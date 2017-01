Fritz Dopfer hofft auf Reha-Ende Anfang März

Ski Alpin

von Jochen Schröder schließen

Gute Nachrichten vom derzeit verletzten Schongauer Skirennfahrer Fritz Dopfer: Er kommt in der Reha gut voran und hofft auf das Reha-Ende Anfang März.

Schongau - Der Schongauer Skirennfahrer Fritz Dopfer will nach seinem Beinbruch in einigen Wochen wieder in das Trockentraining einsteigen. „Ich denke schon, dass ich bis Ende Februar in der Reha sein werde, und dann hoffentlich Anfang März wieder mit intensiverem Krafttraining anfangen kann“, sagte der 29-Jährige in einem Interview des Deutsche Skiverbands. Dopfer hatte sich im November im linken Unterschenkel einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen (wir haben berichtet). Der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist komme inzwischen in der Reha gut voran und könne kurze Strecken schon ohne Krücken laufen, berichtete er. In der vergangenen Woche seien ihm drei Schrauben zum Fixieren der Unterschenkelknochen herausoperiert worden. „Ich probiere, mich von Woche zu Woche zu steigern und ein bisschen mehr in den normalen Trainingsalltag zurückzukommen“, berichtete der WM-Zweite im Slalom von 2015. Einen Termin für die Rückkehr auf Skier gebe es aber noch nicht.