„Nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten“: Filser kommt nicht auf Tempo

Von: Paul Hopp

Der Wille war da: Andrea Filser zeigte im Team-Wettbewerb viel Einsatz, im Viertelfinale war für sie und ihre Kollegen aber Schluss. © dpa/Kappeler

Im Team-Wettbewerb hatte sich der DSV bei der Ski-WM einiges erhofft. Doch es lief nicht wie gewünscht - auch bei der Wildsteigerin Andrea Filser.

Meribel – Andrea Filser war die Enttäuschung anzumerken. Da war zum einen das vorzeitige Aus des deutschen Teams im Parallel-Wettbewerb der alpinen Skiweltmeisterschaft. Im Viertelfinale war das DSV-Team am Dienstag an Österreich mit 1:3 gescheitert. Und dann war die Wildsteigerin selbst nicht so in Fahrt gekommen wie gewünscht. „Ich habe kleine Fehler gemacht“, sagte Filser.

Deutsches Alpin-Team scheitert an Österreich

Im Achtelfinale gegen Schweden lag sie – auf dem Kurs mit den blauen Toren fahrend – zunächst gegen Hanna Aronsson Elfman ein wenig zurück. Einen „Verdreher“ der Schwedin, heuer bei der Junioren-WM zweifache Goldmedaillengewinnerin, nutzte Filser cool aus und gewann mit 15 Hundertstel Vorsprung. Insgesamt siegte das DSV-Team mit 3:1.

Der Team-Wettbewerb Im alpinen Skilauf sind Mannschaftswettbewerbe (im Mixed-Format ausgetragen) eine recht neue Erfindung. Die Premiere bei einer WM gab es 2005 in Bormio, bei Olympia gab es 2018 in Pyeongchang erstmals einen Team-Wettkampf.

Von 2005 bis 2009 fanden die Rennen als Combined Team Event (mit Slalom und Super-G) statt. Seit 2010 gibt es bei den Profis nur noch den Alpine Team Event, bestehend aus einem Parallel-Riesenslalom. Es fahren je zwei Frauen und zwei Männer gegeneinander. Der jeweilige Sieger bekommt einen Punkt. Das Team mit mehr Punkten kommt weiter bzw. siegt. Bei Gleichstand ist die Summe der schnellsten Frauenzeit und der schnellsten Männerzeit ausschlaggebend. Deutschland hat bis dato bei Weltmeisterschaften einmal Gold (2005) und zweimal Bronze (2013/mit Fritz Dopfer, 2021/mit Andrea Filser) gewonnen. Bei Olympia 2022 in Peking gab’s Silber. Österreich hat drei WM-Titel und einmal Olympia-Gold.

Im Viertelfinale, Gegner war Olympiasieger Österreich, wurde Filser auf den roten Kurs gesetzt. Die Taktik spielte dabei eine Rolle. Im Duell mit Julia Scheib zog Filser mit 15 Hundertstelsekunden den Kürzeren – es fehlte das Tempo. Auch Linus Straßer verlor. „Die Vorstellungen von Andrea und Linus waren nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten“, so DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier.

Nach dem Sieg von Lena Dürr kam alles auf Alexander Schmid an, doch er rutschte weg und schied aus. Die Medaillen holten die USA (Gold), Norwegen (Silber) und Kanada (Bronze). Vor zwei Jahren, in Cortina d’Ampezzo, hatte Filser mit dem Team WM-Bronze gewonnen. Damals gewann sie alle Duelle.

Am Dienstagabend fand noch das Quali-Rennen für den heutigen Einzel-Parallelwettbewerb statt. Filser trat gegen Katharina Liensberger (Österreich) an – und kam nicht ins Ziel. Auch Liensberger verpasste aufgrund der Zeit die Top-16 und damit das Weiterkommen.