Zielschießen: Gold und Silber für Peiting bei Bayerischer Meisterschaft

Zwei Medaillen für TSV-Stockschützen

Von Roland Halmel

In der Bundesliga mischen sowohl die Männer als auch die Frauen des TSV Peiting oben. Doch auch im Zielschießen sind sie ganz vorn dabei.

Peiting – Nicht nur im Mannschaftsspiel gehören die Stocksportler des TSV Peiting zu den Besten in Deutschland. Auch beim Zielschießen mischen die TSV-Athleten auf nationaler Ebene ganz vorn mit. Das bewiesen Mathias Adler, Daniel Steber und Ulrike Lachenmayer bei den Bayerischen Meisterschaften in Pilgramsberg. In dem kleinen Ort im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen holte sich Adler den Titel bei den Herren.

Deutlicher Vorsprung für Mathias Adler

Nach zweimal vier Durchgängen standen bei Adler 333 Punkte zu Buche. Damit verwies er Heinz Koller vom EC Zuckenried (323) und Christoph Öttl vom SC Zell (309) mit deutlichem Vorsprung auf die Plätze. Der zweite Peitinger unter den 30 Teilnehmer, Daniel Steber, belegte mit 283 Punkten den neunten Platz.

Ulrike Lachenmayer sichert sich Silber

Bei den Frauen landete Ulrike Lachenmayer auf Platz zwei. Die TSV-Stocksportlerin erarbeitete sich 286 Punkte. Auf die Siegerin, Franziska Haas vom EC Außernszell, fehlten ihr lediglich nur elf Zähler. Die drittplatzierte Beate Purucker (VER Selb, 265 Punkte) wies gegenüber Lachenmayer bereits einen deutlichen Rückstand auf. „Eine grandiose Leistung“, freute sich Christian Lindner von den Peitinger Stocksportlern über die beiden Podestplätze für seinen Verein. Adler und Lachenmayer haben sich mit ihren Platzierungen zudem für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Hierfür war ein Platz unter den Top Fünf nötig.