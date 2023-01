Beim Bundesliga-Wettkampf in heimischer Halle läuft nicht alles rund, doch am Ende sind Peitings Frauen zufrieden

Von: Roland Halmel

Abflug zur deutschen Meisterschaft: Peitings Frauen (von links Selina Steber, Christian Drechsler, Sabine Hipp und Ulricke Lachenmayer) qualifizierten sich für die Bundes-Titelkämpfe kommendes Wochenende. © Halmel (Archiv)

Ihren ersten Platz vom ersten Wettkampftag der Bundesliga konnten die Stockschützinnen des TSV Peiting nicht verteidigen. Ein Grund, Trübsal zu blasen, war das aber nicht.

Peiting – Unterschiedlich erfolgreich verliefen die Finalturniere für die beiden Bundesliga-Mannschaften des TSV Peiting. Während die Frauen in der heimischen Peitinger Eishalle einen Podestplatz holten, stand bei den erfolgsverwöhnten TSV-Männern, die ihr Finale als ausrichtender Verein in Bad Wörishofen ausspielten, am Ende nur ein Mittelfeldplatz zu Buche.

Zum Start holen Peitings Stockschützinnen drei Siege

Peitings Frauenteam mit Franziska Lindner, Selina Steber, Christina Drechsler, Ulrike Lachenmayer und Sabine Hipp hatte den ersten der insgesamt drei Wettkampftage Ende November in Waldkraiburg als ungeschlagener Tabellenführer (19:1 Punkte) beendet. Auch bei der Fortsetzung in heimischer Halle erwischten sie einen guten Start. Die ersten drei Spiele gegen den SC Gattering (13:0), den SV Gumpersdorf (6:2) und den SV Mehring (7:4) – allesamt Kontrahenten aus dem unteren Drittel der Bundesliga Süd – entschieden sie zu ihren Gunsten.

Nach der Spielpause kassiert Peiting mehrere Niederlagen

Nach der Spielpause lief es jedoch nicht mehr ganz so rund. Gegen den EC Lampoding (5:6), den AC Neustift (4:5) und den TSV Kühbach (4:6) unterlagen die Gastgeberinnen knapp. Dazwischen und danach gewannen sie gegen den TSV Bogen (14:1) und den VfB Hallbergmoos (7:4), den TSV Hartpenning (5:3), den ESV Nürnberg (8:4), den TSV Schondorf (11:1) und den TuS Engelberg (11:0). Durch die abschließende 1:6-Niederlage gegen den EC Passau-Neustift landeten die Peitingerinnen nach Abschluss der Vorrunde auf Rang vier.

Spannende Duell im Bahnenspiel gegen Passau-Neustift und Kühbach

Das bescherte ihnen im anschließenden Bahnenspiel gleich wieder ein Duell gegen Passau-Neustift, das nach Abschluss der Hauptrunde knapp vor Peiting auf Platz drei gelandet war. Mit einem 7:6-Erfolg schafften die TSV-Damen die erfolgreiche Revanche gegen das Team aus Niederbayern. Im Anschluss ging es gegen den Hauptrunden-Zweiten TSV Kühbach. Die Partie endete 5:5-Unentschieden. Das reichte Kühbach aufgrund der besseren Vorrundenplatzierung gegenüber Peiting, um Bahn eins zu halten.

6:4-Sieg gegen Hartpenning beschert Peitings Frauen die Bronzemedaille

Im entscheidenden Spiel um Rang drei behielten die Peitingerinnen dann aber die Oberhand: Durch einen 6:4-Sieg gegen den TSV Hartpenning sicherten sie sich Bronze. „Die Damen haben eine Klasseleistung gezeigt“, lobte Christian Lindner, der Peitinger Präsident des Stockschützen-Weltverbands. Dabei konnte Ulrike Lachenmayer wegen einer Verletzung nur die Hälfte der Spiele bestreiten. „Ersatzfrau Sabine Hipp hat sich perfekt in die Mannschaft eingefügt“, merkte Lindner an. Mit ihrem dritten Platz qualifizierten sich die TSV-Frauen auch für die deutsche Meisterschaft, die am kommenden Wochenende, 28./29. Januar, in Regen ausgespielt wird.

Männer des TSV Peiting in der Bundesliga Süd am Ende auf Rang elf

Wie die Frauen fungierten die Peitinger beim Bundesliga-Finale der Männer in Bad Wörishofen als Ausrichter. Die junge TSV-Mannschaft mit Michael Lindner, Thomas Baumgartner, Mathias Adler, Christopher Schwaiger und Daniel Steber war am ersten Wettkampftag, der Ende 2022 ausgetragen wurde, lediglich auf Platz 14 unter 28 Teams gelandet. Die Peitinger zeigten bei der Fortsetzung des Wettbewerbs eine solide Leistung und verbesserten sich auf Rang elf. Damit schafften sie zumindest den ungefährdeten Klassenerhalt, zur deutschen Meisterschaft fahren jedoch andere – und zwar EC Saßbach, TSV Hartpenning, EC Passau-Neustift, FC Ottenzell und EC Hauzenberg. Mit dem Abschneiden seiner Peitinger war Christian Lindner dennoch einverstanden: „Damit spielen die TSV-Herren seit 18 Jahren durchgehend im Winter in der Bundesliga, ein einzigartiger Wert.“