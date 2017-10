Max und Thomas: „Der Sprung zu den Senioren ist zu groß“

Eishockey-Youngster im Interview

Max Häringer (17) und Thomas Hirschvogel (19) sind Spezl, hängen gerne gemeinsam ab, zocken Playstation. Nur auf dem Eis sind sie Gegner. Eigentlich. Max steht bei der Jugend der EA Schongau zwischen den Pfosten, Thomas stürmt für den EC Peiting in der DNL2. Von lokaler Rivalität ist im Interview aber nichts zu spüren. Ein Gespräch mit zwei jungen Männern, die sich viele Gedanken über ihren Sport, die Nachwuchsförderung sowie den Konkurrenten Fußball machen – und sich eine Derby-Liga wünschen.

Max, Thomas: Warum spielt Ihr als Spezl nicht in der gleichen Mannschaft, sondern für die EA Schongau beziehungsweise den EC Peiting?

Thomas: Gute Frage, puh. Wahrscheinlich bin ich in Peiting, weil mein Papa (Rainer Hirschvogel, die Red.) viele Jahre beim ECP war. Der Name verpflichtet halt (lacht). Die Kameradschaft ist in Peiting aber auch viel besser. Das sagen zumindest die Spieler, die aus Schongau zu uns gekommen sind.

Max: Moment. Da muss ich widersprechen. Ich persönlich finde, dass die Kameradschaft in Schongau besser ist. Ich habe früher ja selbst in Peiting gespielt, weiß es deshalb aus erster Hand.

Bist Du deshalb auch nach Schongau gegangen?

Max: Nein, das hatte andere Gründe. Ich hatte ein paar schulische Probleme, wollte eigentlich ganz aufhören. Dann hat mich der Trainer aus Schongau angerufen, gefragt, ob ich nicht für die EAS spielen möchte. Dann habe ich spontan zugesagt.

Und die Schule?

Max: Der Aufwand in Schongau ist deutlich geringer. Die Auswärtsfahrten sind viel kürzer. Und seltener Training hat man auch. Aktuell stehen wir dreimal in der Woche auf dem Eis. Es ist alles ein bisserl entspannter bei uns.

Thomas: Bei uns ist es schon deutlich mehr. Wir haben viermal die Woche Eistraining. Dazu noch meistens zwei Spiele am Wochenende. Oft sind auch weite Auswärtsfahrten dabei. Wenn man zum Beispiel nach Mannheim fährt, dort zweimal spielt, ist das ganze Wochenende futsch.

Dafür spielt der ECP aber auch in einer höheren Liga – im Nachwuchs und bei den Senioren.

Thomas: Das stimmt schon. Der Sprung aus der DNL2-Mannschaft ins Oberliga-Team ist aber ziemlich groß. Vielleicht sogar zu groß. Es gibt nur noch wenige, die es tatsächlich in die Erste schaffen. Dadurch fehlt dem Rest auch ein bisserl der Ansporn, denke ich. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr Erfahrung im Nachwuchs sammeln kann, noch besser ausgebildet wird, bevor es zu den Senioren geht. Deshalb ist es schade, dass vor ein paar Jahren die Junioren abgeschafft wurden.

Max: Ich kann Thomas nur zustimmen. Die Nachwuchsförderung ist ausbaufähig. Bei uns hat man zum Beispiel die U23 abgeschafft. Nach dieser Saison ist deshalb für mich im Nachwuchs Schluss. Klar, ich kann immer noch in der 1b-Mannschaft spielen, aber selbst die muss zu Auswärtsspielen bis nach Miesbach fahren.

Habt Ihr einen Lösungsvorschlag parat?

Thomas: Weißt Du, was cool wäre? Eine Liga nur in der Region. Mit Schongau, Peiting, Lechbruck ... die ganzen kleinen Teams aus der Gegend. Von mir aus noch Kaufbeuren. Das können auch gerne die 1b-Mannschaften sein. Das wäre eine super Sache.

Max: Grundsätzlich eine gute Idee. Man hätte nur kurze Fahrten und quasi immer ein Derby. Die Liga-Zugehörigkeit wäre dann auch völlig egal.

Geht Ihr eigentlich auch ins Stadion, wenn die Erste spielt?

Thomas: Klar. Ich schaue eigentlich immer beim ECP zu, wenn ich Zeit habe. Wenn’s passt, fahre ich auch mal nach Schongau zum Spiel.

Max: Bei mir ist es ähnlich. Ich schaue bei beiden Mannschaften zu, wenn’s zeitlich passt.

Wie sieht’s bei Euren Spezln aus. Könnt Ihr die auch ins Stadion locken?

Thomas: Die, die Eishockey spielen, sind schon häufig da. Die anderen eher weniger. Die schauen vielleicht mal vorbei, kommen aber nicht regelmäßig.

Max: Ich konnte noch keinen meiner Spezl nach Schongau locken. Vielleicht sollte ich einen Aufruf machen (lacht): Kommt’s vorbei. Es lohnt sich. Es gibt gutes Eishockey. Und der Eintritt ist in Schongau auch billiger. Wer ein Nachwuchsspiel sehen möchte, muss sogar nichts bezahlen.

Sind die Preise aus Eurer Sicht auch ein Grund dafür, dass die Zuschauerzahlen immer weiter sinken?

Thomas: Gut möglich. Aber es fehlen auch die Derbys. Zuletzt gab es nur noch das Duell mit Tölz. Und selbst das ist schon eine Stunde entfernt. Füssen oder Landsberg sind viel näher, aber halt nicht in der gleichen Liga. So kommen viele Leute nur noch, wenn Playoffs sind. Da geht’s dann aber richtig ab.

Max: Stimmt. Als der ECP vor zwei Jahren in den Playoffs gegen Tilburg gespielt hat, sind Bekannte von mir sogar bis nach Holland gefahren. Verrückt. Aber wisst Ihr, was auch noch Zuschauer kostet?

Wir hören?

Max: Fußball.

Thomas: Stimmt. Fußball ist eine Macht.

Max: Fußball ist zu beliebt. Jeder kickt. Und natürlich schauen die Leute dann auch Fußball an – und nicht Eishockey. Fußball ist einfach viel billiger als Eishockey. Man braucht nur ein paar Schuhe, und schon geht’s los. Als Eishockey-Torhüter ist man alleine bei der Ausrüstung schon im vierstelligen Bereich. Da überlegen es sich viele Eltern sicher zweimal, ob sie ihr Kind zum Eishockey schicken.

Thomas: Dazu kommen noch Kosten wie die Eisumlage, die man an den Verein bezahlen muss. Eishockey ist ein teures Hobby.

Zum Abschluss: Was traut Ihr Euren Senioren-Teams heuer zu?

Max: Die Testspiele waren nicht unbedingt berauschend. Aber ich denke, die EAS packt den Klassenerhalt und bleibt in der Bayernliga.

Thomas: Die Peitinger werden es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Das sollte drin sein. Danach wird man sehen, was passiert.