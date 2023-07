Sturz von Beaver Creek wirkt bei Simon Jocher noch immer nach

Von: Patrick Hilmes

Durch die Slalomstangen: Ein Bild, das man von Simon Jocher nur noch selten sehen wird. Die alpine Kombination in ihrer derzeitigen Form ist Geschichte. © IMAGO Pictures

Ab August geht‘s für Simon Jocher wieder auf Schnee. Die alte Saison ist abgehakt, sie macht sich bisweilen aber noch unangenehm bei ihm bemerkbar.

Schongau – Während im Landkreis auf den Dauerregen die Dauerhitze folgte, verbrachte der für den SC Garmisch startende Schongauer Simon Jocher noch ein paar Tage im Winterwunderland. Ab ging die Reise nach Norwegen, wo weiterhin genügend Schnee liegt, um gescheit Ski zu fahren. Doch danach hieß es Abschied nehmen, bis August sind nun auch die deutschen Speedfahrer schneefrei.

Auch in der rennfreien Zeit kann sich Jocher nicht auf die faule Haut legen

Anschließend übte sich Jocher im Regalbau. Ein bisschen sägen, ein bisschen schleifen und schrauben. Für den passenden Look noch das Holz flambieren und ölen – schon war das Regal samt ausgedienter Skier fertig. Das ganze Werk lässt sich auf der Facebook-Seite der Alpinen bewundern. Mal ein bisschen was anderes machen, als stets die Berge hinunter zu brettern. Doch auf die faule Haut legen sich Jocher und Co. natürlich nicht. In Norwegen ging es um die Technikgrundlagen, danach widmete sich die DSV-Elite der Kondition im Skizentrum Hintermoos (Österreich). „Extrem intensives Training“, schnauft Jocher, „aber im richtigen Maß“. Klar, ohne Weiteres kann er sich seine Träume nicht erfüllen, will er doch kommende Saison wieder in der alpinen Weltspitze Fuß fassen.

Noch immer klagt Jocher über Schwindelgefühle

Das funktionierte vorherigen Winter nur zu Beginn. Nach Top-Platzierungen im Weltcup warf ihn ein heftiger wie folgenreicher Sturz in Beaver Creek (USA) wieder weit zurück. Zwar feierte er gegen Saisonende sein Comeback, doch in Aspen krachte es erneut. Jocher durchschlug die Fangzäune bei der Abfahrt. Dieser Sturz ging zum Glück relativ glimpflich aus, doch der Körper hat sich noch immer nicht gänzlich von all diesen Strapazen und Verletzungen erholt. Jocher nennt es „kleine Wehwehchen“. Im Nachhinein wurde in der Hand ein gerissenes Band entdeckt. „Zwickt noch ein bisschen“, sagt er. Größer ist da die Baustelle Kopf. Der 27-Jährige klagt weiter über Schwindel. „Den werde ich irgendwie nicht los.“ Insbesondere bei intensiven Krafteinheiten oder bei schnellen Körperverlagerungen und Rotationen fängt es in seinem Kopf an, sich zu drehen. „Aber es gibt verschiedene Ansätze, wie wir das in den Griff bekommen.“ Jocher bleibt zuversichtlich, dass er kommende Saison wieder voll angreifen kann – ohne irgendwelche Beschwerden.

Bei Olympia 2026 in Mailand gibt‘s die alpine Kombination nicht mehr

Konzentrieren kann er sich in Zukunft voll und ganz auf die Speedrennen. Denn die alpine Kombination aus Abfahrt und Slalom in ihrer bisherigen Form wird es nicht mehr geben. Bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo soll sie als Team-Wettbewerb ausgetragen werden. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt. Demnach treten pro Mannschaft je ein Abfahrer und ein Slalom-Spezialist an, nicht mehr ein Athlet in beiden Disziplinen. Am Ende zählt die Gesamtzeit beider Sportler. Bitter für Jocher, der bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo Rang fünf gefeiert hatte. „Schade, ich bin die Kombi immer sehr gerne gefahren.“ Auch weil diese Disziplin den komplettesten Skifahrer symbolisierte.

Zugleich kann er die Entscheidung des IOC verstehen, viele Fahrer haben sich in den vergangenen Jahren spezialisiert. „Man hatte kaum noch Zeit, im Training Slalom zu fahren.“ So verschwand die Kombination nach und nach aus dem Weltcup-Kalender. Das neue Format will sich Jocher erst einmal anschauen, ehe er es beurteilt. Und so ganz wird er das Slalomfahren auch nicht sein lassen. „Hab’ ich in Norwegen auch wieder gemacht, da es einfach ein gutes Training ist.“