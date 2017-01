„Schwung war einfach zu gut, um aufzugeben“

Ski alpin: Andrea Filser

Wildsteig - Sie bleibt der Pechvogel unter den heimischen Skifahrerinnen, doch sie kämpft mit einem Löwenherz: Andrea Filser. Im ersten Europacup-Rennen der Saison riss sich die Wildsteigerin das Kreuzband. Doch statt zu verzweifeln, richtet sie ihren Fokus schon auf die Vorbereitung für den nächsten Winter.

Wildsteig – Die Nachricht von der neuerlichen Verletzung der 23-Jährigeh tat selbst Unbeteiligten weh. Die Sportsoldatin hatte sich seit 2013 von einer schweren Unterschenkelverletzung zurückgekämpft. Nachdem die Ergebnisse ausblieben, kam dann im Frühjahr auch noch die Rückstufung in den Förderkader.

Davon ließ sich Filser aber nicht beirren und baute sich mit Familie, Freunden und einigen ehemaligen Trainern ihr eigenes Trainingskonzept auf. Und dieses ging auf! „Endlich war mein Grundschwung wieder schnell, und ich war wieder zufrieden mit meinem Skifahren“, schwärmt die Athletin.

Ihr gutes Gefühl bestätigten der gemeinsame Trainingskurs mit dem Deutschen Skiverband und die internen Qualifikationsläufe. Filser war vorne mit dabei und wurde für die Europacup-Rennen in Trysill (Norwegen) nominiert.

Dort geschah dann am 4. Dezember im ersten Durchgang des Riesenslaloms das Unvorhersehbare: Sturz, Kreuzbandriss. Ein Schlag ins Gesicht für die 23-jährige Kämpferin. „Die ersten Tage waren schon hart“, sagt sie. „Aber letztlich muss man die Situation möglichst schnell annehmen, um mit klarem Kopf in die Operation zu gehen.“ Das, so ist die Vollblutsportlerin überzeugt, sei wichtig für die Heilung.

Aufgefangen von der Familie und unterstützt von Kollegen und Trainern, gelang Filser dieser Schritt schnell, am 20. Dezember wurde sie operiert, am 24. saß sie schon zuhause mit der Familie unter dem Weihnachtsbaum in Wildsteig. Und der glitzerte für sie nicht anders als in anderen Jahren, denn „wenn die Familie da ist, passt alles.“

Familie, Freunde, Sponsoren und Trainer geben ihr nun auch die Kraft, den Fokus schon wieder nach vorn zu richten. Der Plan für die Zukunft steht: Absolute Ruhe bis Ende Januar, Reha ab Februar, das Aufbautraining startet im Frühling, und im Juni geht’s zurück auf Schnee. „Dann sollte die Form bis Oktober schon passen“, sagt Filser lächelnd. Was erst einmal nach einem trotzigen Harakiri-Vorsatz klingt, ist bei genauerem Hinhören gut durchdacht. „Mein Schwung war einfach zu gut, um aufzugeben“, erklärt die Wildsteigerin, die in der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist.

Zusätzlich habe ihr der vergangenen Sommer gezeigt, dass ein späterer Trainingsbeginn gar nicht so schlecht sei. „Ich hab dieses Jahr im Frühling auch noch einmal eine größere Pause gemacht und beim Schneetraining viel Zeit für Technikeinheiten und freies Fahren verwendet“ , erklärt sie.

Genau das habe den schnellen Filserschwung wieder zurückgebracht. „Also wird es auch 2017 hinhauen“, ist sie überzeugt und schaut trotz Rückschlags rundum positiv aufs neue Jahr.

Kathrin Schneitberger