gerüstet für die kommende Freiluftsaison“. Die hat eigentlich schon begonnen. Ihre erste Tour haben die TSV-Kanuten schon absolviert – auf der Loisach in der Griesenschlucht. Die ist mit Schlüsselstellen namens „Dom“ und „Treppenhaus“ ein echter Wildwasser-Klassiker und war bereits dreimal (1985, 1998, 2004) Schauplatz von Weltmeisterschaften in der Disziplin „Abfahrt“.

Froh über Trainingszeiten im Plantsch

Die TSV-Kanuten nehmen an keinen Wettkämpfen (Slalom, Abfahrt, Sprint) teil. Als Ansporn und Herausforderung „haben wir die Schwierigkeitsgrade“, sagt Zwerger. Die gehen von Wildwasser I (leicht) bis VI (Grenze der Befahrbarkeit). Die „Scheibum“ an der oberen Ammer und auch die Griesenschlucht sind WW III (wobei auch immer der Wasserstand eine Rolle spielt). Spartenchef Zwerger selbst war früher in ganz Europa (Italien, Schweiz, Norwegen, Österreich) auf schwerstem Wildwasser unterwegs.

In der Freiluftsaison unternimmt die Sparte organisierte Fahrten zu Flüssen bis zu Schwierigkeitsstufe IV. Im Programm 2023 stehen unter anderem der obere Lech, die obere Ammer, die Soca, der Inn (Engadin, Tirol), die Sanna und die Ötztaler Ach. Das Sommertraining findet in der Regel donnerstags ab 18 Uhr am vereinseigenen Bootshaus an der Rösenau statt. Doch hin und wieder geht es auch zum Augsburger Eiskanal. „Das haben wir wieder geplant“, sagt Zwerger.

Gleich geht’s in den freien Fall: Abteilungsleiter Karl Zwerger lässt die Trainingsteilnehmer das Befahren eines größeren Abfalls simulieren. © Paul Hopp

Ein Trend, der in den vergangenen Jahren auch innerhalb der Abteilung aufkam, ist das Wander- und Seekajakfahren. Die Boote sind länger und schmaler als ihre „Wildwasserkollegen“ und eignen sich dafür, Strecke zu machen. Das Wanderpaddeln „trägt zunehmend zur Belebung des Vereins bei“, so Zwerger. Er selbst frönt auch der Disziplin. In Sachen „Wanderpaddeln“ steht der TSV-Sparte heuer ein echtes Highlight ins Haus. In der Zeit von 14. bis 18. Juni sind die Schongauer Gastgeber und Ausrichter des „50. Bayerischen Wanderfahrertreffens“.

Mit bis zu 200 Teilnehmern rechnet die Abteilung. Ausgangspunkt wird der Campingplatz „Via Claudia“ in Lechbruck sein. Von dort aus sind an vier Tagen Wanderfahrten auf Forggensee, Staffelsee und auf dem Lech vorgesehen. „Wir haben lange diskutiert, ob wir uns der Sache stellen sollen“, sagt Zwerger. Der Aufwand ist nicht zu verachten. Die Schongauer sind für die ganze Organisation, den Transport der Boote zu den Einsatzstellen und dergleichen zuständig.

Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit Stadtführung, Festabend, Besuch der Wieskirche und einer Umweltschulung durch Lech-Rangerin Patrizia Majowski. Für das Ganze „brauchen wir Minimum 30 Leute“, sagt Zwerger. Er ist zuversichtlich: „Ich habe viele Zusagen“, sagt er mit einem Lächeln. Und auf die Vorstandskollegen könne er sich sowieso verlassen. „Jeder macht seine Arbeit. Das funktioniert super“, sagt Zwerger.

Informationen: Weitere Informationen zum Kanu- und Kajaksport sowie zur TSV-Abteilung gibt es online unter der Adresse www.kanuabteilung-schongau.de sowie direkt beim Hauptverein unter www.tsv-schongau.de.

Sicherheit auf dem Wasser hat Priorität

Seit mittlerweile 67 Jahren gibt es in Schongau organisierten Kanu-Sport. Die Abteilung im TSV hat derzeit rund 120 Mitglieder, rund 40 von ihnen sind regelmäßig auf dem Wasser aktiv. Die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen geht nach oben, sagt Spartenchef Karl Zwerger. Eine Rolle spielt ihm zufolge auch die Corona-Pandemie. Dadurch „hat das Interesse an Outdoor-Aktivitäten zugenommen“. Die Schongauer Kanuten sind, auch wenn das Wintertraining im Plantsch ein ganz wichtiger Teil des Jahreskalenders ist, vornehmlich im Freien unterwegs.

Direkt am Lech, an der Rösenau, steht das Vereinsheim. Für einen Erwachsenen beträgt das Komplettpaket eines Jahresbeitrags 150 Euro. Das Jahresprogramm umfasst Touren in den Disziplinen Wildwasser und Wanderpaddeln.



Auf vielen Flüssen herrschen Befahrungsregeln

Im Training hat der Sicherheitsaspekt „oberste Priorität“, betont Zwerger. Vermittelt werde „vorausschauendes Fahren. Man muss das Wasser lesen lernen.“ Laien unterschätzen oft, welch enormen Druck selbst knietiefes fließendes Wasser entwickeln kann. Die Anfänger werden langsam ans Wildwasserfahren herangeführt, unter anderem durchs Grundlagentraining im „Plantsch“. Dort wird auch die „Eskimorolle“ (das selbstständige Wiederaufrichten des gekenterten Bootes) geübt.

Eine große Rolle spielt auch umweltgerechtes Verhalten , die TSV-Kanuten können sich über den Deutschen und Bayerischen Kanuverband entsprechend schulen. So gibt es für viele Flüsse Befahrungsregeln. Zwerger findet es „schlimm, wenn wir als organisierter Verein in einen Topf mit denjenigen geworfen werden, die sich an keine Regeln halten“. Fehlverhalten führte in den vergangenen Jahren auf vielen Flüssen zu Einschränkungen und gar Verboten. „Die tun uns weh“, sagt Zwerger.