Platz 13 zum WM-Start: Darum war Simon Jocher nach der alpinen Kombination zufrieden

Von: Paul Hopp

Skirennläufer Simon Jocher im Slalom in der alpinen Kombination bei der WM 2023 in Courchevel. © Expa Johann Groder

Die Top Ten hat Simon Jocher beim ersten Männer-Rennen der alpinen Ski-WM verpasst. Der Schongauer wirkte dennoch im Ziel recht zufrieden.

Courchevel - Wunderdinge waren von Simon Jocher nicht zu erwarten. Immerhin war der Schongauer in diesem Winter – nach einem Sturz in Beaver Creek – lange verletzt. So gesehen war es schon eine ordentliche Leistung, die der 26-Jährige am Dienstag in der Kombination bei der alpinen Ski-WM ablieferte.

Den Wettbewerb, bestehend aus Super-G und Slalom, beendete er auf dem 13. Platz. Der Rückstand auf den Sieger, den Franzosen Alexis Pinturault, betrug letztlich 5,50 Sekunden. Ein Fehler im Slalom, bei dem er regelrecht quer zur Fahrlinie stand, beraubte Jocher aller Chancen auf ein Top-Ten-Resultat.

Simon Jocher belegt bei alpiner Kombination Platz 13

Jocher – bei der WM 2021 in der Kombination noch starker Fünfter – wirkte im Ziel nicht gänzlich unzufrieden: „Es war ein Tag, der einen Schritt nach vorn bedeutet“, sagte er im TV-Interview. Es sei nach der Rückkehr aus der Verletzungspause der erste Tag gewesen, an dem er gesehen habe, „dass ich in der Weltspitze mitfahren, dass ich schnelle Schwünge fahren kann“.

In Teilbereichen klappte es tatsächlich ganz gut, vor allem im Super-G lieferte er eine passable Vorstellung ab. Mit 1,39 Sekunden Rückstand auf den führenden Franzosen Pinturault belegte Jocher nach der ersten Disziplin den 13. Rang.

Ein schwieriger Slalomkurs, der zu vielen Ausfällen führte, forderte danach die Fahrer. Gesetzt hatte ihn der deutsche Trainer Tobias Mayrhofer. „So haben wir es nicht ganz ausgemacht“, sagte Jocher mit einem Schmunzeln. „Ich habe gesagt, ich will einen einfachen Lauf mit wenigen Kombinationen.“ Immerhin kämpfte er sich – auch nach dem Patzer – ins Ziel. Zwei Tage Slalomtraining hatte sich der Speedspezialist im Vorfeld gegönnt. „Die magische Grenze liegt wohl bei vier Tagen Training“, sagte er mit Blick auf seine Vorbereitung vor zwei Jahren in Cortina.

