Ski nach heftigem Sturz zertrümmert, doch Simon Jocher kommt mit dem Schrecken davon

Von: Stefan Schnürer

Geschockt, aber unversehrt: Simon Jocher nach seinem Monstersturz im Abfahrtsrennen von Aspen. © Imago

Auf der Zielgerade der Saison macht der Weltcupzirkus noch einmal Station in Nordamerika. Für Simon Jocher standen die beiden Abfahrtsrennen von Aspen jedoch unter einem schlechten Stern

Schongau – Es war Schlimmstes zu befürchten für Simon Jocher: Kurz vor dem Ziel bei der Weltcup-Abfahrt in Aspen (US-Bundesstaat Colorado) am Samstag (4. März) verschlug es dem 26-Jährigen einen Ski. Daraufhin verlor er die Kontrolle und rauschte mit voller Geschwindigkeit durch zwei Fangzäune. Dabei löste sich einer seiner Skier, der beim Aufprall auf dem Boden richtiggehend zerfetzt wurde.

Simon Jocher nach Sturz geschockt, aber unverletzt

Glück im Unglück hatte dagegen Jocher: Nach seinem Sturz durch die Fangzäune saß er zwar sichtlich geschockt im Schnee, doch umgehend reckte er den Daumen nach oben: Der für den SC Garmisch startende Schongauer war unverletzt geblieben.

Rennen nach Jochers heftigem Sturz nicht unterbrochen

Skandalös war dann das, was unmittelbar darauf folgte: Obwohl die von Jochers Sturz in Mitleidenschaft gezogenen Sicherheitsnetze noch nicht wieder repariert worden waren und sich die Helfer am Rande der Strecke aufhielten, wurde die Fahrt des auf Jocher folgenden Niels Allègre aus Frankreich nicht gestoppt.

Erstes Rennen am Freitag nach Protest der Fahrer abgebrochen

Mächtig Ärger hatte es in Aspen bereits am Vortag gegeben. Wegen immer schlechter werdender Bedingungen mit Schneefall, Wind und Nebel war die Abfahrt abgebrochen worden. Nach 24 Fahrern drohten die restlichen Starter mit einem Boykott, weshalb die Rennleitung den Wettkampf abbrach. Offiziell wurde der Wettkampf wegen schlechten Wetters vorzeitig beendet. Simon Jocher mit Nummer 33 startete also nicht mehr.