Simon Jocher im WM-Training schnellster Deutscher

Ski alpin

Daumen drücken für Simon Jocher: Der Schongauer Skirennläufer in Diensten des SC Garmisch ist ab heute bei der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Are am Start.

Schongau/Are – Wie berichtet, konnte der 20-Jährige in dieser Saison erst wenige Rennen bestreiten. Eine Bandscheibenvorwölbung, die auf die Nerven drückte und starke Schmerzen verursachte, setzte ihn lange außer Gefecht. Wieder im Training, gelangen dem Schongauer schnell wieder gute Rennen und schnelle Zeiten. Höhepunkt war der dritte Platz bei der Super-G-Meisterschaft am Götschen, der ihm die Nominierung des Deutschen Ski-Verbandes für die Junioren-Weltmeisterschaften in Schweden einbrachte.

+ Simon Jocher ist bei der Junioren- Ski-WM in Schweden am Start. © Kornatz Und die Vorzeichen sind gut, dass Jocher bei den Wettbewerben in Are schnell unterwegs sein kann. Im ersten Abfahrtstraining belegte der 20-Jährige den 37. Rang und war damit zweitschnellster Deutscher. Mit seiner Zeit von 1:09.86 Minuten hatte er 1,89 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten. Mit 1:26.34 Minuten und dem 37. Platz im zweiten Abfahrts-Training war Jocher am Dienstag schnellster Deutscher.

Definitiv starten wird Jocher im Super-G am Donnerstag und in der Kombination am Samstag. Ob er auch in der Abfahrt am Start ist, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.