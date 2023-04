Ludwig Höfler: Bei der Masters-WM erst Pech mit der Bindung, dann ein Silber-Coup mit der Staffel

Von: Paul Hopp

Das deutsche Silber-Quartett: (v.l.) Ludwig Höfler, Joachim Kretzschmar, Ullrich Friedemann und Karlheinz Schmitt absolvierten die 4 x 5 Kilometer zusammen in 59:27 Minuten. © Grünebach/Privat

Bei der Masters-WM der Skilangläufer war ein Trio aus dem Landkreis in Aktion. Vor allem Ludwig Höfler erlebte spezielle Wettkämpfe - und holte gar eine Medaille.

Seefeld – Da war was los beim „Masters World Cup“, der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Skilangläufer ab 30 Jahren: Sieben Rennen standen für die rund 900 Athleten aus aller Welt binnen sechs Tagen in Seefeld/Tirol auf dem Programm. Warmes Wetter sorgte für schwierige Bedingungen und sulzigen Schnee. Ein Trio aus dem Landkreis setzte sich dennoch gut in Szene. Ludwig Höfler holte gar eine Medaille.

Ludwig Höfler gelingt bei Masters-WM ein Silber-Coup

Zweimal hatte Ludwig Höfler (75) an seinen Skatingskiern Probleme mit der Bindung gehabt. Sowohl auf der Kurzstrecke (5 Kilometer) als auch auf der Mitteldistanz (10 Kilometer) hatte ihm das ordentlich zu schaffen gemacht. Insgesamt drei Mal kam der Burggener zu Sturz – Top-Plätze in der M10-Klasse (75 bis 79 Jahre) waren ihm so verwehrt geblieben. Doch der Routinier blieb cool. Als er für einen Staffel-Einsatz nominiert wurde, war er natürlich dabei – und bescherte dem deutschen Quartett als Schlussläufer die Silbermedaille.

Mit neuer Bindung ausgestattet, ließ sich Höfler (Jg. 1947) nicht von den Stürzen im Vorfeld verunsichern. In der Staffel über 4 x 5-Kilometer nahm er sogar die Schlussposition ein. An dritter Position liegend wurde er von Joachim Kretzschmar (Jg. 1946) auf die Reise geschickt. Höfler überholte den Amerikaner Bob Gray und schob sich damit auf den Silberrang. In der Folge hatte er allerdings sich des Finnen Paako Vaino zu erwehren, der mit mächtig Tempo von hinten heranbrauste. Doch der Burggener wehrte den Angriff ab und lief als souveräner Zweiter ins Ziel.

Ausreichend Schnee gab‘s nur auf der Loipe: Ludwig Höfler in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Masters-WM in Seefeld. © Privat

Den Klassikpart im Team hatten der Starnberger Karlheinz Schmitt (Jg. 1944) und Ullrich Friedemann (Jg. 1946) absolviert. Zusammen kam die Staffel auf eine Zeit von 59:27 Minuten. Als Klasse für sich erwies sich die Schweizer Equipe, die mit 54:00 Minuten Gold holte. Den letzten Platz belegte in diesem Wettkampf Norwegen (1:06:32). Die Loipe war über die Nacht mit Salz bearbeitet worden und „wunderbar präpariert“, so Höfler.

Ludwig Höfler hat zweimal Pech mit der Bindung

Weitaus schwieriger waren die Bedingungen in den Rennen davor. Ludwig Höfler, heuer schon im Skilanglauf sehr erfolgreich, startete mit der Kurzdistanz im klassischen Stil in die WM. Dort bereitete ihm der Ski keine Probleme – als Sechster (16:29) unter 23 Athleten lieferte er ein vorzügliches Ergebnis über die 5 Kilometer ab. Die Kollegen Schmitt (5.) und Friedemann (7.) lagen direkt vor und hinter ihm. Den Sieg holte sich der Norweger Kjell Johnsen mit 15:06 Minuten.

Start vor berühmter Kulisse: Im Schatten der Seefelder Sprungschanzen gingen die Langläufer der verschiedenen Altersklassen in ihre Rennen. © Christian Lingl/mwc2023.com

Im Skating-Rennen am Nachmittag hatte Höfler erstmals Probleme mit der Bindung. Mit 19:35 Minuten belegte er den 13. Platz unter 19 Klassierten. Über die Mitteldistanz (10 Kilometer) im freien Stil landete der Burggener auf dem elften Rang (37:44).

