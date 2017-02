Rasante Runden trotz Tauwetters

Abwechslungsreiche und rasante Fahrten mit spannenden Positionskämpfen erwarten die Besucher beim Zugspitz-Lech-Skijöring an Sonntag beim MSC Steingaden.

Skijöring des MSC Steingaden

Die Mühen der Funktionäre und Helfer des MSC Steingaden mit der Präparierung ihrer Eisbahn für das internationale Eisspeedway-Rennen vor zwei Wochen zahlen sich auch im Nachhinein aus. Die Unterlage reicht für das Skijöring um den Zugspitz-Lech-Pokal am Sonntag.

Steingaden – Regen und Wärmeeinbruch der vergangenen Tage hat der Eis- und Schneebahn am Ortsrand von Steingaden nicht viel anhaben können. Am morgigen Sonntag, 5. Februar, laden die Steingadener deshalb zum Skijöring für Cross-Motorräder und Seitenwagen in mehreren Klassen auf ihre Bahn ein.

Los geht’s nach der Fahrerbesprechung um 11 Uhr mit den Vorläufen in den Klassen 1 bis 5, dazwischen starten die Seitenwagen der Klassen 6a und 6b. Nach einer Mittagspause werden die Vorläufe bis zu den Endläufen fortgesetzt, die Siegerehrung ist gegen 16.30 bzw. 17 Uhr im beheizten Zelt neben der Rennstrecke zu erwarten. Dort ist rundum auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Natürlich machen sich bei der vierten Veranstaltung im Rahmen des Zugspitz-Lech-Pokals auch die heimischen Fahrer bzw. Teams Hoffnungen auf Plätze in den Spitzengruppen. In der Bahnmaschinenklasse starten zum Beispiel die Steingadener Michael Klein und Jürgen Geisenberger, die bei der Veranstaltung im Jahr 2013 Gesamtsieger waren. In den Seitenwagen-Klassen machen sich die heimischen Willi Linder/Stefan Steiner und Denis Unglert/Franz Leiß Hoffnungen auf Podestplätze. Vielleicht sogar auf den Sieg.

Über 60 Teams von den Motorsportclubs aus Weilheim, Peißenberg, Lenggries, Schliersee, Garmisch, Penzberg, Reichling, Roßhaupten und Steingaden werden am Start erwartet. Eventuell reisen auch Teilnehmer aus dem Chiemgau und Bayerwald an. „Zu den stärksten Teams zählen die Reichlinger“, sagt Steingadens MSC-Vorsitzender Günter Schmidmair und verweist auf die Homepage der Motorsportler. Aber nur, falls es am Samstag zu einem eklatanten Witterungsumschwung kommen würde, würde dort die Rennabsage stehen.

Doch die Wetter-Prognosen sagen für die nächsten Tage wieder kühlere Temeraturen voraus, die Veranstaltung kann also stattfinden. Es ist übrigens nach Lenggries, Reichling und Schliersee die vierte von acht geplanten Veranstaltungen um den Zugspitz-Lech-Pokal, zu der auch wieder viele Besucher erwartet werden.

Dietmar Friebel