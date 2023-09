„Wunderbarer Ausrichter“: MSC Steingaden stemmt große bayerische Meisterschaft

Von: Paul Hopp

Teilen

Präzision im Parcours war von den Teilnehmern gefragt: Das Foto zeigt Lena Grieser (MSC Lechbruck) in einem Wertungslauf der Klasse 2. © Paul Hopp

Beim MSC Steingaden wurden zwei Tage lang die bayerischen Meister im Jugend-Kartslalom ermittelt. Es gab Jubel, Tränen — und viel Lob für die Veranstalter.

Steingaden – Das Kart bremst abrupt ab, steht noch nicht ganz, da fasst sich der junge Pilot schon mit beiden behandschuhten Händen an den Kopf. Sein fassungsloses „Nein“ ist weithin zu hören – über alle Geräusche auf dem mit hunderten Zuschauern gesäumten Motorsportplatz des MSC Steingaden hinweg.

Bayerische Meisterschaft in Steingaden

Und von der linken Seite, dort wo die Fans und Vereinskollegen von Max Grübl sitzen, weht ein mehrstimmiges enttäuschtes „Oh“ herüber. Ein paar Meter vor dem Zielkorridor hatte der Pilot vom niederbayerischen RC Hauzenberg mit dem Kart eine Pylone touchiert, die prompt umfiel.

Großer Andrang: Rund um den Parcours hatten die Vereine ihre Zelte aufgebaut, um die Fahrer zu beobachten und zu unterstützen. Rund 170 Kinder und Jugendliche waren an den Wettkampftagen am Start. © Hopp

Da nutzte es nichts mehr, dass Grübl die mit Abstand schnellste Zeit im finalen Wertungslauf hingelegt hatte. Für den Pylonenfehler gab’s zwei Strafsekunden zusätzlich – statt des Vize-Titels in der Klasse 2 wurde es für den Youngster „nur“ der sechste Rang unter 34 Startern. Es waren Millimeter und Hundertstelsekunden, die da am Wochenende beim MSC Steingaden den Ausschlag gaben.

Ausrichter erhalten viel Lob von allen Seiten

Zum ersten Mal war der Motorsportclub Ausrichter einer bayerischen Meisterschaft im Jugend-Kartslalom. Das 50-Jährige des Vereins im vergangenen Jahr war Anlass, sich um diese Veranstaltung zu bewerben, die vor allem eines bedeutet: viel Arbeit. Fürs gesamte Vorstandsteam „war es ein großer Akt“, sagte der MSC-Vorsitzende, Günter Schmidmair. Mit dem internationalen Eisspeedway hatte der Verein ehedem schon große Veranstaltungen gestemmt. „Das hier war nur eines drunter“, so Schmidmair.

Die heimischen Starter bei der Meisterschaft: (von links) Lena Grieser (MSC Lechbruck), Ben Weber (MSC Steingaden), Sixtus Britzger (MSC Steingaden) und Paul Natzeder (MSC Lechbruck). © Hopp

Monate vorher haben man angefangen zu planen und zu organisieren. Schmidmair nannte in dem Zusammenhang die Familien Wieland und Fichtel, die einen Großteil gestemmt hätten. Noch während die Rennen am zweiten Tag liefen, konnte der Vorsitzende zufrieden feststellen: „Der Aufwand hat sich gelohnt.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Die Atmosphäre auf dem Gelände war – trotz allen Eifers und Anspannung bei den jungen Fahrern und ihren Betreuern und Eltern – entspannt, die Abläufe im Parcours mit einer Heerschar von Helfern und Schiedsrichtern funktionierte augenscheinlich reibungslos. Rund 50 Frauen und Männer waren im Einsatz. Verbandsjugendleiter Martin Krisam lobte den MSC als „wunderbaren Ausrichter“. Die Steingadener hatten, auch mit Unterstützung von treuen Sponsoren wie der „Baugesellschaft Swietelsky“ und dem Heizkraftwerk Altenstadt, für einen passenden Rahmen gesorgt.

Siegerehrung in der Klasse 1 mit (v.l.) BMV-Verbandsjugendleiter Martin Krisam, Sarah Wieland (übergab Medaillen und Pokale), Günter Schmidmair und Franz Seelos vom MSC-Vorstand. © Paul Hopp

Die Siegerehrungen im Bewirtungszelt wurden mit viel Liebe gestaltet. Kleine Präsente, Urkunden, Pokale und Trophäen wurden verteilt. Die Top-Drei bekamen gemäß Motorsport-Tradition jeweils einen echten Siegerkranz umgehängt. Von den Gästen aus ganz Bayern gab es ausschließlich positive Rückmeldungen, berichtete MSC-Jugendleiter Florian Wieland. Das Spätsommerwetter trug sein Übriges zum Gelingen bei.