Peter Grünebach erreicht seine Ziele

Ein Mann, ein Wort – so hält es Peter Grünebach. Der Pollinger (74) hatte schon im Juni 2022 für die Masters-WM in Seefeld einen Platz gebucht. Hätte er damals gewusst, dass parallel in Norwegen die WM im Wintertriathlon steigt, so hätte er ziemlich sicher anders entschieden. Aber Grünebach, ausgewiesener Triathlon-Spezialist, hielt an seiner Zusage für den Ski-nordisch-Einsatz fest.

Im Alter von etwa 60 Jahren war er – als Quereinsteiger vom alpinen Skisport – auf die Langlaufskier gewechselt. Sich selbst bezeichnet er als „eher unerfahren“. So standen für Peter Grünebach zwei Ziele im Vordergrund: nicht Letzter werden und „keine Stürze mit Folgen für die Gesundheit haben“. Beides erreichte er. Mit einem Schmunzeln zog Grünebach sein Fazit: „Es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl niemand seine Wachsgeheimnisse mit mir geteilt hat.“

Peter Grünebach dreimal im Skating-Stil in Aktion

Jeder Teilnehmer konnte maximal drei Einzelstarts absolvieren, zusätzlich bestand die Chance, für die Staffel nominiert zu werden. Grünebach wählte dreimal die freie Technik. Auf der Kurzdistanz (7 Kilometer) belegte der Pollinger mit der Zeit von 29:35 Minuten den 27. Platz unter 36 Klassierten in der Klasse M9 (Männer zwischen 70 und 74 Jahren). „Die Loipen waren aufgeweicht und im tiefen Sulz war die Sturz- und Verletzungsgefahr – vor allem in den rasanten Abfahrten – allgegenwärtig“, berichtete Grünebach.

Triathlet als reiner Langläufer: Peter Grünebach aus Polling. © Privat

Die Mitteldistanz führte über 15 Kilometer, in diesem Wettbewerb landete Grünebach auf dem 27. Platz, womit er noch sieben Athleten hinter sich ließ. Die Uhr stoppte für den Pollinger nach 1:08:31 Stunden. Der Sieger, der Finne Sakari Matikainen (Jg. 1949), hatte das Ziel nach 48:19 Minuten erreicht. „Der Vorteil lag bei denen, die diese Saison Schnee vor der Haustür hatten, wie zum Beispiel die Skandinavier“, so Grünebachs Beobachtung. In den höheren Altersklassen blieben die Deutschen sieglos.

Der in Summe beste Deutsche in Grünebachs Altersklasse, Karl-Heinz Baltromejus (Jg. 1952) von der TSG Schotte, der drei Mal Vierter wurde, kam (inklusive Fahrten auf Gletscher) immerhin noch auf circa 2000 Schneekilometer. Grünebach hatte für sich in diesem Winter 350 Kilometer notiert. Für die deutsche Mannschaft lief es trotz allem gut. So stand am Ende der erste Rang in der Nationenwertung zu Buche. Die insgesamt 150 Frauen und Männer im Alter zwischen 31 und 86 Jahren holten 72 Medaillen (24 Mal Gold, 28 Mal Silber, 20 Mal Bronze).

Zum Abschluss der Wettkämpfe nahm Grünebach noch die Langdistanz in Angriff. Die wurde witterungsbedingt von 30 auf 20 Kilometer verkürzt. Mit der Zeit von 1:17:12 Stunden landete er auf dem 19. Platz unter 23 Startern.

Heidrun Höfler absolviert drei Einzelstarts

Es war zwar „nur“ eine inoffizielle Weltmeisterschaft, dennoch wachten die Kampfrichter mit Argusaugen darüber, dass alles absolut regelkonform ablief. Das bekam Heidrun Höfler gleich bei ihrem ersten Auftritt zu spüren. Auf der Kurzdistanz (7 Kilometer) in der klassischen Technik wurde die Athletin aus Rottenbuch disqualifiziert. Unabsichtlich war ihr in der sogenannten Technikzone ein Stilfehler unterlaufen, der sofort sanktioniert wurde.

WM als Familiensache: Tochter Heidrun Höfler war ebenfalls am Start. © Privat

In den darauffolgenden Rennen blieb Höfler von derlei Problemen verschont. Noch am Nachmittag desselben Tages startete die Ausdauersportlerin auf der Kurzstrecke im Skating-Stil. Mit der Zeit von 27:06 Minuten belegte sie den 13. Rang unter 15 klassierten Frauen der Klasse W4 (45 bis 49 Jahre). Der sulzige Schnee hatte Höfler doch zu schaffen gemacht. Zum Teil sanken die Teilnehmer zehn Zentimeter tief ein. Ihr drittes Einzelrennen absolvierte sie über die Mitteldistanz: Die 15 Kilometer in freier Technik lief Höfler in 1:02:43 Stunden, was ihr Platz zwölf einbrachte.