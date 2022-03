Noah Fischer-Oberhofer und seine spannende Skicross-Geschichte

Mit den Konkurrenten auf Tuchfühlung: Noah Fischer-Oberhofer ist fasziniert vom Skicross und den rasanten Duellen gegen drei andere Konkurrenten, die gemeinsam in einem Lauf gegeneinander antreten. © Privat

Noah Fischer-Oberhofer (19) liebt die Disziplin „Skicross“. Um international starten zu können, hat sich der Südtiroler dem DSV und dem SC Peiting angeschlossen.

Peiting – Schnelle Kurven, Wellen, Sprünge, und das mit drei anderen Rennläufern zugleich auf der Piste – das ist Skicross und die Leidenschaft von Noah Fischer-Oberhofer vom SC Peiting. Der 19-Jährige hat in dieser adrenalingeladenen Disziplin in dieser Saison den Anschluss an den Europacup geschafft und geht, sozusagen zum krönenden Abschluss, bei den Junioren-Weltmeisterschaften im schweizerischen Veysonnaz an den Start.

Die Medaillen, so ehrlich ist er, werden andere unter sich ausmachen. „Die Top 16, also der Einzug ins Viertelfinale, ist aber Pflicht“, weiß Fischer-Oberhofer um sein Können. Der gebürtige Südtiroler hat in diesem Winter seine ersten Punkte im Europacup geholt. Er fuhr in dieser besten Serie unterhalb des Weltcups mehrmals unter die besten 30 und zweimal auf Rang 20. „Das ist eine gute Entwicklung und absolut positiv zu bewerten“, sagt auch Dennis vom Brocke, der seit Jahren die deutschen Skicrosser vom Weltcup bis zum Nachwuchs betreut.

Unter seinen Augen ist Fischer-Oberhofer 2019 bei der Skicross-Sichtung gestartet und wurde als Talent ausgewählt. Zuvor war es bei dem 1,88 Meter großen Burschen im alpinen Rennsport nicht mehr nach Wunsch gelaufen. Die Beziehung zum Skicross liegt in der Familie. Fischer-Oberhofers Vater ist Servicemann im Schweizer Skicrossteam, kennt Leute wie den frisch gebackenen Olympiasieger Ryan Regez aus nächster Nähe. „Regez ist ein großes Vorbild für mich. Es ist krass, was er geschafft hat“,sagt Fischer-Oberhofer junior. Mit seiner Größe und einem Kampfgewicht von gut 95 Kilo kommt der Schüler seinem Idol schon ziemliche nahe. Jetzt heißt es: skifahrerisch dranbleiben.

Fischer-Oberhofer geht aufs Internat in Berchtesgaden

Seinen Trainingsalltag bestreitet der 19-Jährige entweder in Berchtesgaden, wo er seit drei Jahren ins Ski-Internat geht oder daheim in Südtirol. „Meine Familie lebt in Mühlbach bei Brixen, und ich versuche so oft wie möglich, dorthin zu kommen.“ Fischer-Oberhofer ist in dem kleinen Ort am Eingang zum Pustertal aufgewachsen und bis 2019 im Grödnertal aufs Sportinternat gegangen. Da seine Mutter aber Deutsche ist und er beide Staatsbürgerschaften besitzt, kam irgendwann die Frage auf, für welchen Verband er international die Rennen bestreiten möchte.

„In Italien ist das nicht ganz einfach, daher hat mich mein ehemaliger Heimtrainer Tobias Mayrhofer auf den Deutschen Skiverband aufmerksam gemacht.“ Ein Freund seines Vaters brachte ihn dann zum SC Peiting, und so begann er mit 16 Jahren seine erste, damals noch alpine, FIS-Saison im bundesdeutschen Rennanzug, denn so profitiert er von der guten Nachwuchsarbeit des DSV.

In Italien ist es um den spannenden Sport, trotz der Olympischen Spiele 2026 im eigenen Land, schlecht bestellt. „Es gibt keine Nachwuchskader und kaum Behördenplätze, du musst dich allein nach oben kämpfen.“ In einem Sport, in dem man idealerweise schon im Training zu viert auf der Strecke ist, ist das kaum zu schaffen. So ist Fischer-Oberhofer froh, im DSV ein Zuhause gefunden zu haben. Er wird im Frühjahr in Berchtesgaden das Abitur machen und hofft, danach bei einer deutschen Behörde unterzukommen.

Fischer-Oberhofer startet bei der Junioren-WM

Sportlich geht es nach der Junioren-Weltmeisterschaft in die Vorbereitung auf die nächste Saison. Dann will der Skicrosser des SC Peiting die nächsten Schritte machen und den Sprung in die Top 16 im Europacup schaffen. Im Skicross gehört dazu auch das Kennenlernen neuer Kurse und Elemente. Aktuell ist Fischer-Oberhofer vor allem bei lang gezogenen Gleitkurven und Wellengeraden daheim. „Die Wellen richtig zu treffen, ist wie ein Kick und gibt richtig Speed.“

Am besten ist ihm das bisher im Pitztal (Tirol) und am Pelligrino-Pass (Trentino) gelungen. Bleibt zu hoffen, dass auch in Veysonnaz diese Lieblingselemente des Peitingers dabei sind. Der WM-Kurs, auf dem sich vor gut einer Woche sein großes Idol Regez beim Weltcupfinale über den Gewinn der großen Kristallkugel freute, ist noch Neuland für den 19-Jährigen. Genauso wie das Großereignis an sich, mit der er seine dritte Skicross-Saison für den SC Peiting beschließen darf. Text: Kathrin Ebenhoch