„Es waren zwei Tage Kartslalom – mit allem, was dazugehört“, so Schmidmair. Hie und da mussten einige junge Fahrer, denen ihr Lauf misslungen war, getröstet werden. Schmidmair sah’s pragmatisch: „Ich bin sicher, dass jeder was aus der Veranstaltung lernt.“ Zwar zählt die Zeit, aber laut MSC-Jugendleiter Wieland „geht’s mehr um Geschicklichkeit als um Tempo“. Obendrein, und das ist gar nicht so einfach, müssen sich die Piloten genau den Parcours einprägen. 15 Minuten haben sie dafür bei einer Besichtigung Zeit.

Jugend-Kartslalom In Steingaden fand die bayerische Meisterschaft des BMV (Bayerischer Motorsport-Verband) statt. Es gibt parallel auch eine Meisterschaftsserie des ADAC. Sieger wurden ermittelt in der Klasse 1 (sieben bis neun Jahre), Klasse 2 (zehn und elf Jahre), Klasse 3 (zwölf und 13 Jahre), Klasse 4 (14 und 15 Jahre) und Klasse 5 (16 bis 18 Jahre). Die Besten qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft am 14./15. Oktober in Wülfrath. Jeder Landesverband erhält bestimmte Quotenplätze.

Pro Tag gab es in Steingaden in jeder Klasse zwei Wertungsläufe. Fürs Gesamtergebnis wurden pro Starter die Zeiten aller vier Läufe zusammengerechnet. Eine umgefahrene Pylone bedeutete zwei Strafsekunden extra, eine falsch gefahrene Aufgabe im Kurs ergab zehn Strafsekunden. Damit die heimischen Klubs keinen etwaigen Vorteil haben, wurden zwei „neutrale“ Karts (200ccm-Motor, 6,5 PS) verwendet. Sie wurden diesmal von der MSG Hutthurm (Niederbayern) gestellt. Die Kurse wurden von einem externen Schiedsgericht gebaut.

Aus der Region waren vier junge Piloten am Start. Lena Grieser (Klasse 2/17. Platz) und Paul Natzeder (Klasse 3/15. Platz) vom MSC Lechbruck landeten beide im Mittelfeld. „Es wäre mehr gegangen“, sagte Jugendleiter Giovanni Rotondaro. Den Parcours „kann man sehr gut fahren“, so lautete seine Einschätzung am Sonntag. Aber so ein Auftritt bei einer großen Meisterschaft, „ist auch Kopfsache“.

Heimische Fahrer mit Mittelfeldplätzen

In den vergangenen Jahren qualifizierten sich vom Lechbrucker Klub regelmäßig einige Fahrer für die Landesmeisterschaft. Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche trainieren regelmäßig in Lechbruck. Dass die bayerische Meisterschaft diesmal in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfand, empfand Rotondaro als angenehm. „Die Anreise war definitiv entspannter als sonst“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Fahrerwechsel: Zwei Karts standen zur Verfügung. Jeder Pilot brachte seine Sitzschale mit, die Pedale wurden in Sekundenschnelle entsprechend angepasst. © Hopp

Als „cool“ bezeichnete Ben Weber vom gastgebenden MSC Steingaden den Umstand, dass die Titelkämpfe auf der eigenen Anlage über die Bühne gingen. Mit seinen Fahrten allerdings war der 16-Jährige aus Stötten „nicht wirklich zufrieden“. In der Klasse 5 landete er am Ende auf dem 25. Platz. Im zweiten Wertungslauf „habe ich eine Pylone geschmissen“, so Weber. Das bescherte ihm zwei Strafsekunden. Im letzten Wertungslauf riskierte er nochmals viel, kassierte aber weitere Strafsekunden.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Sixtus Britzger landete in der Klasse 2 direkt hinter Natzeder auf dem 16. Rang. Ein Pylonenfehler im ersten Lauf verhinderte rückblickend ein Top-Ten-Ergebnis. Eileen Walther (MSC Steingaden) und Tobias Gensrich (MSC Lechbruck) waren startberechtigt, konnten aber jeweils aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig nicht teilnehmen.