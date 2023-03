Tradition geht weiter: Rasante Riesenslalomfahrten beim Schongauer Zwergerlrennen

Von: Paul Hopp

Stolze Sieger: Das Foto zeigt die Ehrung der Besten im Jahrgang 2015. Es gewann Jakob Kratz (SC Schongau) vor Jaro Flores Rieger (SC Garmisch) und Amuli Burnside (SC Garmisch). © SC Schongau

Nach drei Jahren Pause gab es wieder ein Schongauer Zwergerlrennen: Und der Traditionswettbewerb wurde gut angenommen. Sportlich lief es für den SC Schongau obendrein.

Schongau – „Super Schnee und beste Stimmung“, so lautete das Fazit des Skiclubs Schongau nach der 40. Auflage seines „Zwergerlrennens“. Philipp Sack, Vorsitzender des SC, war froh, dass nach drei Jahren Zwangspause, wegen Corona, der besondere Wettbewerb für die Jüngsten wieder stattfinden konnte. „Die jungen Nachwuchsläufer waren ehrgeizig, fair und super drauf“, wird Sack in einer Mitteilung zitiert.

163 Kinder aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen waren bei dem Riesenslalom am Start, der am Steckenberg in Unterammergau ausgefahren wurde. Die Mädchen und Buben der Jahrgänge 2019 bis 2011 wurden getrennt voneinander gewertet. Für einen Torfehler gab es einen Zeitaufschlag. Die Jüngeren und die Älteren waren auf unterschiedlich langen Kursen unterwegs

Knapp 170 Mädchen und Buben bei Zwergerlrennen

Der gastgebende SC Schongau freute sich über drei Klassensiege: Karl Wandschura holte sich mit einer Zeit von 31,99 Sekunden den Sieg im Jahrgang 2019. Antonia Jocher (Jg. 2018) kam nach 38,17 Sekunden als Beste ihres Jahrgangs ins Ziel. Darüber hinaus gewann Jakob Kratz (44,79) bei den achtjährigen Buben.

Was Klassensiege betrifft, so waren auch drei weitere Vereine aus dem Landkreis Weilheim-Schongau erfolgreich: Der TSV Bernbeuren stand, wie der SC Schongau, dreimal ganz oben auf dem Podest. Josef Brugger (Jg. 2017), Simon Geisenhof (Jg. 2014) und Jakob Geisenhof (Jg. 2011) waren in ihren Klassen die Schnellsten. Dem TSV Weilheim bescherte Inke Folkerts (Jg. 2011) einen Sieg. Für den SC Lauterbach war Maria Graf (Jg. 2017) siegreich. Und Vereinskollege Martin Kilian (Jg. 2016) erreichte gar die Tagesbestzeit im ersten Lauf (Jahrgänge 2016 und jünger). Er überfuhr nach nur 21,36 Sekunden die Ziellinie.

Die Topzeit des Tages im zweiten Lauf (Jahrgänge 2015 bis 2011) schaffte Tillmann Walter (Jg. 2012) vom SC Garmisch. Für ihn stoppte die Uhr bei 35,85 Sekunden. Die meisten Siege fuhr der SC Garmisch ein. In sechs Klassen gewann der Verein aus dem Werdenfelser Land. Bei der Siegerehrung herrschte gute Stimmung, was nicht zuletzt daran lag, dass es für die Teilnehmer Pokale und Urkunden gab.